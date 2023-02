Millones de personas están bajo riesgo de tornados en el sur, mientras la tormenta invernal amenaza con intensas nevadas en el Medio Oeste

(CNN) — Una tormenta invernal que resultó mortal en California amenaza ahora con tornados en el sur y fuertes nevadas,…

(CNN) — Una tormenta invernal que resultó mortal en California amenaza ahora con tornados en el sur y fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada en el Medio Oeste.

Más de tres millones de personas están bajo alerta de tornado hasta las 10 p.m. hora de Miami en partes de Arkansas, Texas, Louisiana y Oklahoma.

Y los tornados no son el único riesgo en la región. El Centro de Predicción de Tormentas advirtió de la posibilidad de que caiga granizo y haya vientos huracanados de hasta 110 km/h “hasta bien entrada la noche en gran parte de la zona”.

Cualquiera que se encuentre en zonas de riesgo de tornados debe buscar refugio seguro de inmediato, dijo Brad Bryant, meteorólogo a cargo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Shreveport, Louisiana.

“Si se espera a que se emita una advertencia es demasiado tarde”, dijo Bryant el lunes. “Hay que tener un plan de refugio seguro antes de estas tormentas”.

Este mapa muestra los lugares donde el Servicio Meteorológico Nacional ha identificado riesgos elevados de mal tiempo, que podrían incluir tormentas eléctricas, vientos fuertes, granizo y tornados.

Bryant animó a quienes necesiten ayuda —especialmente a quienes vivan en casas móviles— a ponerse en contacto con los gestores locales de emergencias o con las fuerzas del orden para informarse sobre las opciones de refugio que tienen.

“Desde mediados de noviembre hemos tenido tres rondas de tiempo severo y hemos tenido víctimas mortales, la mayoría en casas móviles”, dijo Bryant.

Desde Misuri hasta la costa del golfo de México, más de 30 millones de personas corren el riesgo de sufrir inclemencias meteorológicas el lunes, según Dave Hennen, meteorólogo de CNN.

Y es posible que haya más tornados y vientos dañinos el martes en partes de Louisiana, Mississippi y Alabama, al tiempo que la tormenta se mueve hacia el este.

Más al norte, más de 15 millones de personas desde Utah a Wisconsin están bajo alerta meteorológica invernal el lunes.

El mismo sistema de tormentas causó precipitaciones récord e inundaciones mortales en California, azotada por la sequía, durante el fin de semana. Y otra ola de lluvias intensas esta semana podría agravar las peligrosas inundaciones.

“Los viajes serán peligrosos, si no imposibles”

En las Llanuras y el Medio Oeste se pronostican nevadas rápidas de 2,5 a 5 cm por por hora desde Nebraska hasta el suroeste de Minnesota, dejando un total de más de 30 cm de nieve para finales del martes. La avalancha de nieve podría ir acompañada de truenos.

“Estas tasas intensas combinadas con ráfagas de viento producirán áreas de nieve arremolinada y a la deriva, lo que resultará en carreteras cubiertas de nieve, visibilidad reducida y dificultad para viajar”, dijo el Centro de Predicción Meteorológica.

Una acumulación importante de hielo podría provocar cortes de electricidad y condiciones de viaje traicioneras.

La lluvia helada podría causar una acumulación de más de medio cm de hielo desde el noreste de Nebraska al noroeste de Iowa hasta el sur de Minnesota para finales del lunes al martes.

“Los viajes se convertirán en peligrosos, si no imposibles, más tarde esta noche (hasta) el martes en muchas áreas”, dijo el lunes el Servicio Meteorológico Nacional en Sioux Falls.

California podría sufrir más inundaciones esta semana

Entre tanto, las tormentas y fuertes lluvias dejaron tres vehículos están sumergidos en Dillard Road en Sacramento, California, después de fuertes lluvias en la víspera de Año Nuevo. (Crédito: Héctor Amezcua/AP)

Las comunidades del norte de California sumergidas en inundaciones gigantescas durante el fin de semana podrían sufrir aun más precipitaciones en los próximos días.

No está claro hasta qué punto esta tormenta hará mella en las condiciones de sequía que se han apoderado de California, que tuvo en 2022 el comienzo de año más seco registrado y terminó con carreteras inundadas y ríos crecidos.

“Los pronósticos tempranos de precipitación para la tormenta de mediados de semana parecen ser de alrededor de 5 a 8 cm posibles en el Valle Central”, dijo la oficina del servicio meteorológico en Sacramento.

¿Por qué Estados Unidos tiene más tornados que cualquier otro país? Esta es la razón

Un río atmosférico -una región larga y estrecha en la atmósfera que puede transportar humedad miles de kilómetros- alimentó un desfile de tormentas durante el fin de semana, que provocó precipitaciones récord y desencadenó rescates acuáticos.

Al menos dos personas murieron, entre ellas una encontrada en el interior de un vehículo sumergido en el condado de Sacramento y un hombre de 72 años golpeado por la caída de un árbol en un parque de Santa Cruz, según informaron las autoridades.

Ahora, otro río atmosférico podría traer fuertes lluvias y más inundaciones el miércoles al norte y centro de California, incluyendo el Área de la Bahía.

Esta próxima tormenta “parece que provocará situaciones peligrosas”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en San Francisco.

Las autoridades instaron a los residentes a evitar conducir en aguas estancadas.

Highway 99 remains CLOSED between ⁦@CityofGalt⁩ and Grant Line Road just south of ⁦@CityofElkGrove⁩ due to flooding of the Cosumnes River. The roadway won’t reopen until the water recedes, which is expected sometime tomorrow afternoon. ⁦@CaltransHQ⁩ ⁦ pic.twitter.com/TjFo670tul

— Caltrans District 3 (@CaltransDist3) January 1, 2023

Las inundaciones del río Cosumnes obligaron a cerrar la autopista 99 al sur de Elk Grove, en el condado de Sacramento, según tuiteó el domingo el Departamento de Transporte de California. “SR 99 es uno de los corredores más transitados del estado, y comercialmente importante”, dijo su sitio web.

En los últimos días, “docenas y docenas” de personas habían sido rescatadas, dijo el capitán del Departamento de Bomberos de Cosumnes, Chris Schamber, a KCRA, afiliada de CNN. Las imágenes aéreas de la estación mostraban coches sumergidos en el agua hasta las manillas de las puertas.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.