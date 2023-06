John Cena dice que se arrepiente de su pelea con Dwayne “The Rock” Johnson cuando volvió a la WWE

(CNN) — John Cena admitió que se siente “miope y egoísta” por haber iniciado una disputa con Dwayne Johnson hace…

(CNN) — John Cena admitió que se siente “miope y egoísta” por haber iniciado una disputa con Dwayne Johnson hace una década, cuando se enfrentaron como grandes estrellas de la WWE.

En el episodio del jueves del podcast “Happy Sad Confused”, Cena dijo que “le gustaría pensar” que la pareja —ambos se han convertido en grandes estrellas de Hollywood, compartiendo créditos en la pantalla en “Fast X” de este año— “siempre ha estado bien, excepto por un pequeño parche en el que realmente me equivoqué”.

Cena se refería al momento en 2011 cuando Johnson, ya una estrella de cine, regresó a la WWE después de haberla dejado casi una década antes. En aquel momento, Cena se lo tomó como una provocación y una oportunidad para “llamarle la atención” por volver, y retarle a luchar.

El actor de “Trainwreck” explicó que “egoísta”. “El hecho de que yo viviera en la WWE en ese momento y no tuviera ningún concepto del crecimiento o de la perspectiva de otra persona” le hizo iniciar la disputa, dijo.

“Mi opinión era que, si amas algo, debes estar allí todos los días. Qué hipócrita soy, porque sigo amando WWE y no puedo ir siempre. Y simplemente no lo vi, fui tan egoísta”, agregó.

El encuentro de la pareja musculosa culminó en dos combates de WrestleMania muy sonados —incluido “WrestleMania 29” en abril de 2013—, ambos con grandes cifras de audiencia.

“Yo quería un combate estelar porque sería mejor para lo que yo creía que era el negocio. Y eso es tan miope y egoísta”, reflexionó Cena.

“Funcionó”, añadió, “pero funcionó a costa de dos personas que se comunicaron y casi lo pusieron en peligro”.

En el tiempo transcurrido desde entonces, él y Johnson han dejado firmemente en el pasado sus rencillas. Cena hizo un cameo como él mismo en la película de Johnson de 2019 “Fighting with My Family”, mientras que Johnson aparece en un cameo no acreditado como Hobbs en “Fast X” de este verano, que coprotagoniza Cena.

Sobre su disputa, Cena dijo el jueves que “fue casi a costa de nuestra amistad, que me gustaría decir que ahora está en un lugar realmente bueno”.

