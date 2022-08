ANÁLISIS | ¿Quién será el nuevo líder de al Qaeda tras la muerte de Ayman al-Zawahiri en un operativo de EE.UU.?

(CNN) — La muerte de Ayman al-Zawahiri durante un ataque con drones de Estados Unidos ha generado dudas sobre quién…

(CNN) — La muerte de Ayman al-Zawahiri durante un ataque con drones de Estados Unidos ha generado dudas sobre quién lo reemplazará como líder de al Qaeda.

Así fue cómo Joe Biden y su equipo decidieron eliminar a Ayman al-Zawahiri, el terrorista más buscado del mundo

Si bien al grupo terrorista no le faltan contendientes, sus filas son más delgadas y están más dispersas geográficamente que hace 10 o 20 años.

Esto es lo que sabemos sobre quién podría ser el próximo líder de al Qaeda.

El veterano aspirante

Saif al-Adel

El hombre indicado por muchos analistas para ser el sucesor de Zawahiri es Saif al-Adel, un excomando egipcio que es uno de los últimos sobrevivientes de la “generación fundadora” de al Qaeda y ha pasado gran parte de las últimas dos décadas en Irán.

Adel fue un servidor leal de Osama bin Laden antes de actuar como líder interino de al Qaeda en 2011. Organizó el proceso de sucesión a favor de Zawahiri porque ese era el deseo de bin Laden, aunque el propio Adel podría haber sido una opción más eficaz como competencia del crecimiento de ISIS en los años siguientes.

Saif al-Adel es su nombre de guerra, que se traduce como Espada de la Justicia. Ese no es el único misterio sobre este hombre.

Solo existen un par de supuestas fotografías suyas. Se dice que fingió su muerte cuando¿Quién será el nuevo líder de al Qaeda tenía 20 años. Su situación en Irán tampoco ha sido del todo claro: a veces detenido, a veces bajo arresto domiciliario, a veces en libertad.

Ali Soufan, exagente especial del FBI y autor de “Anatomy of Terror: From the Death of bin Laden to the Rise of the Islamic State”, describe a Adel como el último infiltrado, alguien bien conectado en muchos países y un militar astuto. táctico. Durante gran parte de su vida adulta ha vivido y respirado al Qaeda.

Soufan escribió recientemente en la revista Sentinel del Centro de Lucha contra el Terrorismo que Adel desempeñó “un papel central en los audaces ataques desde el incidente del ‘Black Hawk Caído’ en Somalia hasta los bombardeos de las embajadas estadounidenses en el este de África y el ataque suicida contra el destructor USS Cole”.

“Cuando actúa, lo hace con una eficiencia despiadada”, añadió Soufan. “Sobre todo, es un pragmático, un hombre que hubiera sabido que, a pesar de la odiosa necesidad de vivir bajo un anatema del gobierno [chiita] para los sunitas [al Qaeda], su mejor oportunidad de supervivencia y, por lo tanto, de eficacia continua en la yihad, residía en un regreso a Irán”.

Soufan también señala que al-Adel fue mentor del líder de al Qaeda en Iraq, Abu Musab al-Zarqawi, cuya organización luego se transformó en ISIS.

“Saif como emir disfrutaría de una rara oportunidad de atraer de nuevo [a al Qaeda] a algunos exmiembros del Estado Islámico”, sugiere Soufan.

Abdal-Rahman al-Maghrebi

Los aspirantes de las ramas africanas

Un informe de un experto de la ONU a principios de este año sostenía que otros candidatos al liderazgo de al Qaeda eran miembros de las robustas ramas africanas de la organización.

Mencionó tres posibles candidatos además de al-Adel: Abdal-Rahman al-Maghrebi; Yazid Mebrak, jefe de al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), y Ahmed Diriye, líder de Shabaab en Somalia.

Con Maghrebi, por así decirlo, todo quedaría en familia, ya que es el yerno de Zawahiri. Pero es un marroquí en una organización históricamente dominada por saudíes y egipcios.

Fue considerado terrorista global especialmente designado por el Departamento de Estado de EE.UU. el año pasado y se le describió como el “director desde hace mucho tiempo” de As Sahab, la operación mediática de al Qaeda. Tiene 52 años.

Un cartel de búsqueda de Abdal-Rahman al-Maghrebi.

