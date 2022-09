¿Quién debería obtener el refuerzo actualizado contra el covid-19 ahora y quién debería esperar?

(CNN) — Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés)…

(CNN) — Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) dieron su aprobación este mes al lanzamiento de las vacunas de refuerzo actualizadas contra el covid-19, tras la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés). Estas vacunas sustituirán a las que se ofrecían anteriormente en EE.UU., de modo que, para los mayores de 12 años, estar “al día” con las vacunas significa tener la nueva vacuna.

¿Se convertirá la vacuna contra el covid-19 en anual, como la de la gripe? El martes, el Dr. Ashish Jha, jefe del Equipo de Respuesta al Covid-19 del gobierno de Biden, sugirió que sí, y dijo a los periodistas que las vacunas y los refuerzos probablemente se convertirán en “una parte más rutinaria de nuestras vidas”.

Mucha gente tiene preguntas concretas sobre si debe vacunarse ahora o esperar. ¿Quién debe apresurarse a ponerse la vacuna y quién puede esperar un poco más? ¿Vale la pena retrasar la vacuna para hacerla coincidir con las vacaciones del invierno boreal? ¿Y los padres de niños menores de 12 años deben preocuparse porque aún no tienen la autorización para el nuevo refuerzo?

Para orientarnos sobre estas cuestiones, hablamos con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de urgencias y profesora de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health”.

CNN: ¿Cuáles son tus principales conclusiones sobre el refuerzo actualizado?

Dra. Leana Wen: Una de las conclusiones es que el refuerzo será una formulación actualizada que se dirige tanto a la cepa original como a las subvariantes de ómicron. Esto no es inusual: es lo que se hace todos los años con la vacuna contra la gripe, donde los fabricantes anticipan cuáles serán las cepas en circulación y modifican la vacuna en consecuencia.

Otro aspecto importante para mí es que los CDC están dejando de contar el número de dosis de la vacuna y, en cambio, dicen que se considera que las personas de 12 años o más están al día en sus vacunas contra el coronavirus si han recibido la serie primaria original, ya sea dos dosis de Pfizer, dos dosis de Moderna o una dosis de Johnson & Johnson, más este refuerzo actualizado. Eso simplifica mucho las cosas.

Estados Unidos podría iniciar esquema de vacunación anual contra el covid-19 este otoño boreal

CNN: ¿Crees que la vacuna contra el coronavirus será ahora una inyección anual, similar a la vacuna contra la gripe?

Wen: Desde el momento en que se autorizaron por primera vez las vacunas contra el covid-19, yo y otros expertos en salud pública hemos afirmado que esto sería una posibilidad. No sabíamos si las vacunas contra el coronavirus serían una serie de dos, tres o cuatro inyecciones, después de las cuales se acabaría, o si habría que administrarlas a intervalos regulares. La vacuna de la hepatitis, por ejemplo, es una vacuna de tres dosis, frente a la del tétanos, que requiere refuerzos regulares. Y, por supuesto, la vacuna de la gripe se actualiza cada año.

Parece que las vacunas contra el coronavirus se parecen más a la vacuna contra la gripe. La inmunidad disminuye después de un tiempo, y también hay nuevas cepas que se pueden abordar con vacunas más específicas. Las autoridades sanitarias federales han señalado incluso que podrían pasar a un ritmo de vacunación anual.

Esta cadencia será útil, creo, porque los estadounidenses ya están acostumbrados a vacunarse contra la gripe cada año. Especialmente si el refuerzo de covid-19 se puede programar junto con la vacuna de la gripe, eso podría ayudar a mejorar la aceptación de ambas vacunas.

CNN: Todos mis amigos y colegas tienen alguna versión de esta pregunta: ¿Deberían ponerse la vacuna de refuerzo actualizada ahora? En su opinión, ¿quién debería apresurarse a recibir el refuerzo en cuanto esté disponible?

Wen: Los CDC dicen que se recomienda a todos los mayores de 12 años que se pongan la vacuna actualizada, siempre que hayan pasado al menos dos meses desde la última vacuna. Sin embargo, para mí eso no significa que la urgencia sea la misma para todos.

