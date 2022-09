Canelo Alvarez vs. Gennady Golovkin: horario, cartelera y cómo ver la pelea por televisión e internet

(CNN Español) — Saúl “Canelo” Álvarez regresa al ring para enfrentarse de nuevo al kazajo Gennady Golovkin el 17 de…

(CNN Español) — Saúl “Canelo” Álvarez regresa al ring para enfrentarse de nuevo al kazajo Gennady Golovkin el 17 de septiembre en Las Vegas, Nevada, en una pelea que marcará lo que parece ser el desenlace de una trilogía entre dos acérrimos rivales.

En una entrevista con CNN en Español, el mexicano aseguró que hubiera preferido no pelear con “GGG”, a quien venció en 2018 después de empatar en su primer enfrentamiento. Sin embargo, el Canelo aceptó el reto ahora porque “la gente la quería”.

“Canelo” Álvarez es uno de los mejores en el mundo del boxeo. El mexicano es el actual campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y The Ring de peso supermediano, según detalla en su blog.

Aquí todos los detalles de la pelea Canelo vs. Golovkin por los títulos de peso supermediano del CMB, AMB, FIB y OMB.

¿A qué hora empieza la pelea del Canelo vs Gennady Golovkin?

El combate tendrá lugar el 17 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas y la transmisión comenzará alrededor de las 20:00 (hora Miami) / 19:00 (hora Ciudad de México).

La cartelera completa de la noche

El cara a cara entre el “Canelo” y Golovkin será el espectáculo estelar de la noche, pero en la antesala habrá más peleas que podremos ver:

Anthony Herrera vs Devin McKinley

Aaron Aponte vs Fernando Molina

Marc Castro vs Kevin Montiel Mendoza

Diego Pacheco vs Enrique Collazo

Austin Williams vs Kieron Conway

Ali Akhmedov vs Gabriel Rosado

Jesse Rodríguez vs Israel González (pelea coestelar de la noche)

Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin

¿Cómo ver la pelea por televisión e internet?

Desde México, la pelea entre el “Canelo” y Golovkin podrá verse por televisión en vivo en los canales de televisión abierta: TV Azteca Deportes y Canal 5.

En Estados Unidos y España, el encuentro deportivo podrá seguirse a través de DAZN, el servicio de streaming de deportes en vivo y bajo demanda.