En documentos descubiertos en el escondite paquistaní de Bin Laden, otra figura importante de al Qaeda dijo que Maghrebi “tiene una alta moral, puede guardar un secreto y es paciente. Su ideología es prudente y tiene una excelente conciencia”.

Mebrak, un argelino, se convirtió en líder de AQMI en 2020. También se le conoce como Abu Ubaydah Yusuf al-Anabi.

Al designarlo, el Departamento de Estado dijo que “se esperaba que desempeñe un papel en la gestión global de al Qaeda”, al igual que su predecesor como líder de AQMI.

Cuál fue el rol de Ayman al-Zawahiri en la organización de los ataques del 11 de septiembre

Es un veterano de la yihad en el Sahel, donde los grupos de al Qaeda e ISIS compiten por la superioridad.

Un cartel de búsqueda de Yazid Mebrak.

Otra rama que ha sobrevivido a pesar de los mejores esfuerzos de Estados Unidos y una fuerza multinacional del este de África es al Shabaab en Somalia. Ha sido propenso a las rupturas internas y su fortuna ha cambiado mucho, pero ha sobrevivido al desafío del incipiente ISIS.

Diriye ha sido su líder desde 2014, un mandato de una longevidad improbable. Shabaab y al Qaeda han estado unidos durante una década y Diriye se apresuró a jurar lealtad a Zawahiri cuando se convirtió en líder.

Para al Qaeda, el nombramiento de un líder de África sería un salto cultural. Algunos antiguos miembros de al Qaeda dicen que las figuras egipcias y saudíes de alto nivel dentro de la organización a menudo miraban con desdén a las ramas africanas.

Al Qaeda solo ha tenido dos líderes y el estado actual de su Shura (consejo) de gobierno, que tuvo un papel fundamental en la elección de Zawahiri, es difícil de discernir. Cuando se seleccionó a Zawahiri, ya había sido ungido por Bin Laden como su sucesor, pero aun así llevó algún tiempo obtener el “bayat” (el juramento de lealtad) de los miembros remotos del consejo. La principal suposición entre los analistas es que los miembros de la Shura pueden comenzar en las próximas semanas a declarar el bayat al tercer líder de al Qaeda.

Pero el campo de posibles contendientes se ha reducido a lo largo de los años, especialmente con la muerte del hijo de Bin Laden, Hamza, y el asesinato en Irán de otra figura destacada de al Qaeda, Mohammed al Masri.

El liderazgo de al Qaeda en la Península Arábiga, con sede en Yemen, también ha sido diezmado por las operaciones estadounidenses y saudíes.

¿Puede al Qaeda reinventarse?

Sin embargo, puede haber oportunidades para que al Qaeda se reinvente, ya sea que Adel se convierta en el próximo líder o que al Qaeda recurra a la próxima generación de yihadistas africanos curtidos en la batalla.

El panel de expertos de la ONU sobre terrorismo internacional cree que “el contexto internacional es favorable para [al Qaeda], que pretende ser reconocida nuevamente como líder de la yihad global”.

A medida que ISIS ha disminuido en el Medio Oriente (aunque conserva una presencia letal a través de sus afiliados africanos y ha sobrevivido en partes de Siria e Iraq) “la propaganda [de al Qaeda] ahora está mejor desarrollada para competir con ISIL [ISIS] como el actor clave para inspirar la amenaza internacional”, concluyeron los expertos de la ONU.

Dentro de Afganistán, la presencia predominante de al Qaeda ha sido en el sur y el este, aunque los expertos de la ONU señalaron que puede estar buscando establecer una presencia en las provincias occidentales que limitan con Irán.

Al Qaeda no carece de amigos dentro de Afganistán, más allá de sus largos lazos históricos con la Red Haqqani, un actor poderoso dentro del régimen talibán. Sus afiliados en Asia Central, como el Partido Islámico de Turkestán, también mantienen presencia.

Parece probable que independientemente de quien suceda a Zawahiri, el liderazgo del grupo seguirá teniendo su centro de gravedad en Afganistán mientras los talibanes gobiernen el país, incluso si muchas de sus operaciones tienen lugar a miles de kilómetros de distancia.

La tarea del sucesor será restablecer la relevancia del grupo mientras aprovecha franquicias dispares en Asia, África y Medio Oriente, y tal vez inspirar a una nueva generación para llevar a cabo ataques en su nombre en ciudades occidentales.