Creo que es más urgente que las personas que no han recibido ninguna vacuna o que no han tenido covid-19 en 2022 reciban el refuerzo actualizado. Esto es especialmente cierto para las personas mayores y las que tienen condiciones médicas crónicas. Alrededor del 30% de las personas de 65 años o más no han recibido ninguna vacuna de refuerzo. Estas personas deberían recibir la vacuna actualizada ahora.

Hasta este último anuncio de los CDC, solo las personas mayores de 50 años y las inmunodeprimidas podían recibir dos refuerzos. La aceptación de la segunda dosis de refuerzo también ha sido baja, con solo un 40% de aceptación hasta ahora entre las personas de 50 años o más. Esto significa que hay bastantes adultos que pueden haber recibido su última vacuna en el año anterior. Aconsejo a estas personas que no esperen.

Si alguien no se ha vacunado, tiene que vacunarse primero con el esquema primario. Eso significa recibir las dos dosis de las vacunas originales de Pfizer o Moderna (o dos dosis de Novavax o una dosis de Johnson & Johnson). Hay que completar el esquema primario antes de recibir el refuerzo actualizado.

¿Necesitarás un refuerzo de tu vacuna del covid-19 este otoño? Epidemiólogo dice que si

CNN: ¿Quién dirías que podría esperar un poco para obtener el refuerzo actualizado?

Wen: Las personas que se han recuperado recientemente de covid-19 pueden esperar para recibir el refuerzo actualizado. Las directrices de los CDC dicen que estas personas pueden esperar tres meses desde su infección. Creo que es un buen consejo. Es poco probable que se produzca una reinfección inmediatamente después de la recuperación, y también podría ser beneficioso dejar que el cuerpo produzca anticuerpos de la infección.

Los CDC también dicen que las personas pueden vacunarse con el nuevo refuerzo si han pasado al menos dos meses desde su última vacuna. No creo que la mayoría de las personas deban apresurarse a vacunarse exactamente a los dos meses. Algunos podrían decidir esperar tres o cuatro meses para que sea un poco más tarde en el otoño; de esta manera, podrían tener una mejor protección durante el invierno boreal.

CNN: He oído de algunas personas, como mencionas, que quieren el tiempo de refuerzo alrededor de las vacaciones de invierno. ¿Te parece lógico?

Wen: Puedo entender por qué querrían hacer esto. Sabemos que las vacunas contra el covid-19 proporcionan la máxima eficacia contra la infección en las semanas posteriores a su administración. Hay una protección sostenida contra la enfermedad grave, pero la eficacia contra la infección disminuye un poco con el tiempo.

Sin embargo, es difícil predecir cuál es el mejor momento para aplicar las vacunas, porque no sabemos qué ocurrirá este otoño e invierno. Ahora mismo, el recuento de casos de covid-19 es alto en muchas partes del país. Para algunas personas, especialmente las que son más vulnerables a la enfermedad grave, tiene sentido obtener una protección óptima ahora. Pero el recuento de casos también podría aumentar a finales de este otoño, y otras personas podrían decidir esperar hasta unas semanas antes de Acción de Gracias para recibir su refuerzo.

En general, yo volvería al punto de la última vacuna o infección. Si no te has vacunado en 2022 y no has tenido una infección reciente, te aconsejo que te pongas la vacuna de refuerzo cuanto antes. Pero si has tenido recientemente un refuerzo y/o covid-19, probablemente podrías esperar un mes más o menos, para tratar de tener más efectividad contra la infección de cara a las vacaciones.

CNN: ¿Deben preocuparse los padres de niños menores de 12 años por el hecho de que aún no puedan recibir el refuerzo de actualización?

Wen: No, y no creo que el caso para reforzar a los niños sea tan claro como para los adultos. La mayoría de los niños ya han tenido covid-19. La recuperación de la infección, más la vacunación, les proporciona un nivel muy alto de protección contra la enfermedad grave. Creo que está bien que los padres de los niños más pequeños esperen hasta que haya un refuerzo actualizado para este grupo de edad.

