CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 741 742½ 741 742½ +9½ Mar 756½ 769¼ 755½ 763¼ +8½ May 766½ 778 765 772¼ +8¼ Jul 770¼ 782 768¾ 776½ +8¾ Sep 776 788½ 776 783¾ +9¾ Dec 789 798¾ 788¾ 794½ +10 Mar 795½ 801 795½ 799 +9 Jul 775 775¼ 775 775¼ +7 Est. sales 34,475. Mon.’s sales 71,125 Mon.’s open int 334,509 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 642½ 648¾ 639¼ 646½ +5¼ Mar 654 660 653 658 +4 May 653¾ 659¼ 653 657¾ +3¾ Jul 648¼ 653½ 647½ 652¾ +4½ Sep 610½ 614¼ 610 614 +3¼ Dec 597¼ 601 595¾ 600¼ +3¼ Mar 604 608½ 604 607¾ +3 May 607½ 610½ 607½ 610½ +2¾ Jul 607 608¾ 606½ 608¾ +1¾ Dec 561¼ 563 561 562¾ +½ Est. sales 91,679. Mon.’s sales 203,848 Mon.’s open int 1,211,580 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 342½ 344 336¼ 337¾ —3 May 339½ 339½ 339½ 339½ +¼ Jul 341 341 340½ 340½ +1 Sep 338½ 338½ 338½ 338½ +4¾ Est. sales 167. Mon.’s sales 328 Mon.’s open int 4,055, up 31 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1461¼ 1481¼ 1460¾ 1478½ +18 Mar 1466 1485½ 1465¼ 1482¾ +17¼ May 1472¾ 1490½ 1470¾ 1487¾ +17 Jul 1473¼ 1493½ 1473¼ 1491 +17 Aug 1457½ 1472¼ 1456 1470½ +16¾ Sep 1407½ 1421¾ 1407½ 1420½ +13¾ Nov 1382 1396 1381½ 1394¾ +11¾ Jan 1387 1398½ 1385½ 1398½ +11½ Mar 1388 1393¼ 1388 1393¼ +11½ Nov 1325¼ 1330 1325¼ 1330 +4¼ Est. sales 119,145. Mon.’s sales 229,098 Mon.’s open int 635,484, up 1,931 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 65.42 65.42 65.42 65.42 +1.03 Jan 62.35 64.29 62.09 63.20 +1.00 Mar 61.60 63.40 61.33 62.55 +1.08 May 61.19 62.87 60.81 62.09 +1.11 Jul 60.77 62.32 60.36 61.64 +1.07 Aug 60.21 61.89 60.05 61.23 +.99 Sep 59.80 61.28 59.73 60.81 +.92 Oct 59.49 60.89 59.37 60.38 +.86 Dec 59.29 60.76 59.22 60.12 +.74 Jan 60.11 60.11 60.09 60.09 +.89 Est. sales 77,957. Mon.’s sales 165,083 Mon.’s open int 420,026 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 453.10 453.10 453.10 453.10 +4.80 Jan 450.60 459.70 450.20 457.20 +7.00 Mar 448.50 457.00 448.00 454.70 +6.30 May 444.20 452.00 443.70 450.00 +5.40 Jul 441.50 448.50 440.80 446.70 +4.80 Aug 436.00 441.00 433.80 439.70 +4.20 Sep 426.40 430.10 423.80 429.20 +3.50 Oct 414.20 418.30 412.40 417.80 +2.80 Dec 413.00 417.10 410.60 416.10 +2.20 Mar 408.00 408.60 408.00 408.60 +.10 Est. sales 54,612. Mon.’s sales 170,791 Mon.’s open int 387,740, up 2,035

