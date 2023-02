CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 780½ 780½ 744½ 745½ —30 May 786¾ 787½ 753¼ 754 —28¾ Jul 790 790 757¾ 758¾ —27¾ Sep 791¾ 791¾ 766½ 767¾ —26¼ Dec 804 804 779½ 780¼ —26 Mar 810 810 787¼ 787¼ —25½ May 809½ 809½ 786¼ 787½ —24 Jul 784¼ 784¼ 771¼ 772 —20¾ Dec 784 784 784 784 —15¼ Est. sales 65,237. Tue.’s sales 76,978 Tue.’s open int 331,577 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 670¾ 671¾ 652½ 654¼ —16¼ May 670 671 653¼ 654¾ —15½ Jul 664½ 665¼ 648 650 —14¾ Sep 620¾ 622 608¼ 610 —12 Dec 605½ 607 593¾ 594¾ —12 Mar 613½ 613½ 601¾ 602¾ —11¾ May 613½ 613½ 607½ 608 —9¾ Jul 607½ 608¾ 607½ 608¼ —8½ Dec 566 566 560 560 —6¼ Dec 520¼ 521 520 520¾ —2½ Est. sales 247,291. Tue.’s sales 262,923 Tue.’s open int 1,221,434, up 5,968 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 364 364¾ 354¼ 356¾ —6¾ May 362 362 354¼ 357 —5¼ Jul 358 358 358 358 —3¼ Est. sales 387. Tue.’s sales 407 Tue.’s open int 3,650 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1491¾ 1496¼ 1477¼ 1478 —9¼ Mar 1496½ 1506½ 1480¾ 1483¾ —8½ May 1502¾ 1513 1487¾ 1490¼ —8¾ Jul 1506 1516¼ 1491 1493¾ —9 Aug 1485¼ 1490 1469½ 1471¼ —8 Sep 1428½ 1435 1416½ 1417¾ —7¾ Nov 1399 1406 1387½ 1389¼ —7¾ Jan 1400¼ 1406¼ 1390¼ 1391¾ —7¼ Mar 1393¼ 1393¼ 1379½ 1379½ —6½ May 1383¼ 1383¼ 1374½ 1375¾ —4 Jul 1382 1382 1374 1376 —4 Nov 1329¼ 1329¾ 1317 1317 —6¼ Nov 1265 1265 1265 1265 +1 Est. sales 127,559. Tue.’s sales 200,846 Tue.’s open int 603,609, up 13,675

