¿En qué orden hay que ver todas las películas y series de Marvel del MCU?

(CNN Español) — Las películas y series de superhéroes están de moda y Marvel Studios se ha convertido en el…

(CNN Español) — Las películas y series de superhéroes están de moda y Marvel Studios se ha convertido en el principal exponente de esta tendencia gracias al desarrollo de su Universo Cinematográfico (o MCU en inglés por Marvel Cinematic Universe). Este está compuesto por todas esas obras protagonizadas por Spider-Man, Thor o Doctor Strange, entre muchos otros personajes, que están interconectadas entre sí.

En total ya son más de 30 películas y series y, aunque todas pueden verse de forma independiente, sí que es cierto que para seguir al día toda la historia y captar todos los detalles al 100% es recomendable haber visto buena parte de las anteriores. Sin ir más lejos, en este 2022 llegan nuevas entregas como “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, “Thor: Love and Thunder” o “Black Panther: Wakanda Forever”.

Es por ello que, a la hora de ponerse al día o simplemente cuando apetece darse una maratón de superhéroes, muchos fans de Marvel se preguntan ¿en qué orden debo ver todas las películas y series de Marvel? Para responder a dicha pregunta, en CNN en Español hicimos dos listados de cómo ver todas estas obras para aquellos que quieren experimentarlas en un orden que tenga cierto sentido.

Por un lado, el que quizás pueda ser el más atractivo: en orden cronológico y argumental para seguir la historia con un sentido narrativo. Por otro lado, en base a su fecha de estreno, que vendría a ser la forma más común y que responde a cómo Marvel ha ido estrenando sus diferentes producciones.

Es importante señalar que dentro del MCU no se incluyen las obras que, pese a pertenecer a la licencia de Marvel, no fueron desarrolladas por Marvel Studios como ocurre con las cintas de los X-Men o Deadpool (producidas por Fox) o con Venom o Morbius (producidas por Sony) pese a que varios de sus personajes si que parece que acabarán llegando al MCU.

Orden cronológico para ver las películas y series de Marvel

De esta forma, la primera película no se corresponde con la primera estrenada en 2008 que fue El Increíble Hulk, sino con la que debe ser el punto de partida cronológico en base a los acontecimientos ocurridos. Entonces, la lista comienza con Captain America: The First Avenger, que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial e y presenta al Capitán América de Chris Evans. Le seguirían diferentes cintas de orígenes de personajes (Iron-Man, Thor, Hulk) para así entender cómo se llega a la creación de los Avengers o Vengadores y cómo empiezan a aparecer las diferentes gemas del infinito.

Es a partir de ahí cuando se empiezan a presentar nuevos superhéroes principales para el devenir del universo como son los Guardianes de la Galaxia, Ant-Man o Black Panther. El orden alcanza su clímax con Infinity War y Endgame, momento tras el cual llegan las nuevas historias de las series de televisión de Disney+ en las que ver cómo evolucionan ciertos superhéroes o la introducción de nuevos personajes a través de las películas de de Shang-Chi y los Eternals.

Captain America: The First Avenger

Captain Marvel

Iron Man

Iron Man 2

The Incredible Hulk

Thor

The Avengers

Iron Man 3

Thor: The Dark World

Captain America: The Winter Soldier

Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy 2

Avengers: Age of Ultron

Ant-Man

Captain America: Civil War

Black Widow

Spider-Man: Homecoming

Black Panther

Doctor Strange

Ant-Man and the Wasp

Thor: Ragnarok

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Spider-Man: Far From Home

Loki – (serie de televisión)

Wandavision – (serie de televisión)

The Falcon and the Winter Soldier – (serie de televisión)

Spider-Man: No Way Home

What If…?

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Eternals

Hawekeye – (serie de televisión)

Moon Knight – (serie de televisión)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Ms. Marvel – (serie de televisión)

Thor: Love and Thunder

Orden por fecha de estreno para ver las películas y series de Marvel

Este listado es mucho más sencillo. Obedece única y exclusivamente a cómo Marvel ha planteado su universo. Es un método totalmente válido pues es la forma en la que la compañía ha querido ir desplegando sus sorpresas. En ocasiones hay cintas que vuelven a momentos anteriores y ofrecen más información:

Iron Man – 2008

The Incredible Hulk – 2008

Iron Man 2 – 2010

Thor – 2011

Captain America: The First Avenger – 2011

The Avengers – 2012

Iron Man 3 – 2013

Thor: The Dark World – 2013

Captain America: The Winter Soldier – 2014

Guardians of the Galaxy – 2014

Avengers: Age of Ultron – 2015

Ant-Man – 2015

Captain America: Civil War – 2016

Doctor Strange – 2016

Guardians of the Galaxy Vol 2 – 2017

Spider-Man: Homecoming – 2017

Thor: Ragnarok – 2017

Black Panther – 2018

Avengers: Infinity War – 2018

Ant-Man and the Wasp – 2018

Captain Marvel – 2019

Avengers: Endgame – 2019

Spider-Man: Far From Home – 2019

WandaVision – 2021

The Falcon and the Winter Soldier – 2021

Loki – 2021

Black Widow – 2021

What If…? – 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – 2021

Eternals – 2021

Hawkeye – 2021

Spider-Man: No Way Home – 2021

Moon Knight (2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 2022

Ms. Marvel (2022)

Thor: Love and Thunder (2022)

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.