Una mujer negra escapó tras ser “retenida contra su voluntad” por un hombre blanco en Missouri, según la policía

share via email

share on twitter

share on facebook

(CNN) — Semanas después de que los residentes de un barrio de Kansas City, Missouri, dijeran que acudieron con la…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Semanas después de que los residentes de un barrio de Kansas City, Missouri, dijeran que acudieron con la policía por la desaparición de mujeres negras, las autoridades se enfrentan a la reacción de la comunidad después de que una mujer negra dijera que un hombre blanco la mantuvo cautiva.

Una mujer de 22 años, identificada por la policía en el tribunal en un formulario de causa probable como T.J., se escapó el 7 de octubre de la casa de Timothy Marrion Haslett, Jr. en Excelsior Springs, Missouri, un hombre al que acusa de secuestrarla y violarla después de que él la “recogiera” en Kansas City a principios de septiembre.

Excelsior Springs forma parte del área metropolitana de Kansas City.

“Era evidente que había sido retenida contra su voluntad durante un período de tiempo significativo”, dijo el teniente Ryan Dowdy, de la policía de Excelsior Springs, a los periodistas fuera de la casa de Haslett. Dowdy dijo que los investigadores todavía están procesando las pruebas tomadas de la casa de Haslett y que la investigación está en curso.

Según el formulario de causa probable, T.J. dijo que se escapó de una habitación en el sótano del hombre. Los vecinos de Haslett dijeron a KMBC y KCTV que T.J. buscó ayuda en varias casas mientras Haslett llevaba a su hijo a la escuela. T.J. también dijo que había otras mujeres, pero la policía no ha encontrado evidencia hasta ahora.

La policía del suburbio de Excelsior Springs, en Kansas City, Missouri, ha detenido a un hombre que presuntamente secuestró y violó a una mujer que, según dijo, estuvo retenida en su sótano durante cerca de un mes. Crédito: KMBC

La fuga de la mujer se produce semanas después de que los líderes de la comunidad dijeran a las autoridades que creían que un potencial depredador tenía como blanco a mujeres negras en el área de Kansas City. Las autoridades del Departamento de Policía de Kansas City calificaron los reportes de un asesino en serie que ataca específicamente a mujeres negras como “completamente infundados”, según un comunicado publicado por el periódico Kansas City Star.

T.J. llevaba lencería de látex, un collar de metal con un candado y tenía cinta adhesiva alrededor del cuello cuando escapó, según el formulario de causa probable.

Lisa Johnson, una vecina de Haslett con la que la víctima se encontró durante su huida, dijo a KMBC que T.J. temía que Haslett las matara si llamaba a la policía. Johnson dijo que llamó a la policía después de que T.J. corrió a otra casa en busca de ayuda. Ciara Tharp dijo a KCTV, afiliada de CNN, que su abuela dejó entrar a T.J. cuando fue a su casa en busca de ayuda.

Tharpe dice que una vez que su abuela la dejó entrar, T.J. le dijo que Haslett la había secuestrado y que había matado a sus amigos, según KCTV. El formulario de causa probable identifica a la mujer que contactó a la policía como Lisa Cashatt. Los perros detectores de cadáveres fueron vistos buscando en el patio trasero de Haslett, reporta KMBC, pero los investigadores aún no han encontrado a otras personas desaparecidas en la casa del hombre.

“No tenemos más víctimas que conozcamos en este momento específico”, dijo Dowdy a KCTV, afiliada de CNN. “Hizo mención a otras víctimas, pero no hay señales de ellas en este momento que hayamos encontrado”.

Haslett fue arrestado el 7 de octubre y fue acusado de violación en primer grado, secuestro en primer grado y asalto en segundo grado. Está detenido con una fianza de US$ 500.000. Su audiencia de reducción de fianza estaba programada originalmente para este martes, pero se pospuso hasta el 8 de noviembre por petición de su abogado.

El defensor público de Haslett dijo a CNN que no tienen comentarios.

“Sabemos ciertas cosas porque hemos acusado a un individuo en este horrible crimen, pero de ninguna manera conozco todos los detalles”, dijo Robert Sanders, fiscal del Condado de Clay, Missouri, a la afiliada de CNN KMBC. “Necesitamos más información”.

El Departamento de Policía de Kansas City dijo que “en septiembre tuvimos conocimiento de una publicación en las redes sociales en la que se afirmaba que había habido cuatro mujeres negras asesinadas en Kansas City y tres mujeres negras desaparecidas en la calle 85/Prospect Avenue. Hasta la fecha, no hemos tenido informes de mujeres negras desaparecidas de esa zona”.

“Para comenzar una investigación de personas desaparecidas, alguien tendría que presentar una denuncia en nuestro departamento identificando a la parte desaparecida”, dijo el Departamento de Policía de Excelsior Springs en un comunicado a CNN.

