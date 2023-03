Detienen a Greta Thunberg en Alemania durante una protesta en una mina de carbón

(CNN) — La activista climática Greta Thunberg fue detenida este martes por la policía alemana. Ocurrió cuando la activista participaba…

(CNN) — La activista climática Greta Thunberg fue detenida este martes por la policía alemana. Ocurrió cuando la activista participaba en una protesta contra la expansión de una mina de carbón en el pueblo occidental de Lützerath, informó N-TV, afiliada de CNN.

Thunberg se unió a miles de otros activistas y manifestantes que participaron en protestas durante el fin de semana contra la demolición de la aldea alemana que dará paso a una expansión de la mina de carbón de lignito Garzweiler, propiedad del gigante energético europeo RWE.

Una vez que se complete el desalojo, RWE planea construir una valla perimetral de 1,5 kilómetros alrededor del pueblo, bloqueando las entradas de los edificios, las calles y las alcantarillas del pueblo para su demolición.

La expansión de la mina de carbón es significativa para los activistas climáticos. Según ellos, continuar quemando carbón para obtener energía aumentará las emisiones que provocan el calentamiento del planeta e irá en contra de los objetivos del Acuerdo Climático de París para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados. El lignito es el tipo de carbón más contaminante, que a su vez es el combustible fósil más contaminante.

Thunberg tuiteó el viernes que estaba en Lützerath para protestar contra la expansión de la mina y pidió a otros que se unieran.

Durante todo este mes, se han registrado enfrentamiento entre los activistas y la policía, mientras las fotos de las protestas muestran a la policía usando equipo antidisturbios para sacar a los manifestantes. Algunos de los manifestantes están en Lützerath desde hace más de dos años, informó anteriormente CNN, ocupando las casas abandonadas por los antiguos residentes que fueron desalojados para dar paso a la mina.

Más de 1.000 policías participaron este martes en la operación de desalojo. La mayoría de los edificios de la aldea ya fueron vaciados y reemplazados por máquinas excavadoras.

RWE y el Partido Verde de Alemania rechazan la afirmación de que la expansión de la mina aumentará las emisiones generales, argumentando que los límites europeos para las emisiones de carbono adicionales podrían compensarse. Pero varios informes climáticos han dejado en claro la necesidad de acelerar el desarrollo de la energía limpia y la transición lejos de los combustibles fósiles. Estudios recientes también sugieren que es posible que Alemania ni siquiera necesite la enegía de esas minas de carbón adicional. Un informe de agosto de la plataforma de investigación internacional Coal Transitions encontró que incluso si las plantas de carbón operan a una capacidad muy alta hasta el final de esta década, ya tienen más carbón disponible del necesario de los suministros existentes.

