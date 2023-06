Especie misteriosa enterraba a sus muertos y tallaba símbolos 100.000 años antes que los humanos

(CNN) — Investigadores encontraron evidencia de que los miembros de una misteriosa especie humana arcaica enterraban a sus muertos y…

(CNN) — Investigadores encontraron evidencia de que los miembros de una misteriosa especie humana arcaica enterraban a sus muertos y tallaban símbolos en las paredes de las cuevas mucho antes de la evidencia más temprana de entierros por parte de los humanos modernos.

Los cerebros pertenecientes a la especie extinta, conocida como Homo naledi, tenían alrededor de un tercio del tamaño de un cerebro humano moderno.

Estas revelaciones podrían cambiar la comprensión que se tiene en la actualidad de la evolución humana, porque hasta ahora tales comportamientos solo se asociaban con el Homo sapiens y los neandertales con cerebros más grandes.

Los hallazgos se detallan en tres estudios que fueron aceptados para su publicación en la revista eLife, y las versiones preliminares de los artículos están disponibles en BioRxiv.

El equipo de estudio expone fósiles de Homo naledi en el Instituto de Estudios Evolutivos de la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo. (Crédito: Robert Clark/National Geographic)

Los fósiles de Homo naledi se descubrieron por primera vez en el sistema de cuevas de Rising Star, en Sudáfrica, durante unas excavaciones realizadas en 2013. El sistema de cuevas forma parte de la Cuna de la Humanidad de Sudáfrica, una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la que los científicos han hallado fósiles de múltiples especies de antiguos antepasados humanos, restos que ayudan a desentrañar la historia de la evolución humana.

El paleoantropólogo y explorador residente de National Geographic, Dr. Lee Berger, y su equipo de “astronautas subterráneos”, continúan su trabajo en las extensas y peligrosas cuevas para comprender mejor a los extintos homininos, o antiguos antepasados humanos.

Ahora, el equipo de investigación descubrió los restos de adultos y niños Homo naledi que descansaban en posición fetal dentro de las depresiones de la cueva y cubiertos de tierra. Los entierros son al menos 100.000 años más antiguos que los de cualquier Homo sapiens conocido.

Reconstrucción de la cabeza del Homo naledi realizada por el paleoartista John Gurche, que empleó unas 700 horas en recrear la cabeza a partir de escáneres óseos. (Crédito: Mark Thiessen/National Geographic)

Durante los trabajos de identificación de los entierros de la cueva, los científicos también hallaron una serie de símbolos grabados en las paredes de la cueva, cuya antigüedad se estima entre 241.000 y 335.000 años, pero quieren seguir realizando pruebas para obtener una datación más precisa.

Los símbolos incluyen hachas cruzadas con forma de hashtag talladas en profundidad y otras formas geométricas. Símbolos similares hallados en otras cuevas fueron tallados por los primeros Homo sapiens hace 80.000 años y por los neandertales hace 60.000 años, y se cree que se utilizaban para registrar y compartir información.

“Estos hallazgos recientes sugieren entierros intencionados, el uso de símbolos y actividades de creación de significados por parte del Homo naledi. Parece una conclusión inevitable que en combinación indiquen que esta especie de antiguos parientes humanos de cerebro pequeño realizaba prácticas complejas relacionadas con la muerte”, dijo Berger, autor principal de dos de los estudios y coautor del tercero, en un comunicado. “Eso significaría no sólo que los humanos no son únicos en el desarrollo de prácticas simbólicas, sino que puede que ni siquiera fueran quienes inventaron esos comportamientos”.

Arrastrarse por las cuevas

Explorar el laberíntico sistema de cuevas de Rising Star y sus cámaras no es para los débiles de corazón.

Según el Dr. Tebogo Makhubela, profesor titular de geología de la Universidad de Johannesburgo, el equipo ha cartografiado hasta ahora más de cuatro kilómetros de cuevas, que tienen una profundidad vertical de 100 metros y se extienden a lo largo de 200 metros.

El sistema de cuevas incluye abruptos desniveles mortales y diminutos pasadizos, como el Superman’s Crawl, un túnel de 40 metros de largo y 25 centímetros de ancho por el que los investigadores tuvieron que arrastrarse para atravesarlo, explicó el Dr. Keneiloe Molopyane, explorador de National Geographic y excavador jefe de la Expedición Dragon’s Back (llamada así por una de las características de la cueva).

