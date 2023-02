1Bellerophh 2.43 +1.53 Up170.0 2EloxxPhrmrs 4.60 +2.78 Up152.7 3SprucBio 2.42 +1.32 Up120.6 4MgicEmprn 2.77 +1.48 Up114.7 5Immunome 4.72 +2.51 Up113.6…

1Bellerophh 2.43 +1.53 Up170.0 2EloxxPhrmrs 4.60 +2.78 Up152.7 3SprucBio 2.42 +1.32 Up120.6 4MgicEmprn 2.77 +1.48 Up114.7 5Immunome 4.72 +2.51 Up113.6 6GoldnSunAn 2.24 +1.14 Up103.6 7MicroCloudn 4.55 +2.28 Up100.4 8OxbridgeRe 2.21 +1.01 Up 84.2 9AuriniaPhm 7.55 +3.23 Up 74.8 109MetersBiors 2.17 +.91 Up 72.2 11DadaNex 11.91 +4.94 Up 70.9 12TheseusPh 8.30 +3.32 Up 66.7 13Oblongrs 2.93 +1.16 Up 65.5 14DurectCorprs 5.63 +2.17 Up 62.7 15AGBAGr 2.46 +.92 Up 59.5 16CytomXTher 2.52 +.92 Up 57.5 17Tantechrs 3.36 +1.21 Up 56.3 18LongbrdPh 5.09 +1.83 Up 56.1 19180LifeMrs 5.27 +1.88 Up 55.5 20EbangIntHlrs 4.42 +1.51 Up 51.9 21ZaiLabLtd 46.33 +15.63 Up 50.9 22NovoCure 109.04 +35.69 Up 48.7 23Adaptimmu 2.16 +.70 Up 47.9 24OatlyGr 2.54 +.80 Up 46.0 25EHangHldg 12.45 +3.87 Up 45.1 DOWNS Name LastChgPct. 1VeraTherA 5.48 —13.87 Off 71.7 2ProfDvrsrs 2.14 —3.04 Off 58.6 3FateTherap 4.24 —5.85 Off 58.0 4BedBath 1.31 —1.20 Off 47.8 5PalisadBiors 2.79 —2.41 Off 46.3 6BioraTherrs 2.06 —1.24 Off 37.6 7Enovix 8.05 —4.39 Off 35.3 8PhathomPh 7.52 —3.70 Off 33.0 9Expion360n 1.55 — .75 Off 32.6 10ATAILfSc 1.82 — .84 Off 31.6 11Chemomab 2.26 — .94 Off 29.4 12Shineco 1.73 — .65 Off 27.3 13AnaptysBio 23.23 —7.76 Off 25.0 14NextPlyTcrs 1.74 — .56 Off 24.3 15PreludeThr 4.61 —1.43 Off 23.7 16KalaPhrmars 29.39 —8.76 Off 23.0 17OlinkHldg 19.70 —5.68 Off 22.4 18Nuwellirs 8.36 —2.36 Off 22.0 19SolidPowrA 2.01 — .53 Off 20.9 20SeerA 4.60 —1.20 Off 20.7 21LuminrTchA 3.95 —1.00 Off 20.2 22AvalGlbCrers 4.15 —1.05 Off 20.2 23AdamasOnen 2.48 — .62 Off 20.0 24HothTherars 6.29 —1.51 Off 19.4 25Cardlytics 4.67 —1.11 Off 19.2 —————————

