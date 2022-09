Don Francisco reflexiona con Pedro Fernández y su familia

(CNN Español) — CNN en Español presenta este domingo 25 de septiembre a las 10 p.m., hora de Miami, Don…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — CNN en Español presenta este domingo 25 de septiembre a las 10 p.m., hora de Miami, Don Francisco: Reflexiones 2022. En esta oportunidad, el famoso presentador entrevista al cantante y actor mexicano Pedro Fernández quien, junto a su esposa y dos de sus tres hijas, habla de su exitosa carrera, que incluye más de 39 producciones musicales, 25 películas, siete telenovelas y series televisivas.

“Yo empecé cantando por juego, a los 8 años me di cuenta de que quería cantar siempre. No pensaba en ser como alguien, escuchaba a Vicente Fernández y a Pedro Infante. Don Vicente me presentó ante los ejecutivos de una disquera, me escucharon y me firmaron un contrato y ahí inició mi carrera”, cuenta Fernández.

Don Francisco asegura que Pedro Fernández es uno de esos artistas que nacen artistas: “Ha ganado todos los premios posibles de la actuación y la música en México, Estados Unidos y varios países del continente. Ha regalado su música a millones en el mundo, con la misma sencillez lo ha hecho ante reyes y reinas, presidentes, pontífices y frente a su querida virgen de Guadalupe”.

“Le tengo un afecto especial no solo porque cada vez que lo hemos llamado para estar en nuestra Teletón chilena ha dicho siempre presente. Puedo considerarlo un buen amigo. He sido testigo de su carrera y de sus éxitos desde hace varias décadas. Es, sin duda, un gran artista y gran ser humano”, añade.

Pedro Fernández habla de quién fue su influencia musical y la figura que lo llevó en el camino de la música. “Sigo disfrutando cantar, mi abuelo siempre fue mi influencia, él tocaba el violín, fue mi mánager, consejero, un guía para mí. Creo que cuando alguien quiere hacer algo, debe luchar por hacerlo realidad. En la música no hay cosas fáciles, debes ser paciente”.

Por si fuera poco, el intérprete del tema “La mochila azul” se sincera con Don Francisco y dice que una vez pensó dejar su carrera como cantante: “Mi cambio de voz a los 12 o 13 años fue complicada, mucha gente me decía que ya no iba a cantar, me preocupé mucho y sentí que mi carrera terminaría”.

En la conversación, los televidentes podrán conocer la historia de amor entre él y su esposa Rebeca y cómo sus hijas trabajan a su lado, ya sea como mánagers o compositoras.

“Conocí a mi esposa en Reynosa, Tamaulipas; me encontré con una mujer excepcional, nunca me había enamorado hasta ese día. Viajaba a verla unas horas, pensaba en ella y al poco tiempo le pedí que se casara conmigo, la convencí y llevo 34 años de casado”” señala emocionado el cantante.

Don Francisco: Reflexiones 2022 presenta una entrevista con el cantante y actor Pedro Fernández el domingo 25 de septiembre a las 10 p.m., hora de Miami, en CNN en Español.

Sobre CNN en Español

La cadena de noticias CNN en Español es responsable de varias plataformas multimedia dirigidas a audiencias de habla hispana en todo el mundo, que llega a 62 millones de hogares incluyendo CNN en Español 24 horas de noticias por cable para Estados Unidos, México, y Centro y Sudamérica. Esto unido a CNNEspanol.com, CNN en Español Radio, CNN en Español en Twitter, Facebook e Instagram. La marca CNN en Español brinda una experiencia en múltiples plataformas a los hispanoparlantes en las Américas.

Contactos de prensa CNN en Español:

Mariana Piñango – mariana.pinango@warnermedia.com

Javier Merino – javier.merino@warnermedia.com

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.