Berger dijo que tuvo que perder 25 kilos para entrar en las precarias cámaras de la cueva en 2022.

El explorador residente de National Geographic y jefe de la expedición de excavación, el Dr. Lee Berger, en el interior de la última salida del laberinto de toboganes de la cueva Rising Star. (Cortesía: Lee Berger)

“Fue la experiencia más horrible y maravillosa de mi vida”, afirma Berger. “Casi me muero al salir de allí, pero obviamente mereció la pena hacer algunos de estos descubrimientos. Sin embargo, creo que una parte importante de esto es que el viaje no sería tan difícil, creo, para el Homo naledi”.

El Homo naledi compartía algunas similitudes con los humanos, como caminar erguido y manipular objetos con la mano, pero los miembros de la especie tenían cabezas más pequeñas, una estatura más baja y eran más delgados y de constitución más poderosa, dijo Berger.

Los hombros del Homo naledi —orientados para trepar mejor — y los dientes, compartían similitudes con homínidos anteriores como el Australopithecus, dijo el Dr. John Hawks, profesor de antropología y paleoantropología de la Universidad de Wisconsin-Madison.

Esta imagen muestra dos entierros descubiertos en la Cámara Dinaledi de la cueva Rising Star. Un cuerpo pertenecía a un Homo naledi adulto, y el otro era un juvenil. (Cortesía: Lee Berger)

Los investigadores encontraron muchos fósiles de Homo naledi por todas las cuevas, incluidos restos de bebés muy pequeños y de adultos de edad avanzada, que les ayudarán a comprender a los Naledi como una población, dijo Hawks. Y a medida que el equipo fue adentrándose en las cuevas, quedó claro que el Homo naledi conocía y utilizaba amplias zonas del sistema de cuevas.

Cuando Berger y su equipo anunciaron el descubrimiento de Homo naledi en 2015, sugirieron que era posible que la especie se deshiciera deliberadamente de sus muertos en la cueva.

Pero la idea de que un homínido de cerebro pequeño lo hiciera era por entonces una hipótesis muy controvertida.

En 2018, el equipo comenzó a encontrar pruebas que apoyaban la idea de que el Homo naledi enterraba intencionadamente a sus muertos. Los científicos hallaron óvalos que fueron excavados en la superficie de las cuevas que parecían agujeros, y restos de cuerpos colocados en su interior en posición acurrucada.

La Antecámara de la Colina de la cueva (izquierda) contiene los restos de al menos cuatro niños Homo naledi. Uno de ellos (derecha), representado mediante tomografía computarizada (TC), tenía aproximadamente 13 años en el momento de su muerte. (Cortesía: Lee Berger)

Otros entierros fueron excavados horizontalmente en laderas, con los cuerpos colocados en su interior, lo que demuestra que los restos no acabaron allí por medios no deliberados, dijo Berger.

“No se trata de un cuerpo que murió en una depresión o un agujero. Era un cuerpo entero que estaba cubierto de tierra y luego se descompuso dentro de la propia tumba, lo que demuestra en parte que fue enterrado en ese momento como una entidad de carne entera, pero no por algún colapso dramático o por haber sido arrastrado por el agua”, dijo Berger. “Creemos que han superado la prueba de fuego de los entierros humanos o de los entierros humanos arcaicos y de los entierros humanos más antiguos, y por tanto los describimos como tumbas o entierros de la especie no humana, Homo naledi”.

Y entonces, el equipo encontró un artefacto dentro de un enterramiento y descubrió grabados en la pared.

Grabados en la pared

Dentro de una de las tumbas hay una roca con forma de herramienta, enterrada junto a la mano de un Homo naledi adulto. En un pasadizo situado encima de los entierros, en una antecámara, hay una pared cubierta de grabados rupestres.

Las formas geométricas profundamente talladas aparecen en paredes rocosas de dolomita que alcanzan de 4,5 a 4,7 en la escala de dureza de Mohs, que ayuda a los investigadores a evaluar la resistencia al rayado de los minerales. La dureza de la dolomita está a medio camino de la del diamante (en la parte superior de la escala), lo que significa que habría sido necesario mucho tiempo y esfuerzo para tallar las paredes, explica Berger.

