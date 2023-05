Shakira rinde tributo a las mujeres y sus luchas en su discurso, tras ser honrada como la primera mujer del año de Billboard Mujeres Latinas en la Música

(CNN Español) – Shakira recibió este fin de semana el premio “mujer del año” de la ceremonia inaugural de Billboard…

(CNN Español) – Shakira recibió este fin de semana el premio “mujer del año” de la ceremonia inaugural de Billboard Mujeres Latinas. La gala rinde tributo a los aportes de las mujeres en la industria musical y premia tanto a nuevos talentos como a leyendas musicales.

Artistas como Goyo, Ana Gabriel, Evaluna Montaner, Thalia, Emilia Mernes y María Becerra también fueron homenajeadas.

Pero, sin duda alguna, el momento más esperado de la noche fue el discurso de Shakira al recibir el galardón.

Ocurrió justo al final de la gala y lo recibió de las manos de su compatriota Maluma, con quien la barranquillera ha colaborado en dos temas, “Clandestino” y “Chantaje”.

Shakira y la fidelidad con uno mismo

La cantante inició su discurso hablando grosso modo de lo que ha vivido en el último año, un tiempo que describió como de “cambios sísmicos” en su vida y en el que ha entendido lo que “significa verdaderamente ser mujer”.

Shakira dijo que este último año, que acaparó titulares por sus polémicas canciones inspiradas en su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué, le hizo entender que “las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos”.

La cantante hizo referencia al tema infidelidad diciendo que “ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma”.

Resaltó también la lucha de la mujer por el amor propio, por dejar de complacer a los demás, para vivir auténticamente.

La música, su salvación

Shakira ya dijo en diversas ocasiones y entrevistas que la música la salvó durante su muy sonada separación. Su profesión, el escribir e interpretar canciones, es el flotador que la mantiene fuera del agua a lo largo de su carrera.

“Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”, dijo Shakira.

También dijo que todo lo que cantó y lo que escribió lo hizo por las mujeres. Su tema “BZRP Music Sessions Vol. 53” -con el que además se hizo acreedora de 14 record Guinness junto al productor argentino Bizarrap- se convirtió en una representación de la lucha por las mujeres.

La frase “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan” se convirtió en un himno para las mujeres y se usa en redes sociales a diestra y siniestra.

“Las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres. Y por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí y canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse”, dijo Shakira.

Su mamá, la mujer más importante en la vida de Shakira

El momento más emotivo del discurso llegó cuando Shakira dedicó el premio a su mamá, Nidia Ripoll, al considerarla como su verdadera mujer del año.

“Hay una mujer muy especial para mí, la que me ha inspirado más que nadie, que no está aquí hoy, es mi madre, mi madre Nidia Ripoll… mami si me estás viendo por la tele, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año sigues de pie, con tu amor sin límites y tu resiliencia y para mí, mami, tú has sido mi mujer del año. Así que este reconocimiento va para tí”.

También dedicó el galardón a sus hijos Milan y Sasha y dedicó a sus amigas, quienes la han “sostenido y me sostienen cuando me flaquean las piernas” y a todas las madres solteras “que defienden y protegen a sus hijos como leonas”.

Finalmente, Shakira dijo que en vez de rendir tributo a la mujer del año, se debe celebrar que este es el año de las mujeres. La cantante resaltó cómo las cantantes y compositoras han levantado su voz para hablar de temas que antes, dice, no se podía y aseguró que ya no hay marcha atrás para este movimiento.

“Más que celebrar la mujer del año, deberíamos celebrar el año de las mujeres, porque este ha sido el año de las mujeres. Es que las mujeres hemos tocado temas que no se podían tocar. Hemos dicho cosas que no se podían decir y, aunque alguno se haya quejado por ahí, ya no hay marcha atrás. Porque juntas hemos dado un paso al frente y con cada paso que damos de la mano, somos más libres y más plenas”, dijo la cantante.

El discurso entero de Shakira en Billboard Mujeres Latinas en la Música

Este fue el discurso de cinco minutos de Shakira en la ceremonia inaugural de Billboard Mujeres Latinas en la Música, en donde recibió el primer premio mujer del año.

Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que he sentido… de verdad que he sentido más que nunca, y en carne propia, lo que es ser mujer. Y lo que significa verdaderamente ser mujer, porque es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos.

Somos más valientes de lo que creemos que somos. Y creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. Porque, ¿a qué mujer no le ha pasado alguna vez que por ejemplo, por buscar la atención y el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma? ¡A mi me ha pasado más de una vez!

Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que uno ya no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es. Hay un momento en la vida de toda mujer cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo.

Y llega el momento en la vida de toda mujer cuando el deseo ese que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Y ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma.

Y es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mi misma. Pero las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres. Y por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí y canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse.

Solo una mujer puede hablar con la honestidad más brutal y puede cantar con rabia y bailar extasiada y emocionarse hasta las lágrimas, y eso sólo lo puede hacer una mujer.

Pero hay una mujer muy especial para mi, la que me ha inspirado más que nadie, que no está aquí hoy, es mi madre, mi madre Nidia Ripoll… mami si me estás viendo por la tele, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año sigues de pie, con tu amor sin límites y tu resiliencia y para mi mami tu has sido mi mujer del año. Así que este reconocimiento va para ti.

También va para mis hijos, Milan y Sasha porque por ellos quiero ser una mejor mujer cada día. También va para amigas porque, ustedes mis amigas, me han sostenido y me sostienen cuando me flaquean las piernas y para todas las madres solteras que defienden y protegen a sus hijos como leonas. Claudia amiga mía tu eres una de ellas.

Recibo con mucho, mucho cariño, este honor que me hacen pero para mi, más que celebrar la mujer del año, deberíamos celebrar el año de las mujeres, porque este ha sido el año de las mujeres. Es que las mujeres hemos tocado temas que no se podían tocar.

Hemos dicho cosas que no se podían decir y aunque alguno se haya quejado por ahí, ya no hay marcha atrás. Porque juntas hemos dado un paso al frente y con cada paso que damos de la mano, somos más libres y más plenas.

Así que gracias por este reconocimiento y lo comparto con todas ustedes, con todas esas mujeres increíbles en el mundo que yo llamo hermanas y que tanto me han enseñado porque conocen su vulnerabilidad pero también su fuerza.

