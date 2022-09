Alaska se enfrenta a su tormenta más fuerte en más de una década

(CNN) — Todos los ojos en Alaska estarán puestos en los restos del tifón Merbok a medida que el sistema…

(CNN) — Todos los ojos en Alaska estarán puestos en los restos del tifón Merbok a medida que el sistema avanza sobre el sur del mar de Bering el jueves por la noche, antes de convertirse en lo que se espera sea la tormenta más fuerte que impacte al estado en más de una década.

El Servicio Meteorológico Nacional en Fairbanks insta a los residentes de la costa a completar los preparativos para la tormenta el viernes por la mañana, ya que las condiciones comenzarán a deteriorarse rápidamente el viernes por la tarde.

“Es probable que esta sea la tormenta más fuerte en más de una década, con impactos que probablemente compitan con los que vimos en 2011 de lo que se conoce como la supertormenta del mar de Bering”, dijo a CNN Jonathan Chriest, meteorólogo del servicio meteorológico en Fairbanks.

Esa tormenta de Alaska de 2011, con ráfagas de viento de más de 90 mph (144,8 km/h), dejó una amplia franja de destrucción. Al igual que Merbok, el sistema de 2011 fue una tormenta extratropical. Una tormenta o ciclón extratropical tiene aire frío en su núcleo, a diferencia de una tormenta o ciclón tropical que tiene un núcleo cálido. Ambos pueden causar daños significativos por fuertes vientos, fuertes lluvias y marejadas ciclónicas.

⚠️ A very significant storm is anticipated for western Alaska Friday into Sunday. Prepare for significant coastal flooding (potentially the highest values in over a decade) and strong winds.

Visit https://t.co/wWyHaEriQB for the latest information. pic.twitter.com/9Az2iOVWBn

— NWS Fairbanks (@NWSFairbanks) September 14, 2022

“Cuando llega una gran tormenta, siempre decimos ‘¿se compara con la tormenta de 2011?'”, dijo Christest a CNN. “Esta es la primera tormenta desde 2011 en la que tenemos mucha confianza… compararemos el impacto”.

La tormenta de esta semana no solo rivalizará con el evento de 2011, sino que se espera que alcance una magnitud como ninguna otra durante el mes de septiembre.

Se pronostica que la presión central de la tormenta, una métrica que puede indicar cuánto viento y marejada ciclónica puede producir un sistema, caerá a 940 milibares, un número que generalmente se encuentra en huracanes de categoría 3 y categoría 4. En términos generales, cuanto menor es la presión central, más fuerte es la tormenta.

“En septiembre nunca tuvimos una tormenta con la presión central en el mar de Bering por debajo de los 960 milibares”, dijo Christest.

¿Qué es una bomba ciclónica?

El viernes, se pronostica que los restos del tifón Merbok se trasladarán al mar de Bering y se pronostica que serán “bombardeados”. Ese proceso también se conoce como bombogénesis, en referencia a una caída de presión de 24 milibares en 24 horas o menos. Eso significa que la tormenta se está fortaleciendo rápidamente y tiene el potencial de causar daños significativos.

La tormenta tiene la capacidad de generar grandes inundaciones, marejadas ciclónicas significativas, alturas de olas de 15,2 metros (50 pies) y vientos huracanados.

“Nome-Council Road corre a lo largo de la costa y existe la posibilidad de que el camino se borre. Como es septiembre, todavía es temporada de caza, por lo que es probable que haya cientos de personas cazando en las montañas al norte de Nome, donde pasa Nome-Council Road”, dijo Christest.

Christest dijo que muchos de los cazadores están fuera de la red y es posible que no tengan acceso a los últimos pronósticos de tormentas.

“Además de las inundaciones costeras, también es posible la erosión de la costa”, dijo a CNN Eric Drewitz, meteorólogo del servicio meteorológico en Anchorage.

“Se esperan vientos con fuerza de huracán en el mar de Bering. Las Aleutianas occidentales y centrales están bajo una advertencia de viento fuerte para vientos de 80 a 110 km/h (50 a 70 mph), con ráfagas de 145 km/h (90 mph). Las Islas Pribilof están bajo una alerta de viento fuerte para vientos de 80 a 105 km/h (50 a 65 mph), con ráfagas de 137 km/h (85 mph)”.

También se han emitido alertas de inundaciones para todas las costas a lo largo de la costa oeste de Alaska, desde el norte del círculo polar ártico hasta la costa del delta de Kuskokwim.

Si bien se espera que los fuertes vientos y las marejadas ciclónicas sean los principales impactos de esta tormenta, no se pueden ignorar las acumulaciones de lluvia. Anchorage ya ha sido excepcionalmente húmedo este año. De hecho, va camino a su año más lluvioso registrado.

“Incluso si no lloviera durante (el resto de 2022), terminarían entre los 10 años más húmedos de todos los tiempos”, dijo el servicio meteorológico en un tuit.

Si bien la mayoría de las áreas verán alrededor de 2 centímetros (1 pulgada) de lluvia con esta tormenta, algunas áreas podrían acumular de 5 a 7 centímetros (2 a 3 pulgadas) durante el fin de semana. Incluso si Anchorage solo recoge de 1 a 2 pulgadas de esta tormenta, empujará este año a los cinco años más húmedos registrados.

El meteorólogo de CNN Judson Jones contribuyó a esta historia