Una pared de la Antecámara de la Colina muestra numerosos grabados y aguafuertes. El panel muestra grabados repetidos de cuadrados, escaleras, triángulos, cruces y equis. (Cortesía: Lee Berger)

El equipo cree que el Homo naledi, y no el Homo sapiens, es el responsable de los grabados porque no hay pruebas de que los humanos hayan estado nunca dentro de las cuevas.

El Homo naledi pudo ver lo que hacían dentro de las cuevas utilizando fuego. Hay pruebas esparcidas por las cuevas, como hollín, carbón y huesos quemados que demuestran que encendían fuego de forma activa, afirma Berger.

Tanto los entierros como los símbolos implican que el Homo naledi era capaz de adoptar comportamientos significativos, dijo Agustín Fuentes, explorador de National Geographic, especialista en bioculturas in situ y autor principal del tercer estudio.

La “roca en forma de herramienta” fue probablemente enterrada cerca o agarrada en la mano de un joven adolescente Homo naledi enterrado en la Antecámara de la Colina. Las flechas señalan posibles estrías y líneas que son posibles pruebas de modificación o uso de desgaste en el borde de la roca. (Cortesía: Lee Berger)

El significado de los símbolos no está claro, y los investigadores no pueden decir si se utilizaban como un tipo de lenguaje o comunicación dentro de la especie.

“Lo que podemos decir es que se trata de diseños geométricos hechos intencionadamente que tenían un significado para los naledi”, dijo Fuentes. “Eso significa que dedicaron mucho tiempo y esfuerzo y arriesgaron sus vidas para grabar estas cosas en estos lugares donde enterraban los cuerpos”.

Los hallazgos naledi sugieren que los cerebros más grandes no pueden ser la única conexión con el comportamiento complejo que los investigadores una vez asumieron relacionados sólo con los seres humanos, dijo Fuentes.

“El reto aquí, entonces, es que ahora sabemos que el Homo naledi, además del Homo sapiens y los neandertales y los denisovanos y algunos otros, tenían el tipo de comportamiento que, incluso hace sólo unas décadas, pensábamos que era exclusivo de nosotros”, dijo. “Eso significa que tenemos que replantearnos el momento del uso del fuego, el de la creación de significados y el del entierro de los muertos en la historia de los homínidos”.

Algunos de los grabados muestran signos de líneas perdidas e incluso de borrado, similar al uso de arena para “borrar” las marcas antes de completar otra talla encima. (Cortesía: Lee Berger)

Chris Stringer, jefe de investigación sobre los orígenes humanos del Museo de Historia Natural de Londres, declaró que, aunque antes se mostraba escéptico ante las afirmaciones sobre la complejidad del comportamiento del Homo naledi y su cerebro del tamaño de un simio, “las considerables pruebas presentadas ahora por Berger y sus colegas sobre posibles entierros y grabados murales no pueden descartarse fácilmente”. Stringer no participó en la investigación.

“Ciertamente me gustaría ver intentos de datación de las pruebas de los grabados y del incendio, pero si estas enormes afirmaciones resultan ser fundadas, tendrán profundas implicaciones para nuestras reconstrucciones sobre la evolución humana”, dijo Stringer.

Los hallazgos plantean muchas preguntas, entre ellas si los comportamientos ya estaban presentes en un antiguo antepasado común que vivió mucho antes que el Homo naledi o los humanos, y por qué tenemos cerebros tan grandes “si se puede lograr una complejidad de comportamiento similar a la humana con un cerebro de menos de la mitad de ese tamaño”, dijo Stringer.

Próximos pasos

El trabajo de Berger y sus colegas sobre el descubrimiento del Homo naledi y cómo cambia potencialmente el árbol genealógico humano se compartirá en el documental de Netflix “Unknown: Cave of Bones” el 17 de julio y en un libro del que Berger y Hawks son coautores titulado “Cave of Bones: A True Story of Discovery, Adventure, and Human Origins”, que estará disponible el 8 de agosto.

Mientras tanto, el equipo de investigación prosigue su labor para comprender mejor al Homo naledi; por ejemplo, la antigüedad de la especie, si existió más cerca en el tiempo de los humanos de lo que se creía y si hay ADN conservado en los huesos hallados en el sistema de cuevas.

