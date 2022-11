Ya sabemos qué hará Budweiser con la cerveza que no podrá vender en el Mundial Qatar 2022

Nueva York (CNN Business) — La decisión de última hora de Qatar de prohibir el alcohol en los estadios de…

Nueva York (CNN Business) — La decisión de última hora de Qatar de prohibir el alcohol en los estadios de la Copa del Mundo ha dejado a Budweiser con mucha cerveza en sus manos. La empresa tiene una solución innovadora para deshacerse de ella.

Budweiser enviará las Buds no vendidas al país que gane el torneo, dijo la compañía en un tuit. Budweiser confirmó los planes en un comunicado a CNN Business y escribió que “quiere llevar esta celebración desde los estadios de la Copa Mundial de la FIFA a los aficionados del país ganador”.

“Seremos los anfitriones de la celebración final del campeonato para el país ganador. Porque, para los aficionados ganadores, su equipo ha conquistado el mundo. Se compartirán más detalles cuando nos acerquemos a la final”, dijo un portavoz de Anheuser-Busch InBev en un comunicado.

La semana pasada, solo unos días antes de que comenzara la Copa del Mundo, Qatar anunció que los ocho estadios no podían vender Budweiser con alcohol, dejando a los aficionados con una sola opción de cerveza: Bud Zero sin alcohol.

Qatar es un país musulmán que se considera muy conservador y regula estrictamente la venta y el uso de alcohol. En septiembre, los funcionarios dijeron que los aficionados con entradas podrían comprar cerveza alcohólica tres horas antes del inicio y una hora después del pitido final, pero no durante el partido.

“Luego de las discusiones entre las autoridades del país anfitrión y la FIFA, se tomó la decisión de concentrar la venta de bebidas alcohólicas en el FIFA Fan Festival, otros destinos para aficionados y lugares autorizados, eliminando los puntos de venta de cerveza del perímetro del estadio de la Copa Mundial de la FIFA 2022 de Qatar”, dijo la FIFA, el organismo rector del fútbol, ​​la semana pasada.

Bud Zero, la única cerveza que podrá vender Budweiser durante la Copa del Mundo

Budweiser tuiteó: “Bueno, esto es incómodo”, aunque la publicación en las redes sociales se eliminó rápidamente.

“Como socios de la FIFA durante más de tres décadas, esperamos nuestras activaciones de campañas de la Copa Mundial de la FIFA en todo el mundo para celebrar el fútbol con nuestros consumidores”, dijo un portavoz de AB-InBev en un comunicado anterior. “Algunas de las activaciones planificadas del estadio no pueden avanzar debido a circunstancias fuera de nuestro control”.

AB InBev pagó US$ 75 millones por el patrocinio de la FIFA, según varios reportes. Entonces, la decisión arruinó los planes de marketing de la compañía para la Copa del Mundo, ya que la decisión reduce drásticamente su presencia para miles de aficionados en la Copa del Mundo. Sin embargo, podría decirse que la parte más grande, sus anuncios de televisión con la realeza del fútbol Lionel Messi y Neymar Jr., no se ven afectados.

La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 se llevará a cabo hasta el 18 de diciembre.

