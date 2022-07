“Minions: The Rise of Gru” rompe récord en la taquilla

share via email

Nueva York (CNN Business)– “Minions” desató la locura en las taquillas este fin de semana.

“Minions: The Rise of Gru” de Illumination, la más reciente entrega de la franquicia animada “Despicable Me” recaudó un estimado de US$ 125 millones a nivel nacional en EE.UU. en su fin de semana de estreno de cuatro días, según Universal.

Con ello, la película se lleva el récord del mayor estreno durante el fin de semana festivo del 4 de julio, superando a “Transformers: Dark of the Moon”, que recaudó US$ 115 millones en 2011.

El estreno es un gran impulso para los cines. La industria ha esperado ansiosa a ver si las familias regresarán a los cines pues han estado algo reacias a llevar a sus hijos a las salas durante la pandemia. Si bien ha habido algunos éxitos familiares como “Sonic the Hedgehog 2”, esta inquietud se hizo todavía más patente luego del fracaso en taquilla el mes pasado de “Lightyear” de Disney y Pixar.

Pero el buen resultado de “Minions” demuestra no solo que las familias quieren regresar, sino que lo harán en grandes números por la película correcta.

“Las familias quieren estar en las salas de cine”, dijo Jim Orr, presidente de distribución nacional de Universal a CNN Business. “Quieren la parte social del evento”.

Los motivos detrás del buen desempeño de “Minions” son probablemente una mezcla de buenas reseñas (tiene una calificación de 71% en Rotten Tomatoes), el ser la siguiente entrega de una franquicia que ha recaudado aproximadamente US$ 4.000 millones a nivel mundial, y posiblemente TikTok, luego de que se volviera viral una tendencia en la red social de asistir al cine con vestimenta formal para ver la película.

El estreno de “Minions” estaba previsto originalmente para 2020, pero se retrasó en múltiples ocasiones debido a la pandemia. Mientras que otras películas familiares decidieron salir en streaming, Universal guardó “Minions” para las salas de cine, una estrategia que resultó ganadora este fin de semana.

“El desempeño sensacional de ‘Minions: The Rise of Gru’ podría no haber estado asegurado, dados los resultados menos que estelares recientes de algunas películas familiares”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore a CNN Business. “Pero el atractivo indiscutible de los torpes Minions, contenido en una creación para la pantalla grande ejecutada a la perfección, fue el anzuelo cinemático perfecto para los niños y padres”.

Ahora, las salas de cine esperan mantener la buena racha a medida que se preparan para la que podría ser una de las mayores películas del año: “Thor: Love and Thunder”. La más reciente película de Marvel, estelarizada por Chris Hemsworth como el Dios del Trueno, llega a las salas de cine este fin de semana.

