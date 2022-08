Padma Lakshmi dice estar “preocupada y sin palabras” por el ataque a su exmarido Salman Rushdie

(CNN) — Padma Lakshmi apoya a su exmarido Salman Rushdie en su recuperación. La estrella de “Top Chef” tuiteó el…

(CNN) — Padma Lakshmi apoya a su exmarido Salman Rushdie en su recuperación.

La estrella de “Top Chef” tuiteó el domingo que está “aliviada” de que Rushdie esté “superando la pesadilla del viernes” en la que fue apuñalado varias veces mientras estaba en el escenario de Nueva York.

“Preocupada y sin palabras, finalmente puedo exhalar”, también escribió Lakshmi en su tuit. “Ahora espero una curación rápida”.

Relieved @SalmanRushdie is pulling through after Friday’s nightmare. Worried and wordless, can finally exhale. Now hoping for swift healing.

— Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) August 14, 2022

Padma Lakshmi estuvo casada con el famoso autor del 2004 al 2007.

Rushdie, de 75 años, ha sido durante mucho tiempo objeto de amenazas debido a la controversia sobre algunos de sus escritos.

El domingo, su familia dijo que estaba en estado crítico en el hospital.

“Aunque las lesiones que le cambiaron la vida son graves, su habitual sentido del humor luchador y desafiante permanece intacto”, dijo su hijo Zafar Rushdie en un comunicado.

Hadi Matar, de 24 años, de Fairview, Nueva Jersey, fue arrestado por un policía estatal después del ataque y puesto bajo custodia como el sospechoso responsable del apuñalamiento.