El departamento dijo que ha activado la Fuerza de Tarea del Escuadrón de Investigación del Condado de Clay, que incluye miembros de otras organizaciones locales de la ley, para su investigación criminal en curso.

Pero los residentes y los defensores de las personas desaparecidas dicen que el relato de T.J. sobre lo que le ocurrió, y la detención de Haslett, ponen de manifiesto la indiferencia de algunos miembros de las fuerzas del orden cuando se trata de denuncias de personas negras desaparecidas.

El obispo Tony Caldwell dijo que el secuestro de la víctima es parte de un problema mucho mayor de personas negras que son secuestradas y descartadas por las fuerzas del orden. Crédito: KMBC

El obispo Tony Caldwell fue uno de los líderes de la comunidad que primero planteó su preocupación por las mujeres negras desaparecidas en el área de Kansas City. Caldwell ha estado sirviendo a la comunidad durante años y dijo que el caso de T.J. es parte de un problema mucho mayor de personas negras que son secuestradas e ignoradas por las fuerzas del orden.

“Si esa joven no se hubiera escapado, no estaríamos hablando hoy”, dijo Caldwell a CNN. El pastor dijo que cuando la familia y los amigos se presentan y dicen a las autoridades que sus seres queridos están desaparecidos, a menudo los tachan de “fugitivos” y no se les toma en serio.

No está claro si T.J. fue denunciada como desaparecida.

En respuesta a las críticas de los miembros de la comunidad, el Departamento de Policía de Excelsior Springs también dijo: “Hemos comprobado con las agencias de la ley en el área metropolitana de Kansas City y no hay informes actuales de personas desaparecidas que correspondan con las pruebas examinadas hasta ahora en esta investigación”.

Caldwell dijo a CNN que este lunes por la noche, los líderes de la comunidad del área de Kansas City se reunieron durante cinco horas con los residentes para discutir su ira sobre el caso y lo que perciben como la indiferencia de las fuerzas del orden y la vulnerabilidad de las mujeres y niñas negras. Caldwell dijo a CNN que unas 50 personas asistieron a la reunión.

Dijo que los líderes de la comunidad no quieren ser percibidos como un ataque hacia la policía. Pero más importante para ellos que evitar esa percepción es saber que sus preocupaciones son tomadas en serio por las fuerzas del orden.

“Necesitamos la cooperación [de las fuerzas del orden] para llevar a la gente a casa. Podemos discutir sobre la terminología todo el día, pero tenemos que conseguir que la gente vuelva a casa sana y salva”.

No hay “sentido de la urgencia”, dice un activista

Caldwell dijo que las autoridades desestimaron su preocupación y la de otros líderes de la comunidad cuando inicialmente alegaron que se estaban secuestrando mujeres jóvenes en Prospect Avenue, una zona de Kansas City conocida por las trabajadoras sexuales. Caldwell dijo que la mayoría de las mujeres que trabajan en esa zona son negras.

“No hablan con el departamento de policía porque la policía nunca les cree, o creen que la policía no va a hacer nada al respecto”, dijo Caldwell a CNN, y añadió que la policía nunca va a Prospect Avenue para investigar las denuncias de personas desaparecidas, sino que visita con frecuencia la zona para realizar detenciones por prostitución.

Aunque T.J. dijo que fue secuestrada por Haslett cerca de Prospect Avenue, CNN no ha podido determinar si era una trabajadora sexual.

CNN se puso en contacto con el Departamento de Policía de Kansas City para obtener comentarios sobre las preocupaciones de los líderes de la comunidad.

Caldwell dice que es hora de que las autoridades se tomen en serio las denuncias de mujeres desaparecidas, incluso si la persona que las denuncia tiene poca información sobre ellas.

“La gente utiliza apodos todo el tiempo, y solo porque no tengas el 99% de la información sobre una persona no significa que no merezca ser buscada”, dijo Caldwell.

Derrica Wilson, cofundadora y CEO de la Black and Missing Foundation, Inc. coincidió con la opinión de que las fuerzas del orden no se toman estos casos tan en serio como deberían.

“Francamente, no hay un sentido de urgencia en encontrarlos, porque existe la percepción de que se escaparon. Así que, le pase lo que le pase, ellos mismos se lo buscaron”, dijo Wilson a CNN.

“Y cuando se trata de adultos, a las fuerzas del orden les gusta asociar su desaparición con algún tipo de actividad delictiva, y eso realmente desensibiliza y deshumaniza el hecho de que se trata de madres, padres, hermanas, hermanos, hijos e hijas. Son miembros valiosos de nuestra comunidad, y merecen los mismos recursos para encontrarlos”.

A pesar de que solo constituyen el 13% de la población de Estados Unidos, los negros representan el 34% de los casos de personas desaparecidas en 2021, según el Centro Nacional de Información Criminal del FBI.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.