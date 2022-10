La edición 2022 de la Semana del Oso Gordo ya tiene un ganador

(CNN) — Después de que un escándalo por trampas en línea interrumpiera la competencia, el martes fue anunciado el ganador…

(CNN) — Después de que un escándalo por trampas en línea interrumpiera la competencia, el martes fue anunciado el ganador del concurso anual Semana del Oso Gordo del Parque Nacional y Reserva de Katmai.

El Oso 747 reunió la mayor cantidad de votos, triunfando sobre su digno retador, el Oso 901.

El anuncio llegó a través de Twitter a las 9 p.m., ET, estuvo colmado de entusiasmo: “ESTE 747 ESTÁ AUTORIZADO PARA ATERRIZAR. Presentamos al campeón de la Semana del Oso Gordo 2022”.

Pocos osos alcanzan la circunferencia de 747, según su perfil en línea publicado en Explore.org.

La misma fuente dice que es uno de los osos pardos más grandes de la Tierra, posiblemente con un peso de hasta 635 kg (1.400 libras). Y ha estado trabajando duro para engordar: pescó en las cascadas Brooks del parque casi todos los días desde finales de junio hasta mediados de septiembre.

Algunos osos pueden recurrir a la agresión para ejercer su dominio. No es así para este gran oso. “747 normalmente mantiene su estatus solo por su tamaño”, añade su perfil.

“Él demuestra que la habilidad y el tamaño influyen en el éxito en el mundo de los osos”.

La subcampeona Osa 901 fue identificada por primera vez cuando tenía 2 años y medio en 2018. Según su perfil en línea, “pesca en todo el río Brooks y, a veces, se ha mostrado dispuesta a defender sus zonas de pesca de otros osos. Como adulta joven en 2022, siguió refinando sus habilidades sociales y de pesca.

“Este es un proceso de toda la vida para los osos pardos, pero es particularmente importante para las hembras adultas jóvenes. La Osa 901 pronto podría experimentar un nuevo desafío: criar cachorros”.

Es crucial que las osas embarazadas acumulen una gran cantidad de grasa corporal para poder sobrevivir en la hibernación y dar a luz a cachorros sanos.

Escándalo en la votación

Esta podría ser una historia diferente si no se hubiera detectado la manipulación de votos el domingo pasado.

“Un escándalo en la Semana del Oso Gordo para todas las edades. ¡Alguien llenó las urnas!”, informó Explore.org en Twitter el domingo por la noche. La organización encabeza la Semana del Oso Gordo en Katmai.

Los funcionarios sospecharon cuando el oponente del 747, 435 Holly, se recuperó de 6.000 votos en solo un par de horas, dijo Candice Rusch de Explore.org a CNN Travel por correo electrónico.

“Si bien no es insólito, es muy poco común que un oso logre esos votos tarde en el día de esa manera. Terminamos encontrando poco más de 9.000 votos no deseados”, dijo Rusch.

También hubo algunos votos no deseados para 747, “¿tal vez para despistarnos?”, se preguntó.

A raíz de lo sucedido, Explore.org agregó una función de captcha a la encuesta, dijo Rusch. Se descartaron los votos falsos y se revisaron los votos de días anteriores. Al final, 747 prevaleció sobre 435 Holly.

Celebrar a los osos

El concurso anual es “una forma de celebrar la resiliencia, la adaptabilidad y la fuerza de los osos pardos de Katmai”, dijo el parque y reserva natural la semana pasada en su sitio web. Cada año, los osos pardos se congregan en el río Brooks, repleto de salmones, antes de hibernar durante el invierno. La cámara en vivo desde el río es muy popular en línea.

Los 12 pesos pesados ​​del concurso de 2022 habían estado entrenando para el gran evento desde que terminaron la hibernación, alimentándose de todo el salmón y otros alimentos que proporciona la naturaleza en este parque en la costa suroeste de Alaska.

Explore.org proporcionó biografías coloridas y fotos informativas del antes y después de los adorables (pero formidables) concursantes de osos pardos en su sitio web.

