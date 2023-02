CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 759¾ 776½ 750¾ 757¾ —3¼ May 769¾ 787¼ 761¾ 769 —3 Jul 773¾ 790 765¾ 772½ —3 Sep 782¼ 796¾ 773½ 780¼ —3 Dec 795½ 809 787 794 —2¼ Mar 802¾ 816½ 795¾ 798½ —6¾ May 800 815 799¾ 801½ —3¾ Jul 785 798¾ 782¼ 792¼ +3½ Sep 790 790 781 781 —6¾ Est. sales 107,697. Thu.’s sales 119,923 Thu.’s open int 357,681, up 3,944 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 674¼ 680 671½ 676¾ +1½ May 673 678 670¼ 674¾ +1 Jul 662 667¼ 659¾ 664¼ +1¼ Sep 608¾ 611½ 606 609¼ +¼ Dec 594½ 597¼ 591½ 594¾ — ¼ Mar 601 603¾ 599 601¼ — ¾ May 603 606½ 602¾ 604 —1¼ Jul 603½ 605 601¾ 605 +1 Dec 551¼ 556 550¾ 553¾ — ½ Dec 508 508 506¼ 506¾ —2½ Est. sales 203,548. Thu.’s sales 326,570 Thu.’s open int 1,310,703, up 11,590 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 392¼ 392¾ 378¾ 382¾ —6½ May 383 383 371½ 374¼ —6½ Jul 380 380 380 380 +¼ Sep 379 379 375 375 —5¾ Dec 379 379 379 379 —3 Est. sales 312. Thu.’s sales 386 Thu.’s open int 3,450, up 8 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1533½ 1539¾ 1524¾ 1532¼ —2 May 1526 1532 1518¼ 1525¼ —2½ Jul 1517½ 1522¼ 1509¼ 1516¼ —2¼ Aug 1476½ 1482 1470¾ 1476¼ —3 Sep 1402½ 1407¼ 1397¾ 1404 —1¼ Nov 1366¾ 1372¼ 1363 1369¼ —1¼ Jan 1370¾ 1376 1368 1371¾ —2½ Mar 1361 1366 1358½ 1362¾ —2½ May 1354¼ 1362¼ 1354¼ 1356¾ —5 Jul 1356¼ 1356¼ 1355¼ 1355¼ —6¼ Nov 1290¾ 1294¾ 1289 1293 —2¼ Nov 1240 1240 1240 1240 —6 Est. sales 164,390. Thu.’s sales 207,953 Thu.’s open int 698,214, up 7,559

