CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 752¼ 753¼ 745½ 750½ —2 May 759½ 761¾ 754 759 —1½ Jul 762½ 763½ 756½ 761 —1½ Sep 769¼ 770¼ 763 768¼ —1 Dec 783¾ 783¾ 776 781¼ — ¾ Mar 787¾ 790½ 785½ 788 —2½ Jul 772½ 772½ 772 772 —2½ Est. sales 25,814. Thu.’s sales 79,992 Thu.’s open int 346,732 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 681¾ 684¾ 678¼ 683¾ +1¼ May 679 681¾ 675½ 680 Jul 667 668½ 663½ 667¼ — ¾ Sep 606 606¾ 604¾ 606¼ — ¾ Dec 589½ 590 587½ 589½ — ½ Mar 596¾ 596¾ 595 596¼ — ½ May 599 599 598 598¾ — ¾ Jul 598 598 596½ 597 —1 Dec 545½ 547½ 545½ 547¼ — ¼ Dec 502½ 504½ 500 504½ +2 Est. sales 151,208. Thu.’s sales 261,153 Thu.’s open int 1,292,054, up 16,949 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 387¼ 390¼ 384¾ 389¾ +3½ May 375¾ 382 375¾ 382 +4½ Jul 380 382½ 379½ 379½ +2 Sep 378½ 378½ 378½ 378½ +2½ Dec 381 381 381 381 +1 Est. sales 277. Thu.’s sales 466 Thu.’s open int 3,385, up 69 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1521¾ 1527 1514¾ 1520¾ —2¾ May 1513 1519 1506½ 1512¾ —2 Jul 1502¾ 1509 1496 1502½ —2 Aug 1461 1467 1454½ 1459¾ —2½ Sep 1387¾ 1394 1382½ 1387 —1¼ Nov 1352 1358¼ 1347¾ 1352¼ — ¼ Jan 1355¼ 1361 1351 1355 — ½ Mar 1345 1346¼ 1342¾ 1344½ — ½ May 1338¾ 1339½ 1338 1338½ —1 Jul 1339 1339 1337¾ 1337¾ — ¾ Est. sales 70,670. Thu.’s sales 211,848 Thu.’s open int 671,013, up 2,361 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 60.80 61.32 60.35 60.56 —.23 May 60.98 61.46 60.57 60.69 —.26 Jul 60.89 61.35 60.51 60.62 —.21 Aug 60.49 60.91 60.14 60.26 —.17 Sep 60.02 60.44 59.67 59.76 —.22 Oct 59.61 59.95 59.17 59.28 —.24 Dec 59.31 59.75 58.95 59.06 —.27 Jan 59.14 59.53 58.74 58.79 —.33 May 58.68 58.76 58.68 58.76 +.04 Jul 58.66 58.66 58.66 58.66 +.02 Est. sales 43,788. Thu.’s sales 98,819 Thu.’s open int 410,653, up 1,544 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 477.10 479.60 471.30 478.70 +1.60 May 462.00 463.70 457.00 463.10 +1.10 Jul 452.00 452.70 447.50 452.30 +.30 Aug 435.00 435.50 431.40 435.50 +.40 Sep 415.60 416.00 413.10 416.00 +.60 Oct 398.20 399.20 397.50 399.20 +.20 Dec 396.00 397.30 395.00 397.20 +.50 Jan 392.90 393.90 392.20 393.80 +.30 Mar 387.30 387.40 386.30 387.00 —.10 May 384.40 384.40 384.40 384.40 +1.20 Jul 382.60 382.60 381.90 381.90 +.40 Aug 383.80 383.80 383.80 383.80 +6.40 Est. sales 39,463. Thu.’s sales 108,537 Thu.’s open int 417,007, up 6

