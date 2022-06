CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1093 1101 1058½ 1069¼ —23¾ Sep 1105¼ 1112 1071¼ 1082 —22½ Dec 1117 1123 1082¾ 1094 —21¼ Mar 1121¼ 1122½ 1093 1103½ —20¾ May 1130½ 1132¼ 1097¼ 1108 —20¼ Jul 1106 1115 1078¼ 1089½ —17¼ Sep 1096 1096 1064¾ 1077¼ —12½ Dec 1081 1083¼ 1049½ 1067¼ —7¾ May 1032¾ 1032¾ 1012 1029¼ —3½ Jul 950½ 950½ 948¼ 948¼ —10¼ Est. sales 124,438. Mon.’s sales 132,406 Mon.’s open int 331,551, up 1,279 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 739 765 735 758¼ +15¾ Sep 711 732¼ 708 726¼ +12 Dec 699½ 720¼ 696¾ 715 +12½ Mar 704½ 725 701¾ 720¼ +13 May 705 725½ 703 721¾ +13¼ Jul 701¼ 721 699¼ 717¼ +12¾ Sep 646¾ 669¾ 646¾ 669¼ +17¾ Dec 624½ 651¼ 623¾ 651¼ +22 Mar 630½ 656¼ 630¼ 654½ +19½ May 643¾ 643¾ 643¾ 643¾ +7¼ Jul 637 653¼ 636¾ 653¼ +19¾ Dec 564 580 564 578¾ +14½ Dec 549 549 545 545 +8¼ Est. sales 360,521. Mon.’s sales 269,941 Mon.’s open int 1,566,793, up 1,059 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 680¾ 694¾ 676¾ 683¼ +3 Sep 641 644¼ 637 642½ +5¼ Dec 638 641 637 637 +6¾ Mar 635 635 635 635 +6½ Est. sales 244. Mon.’s sales 176 Mon.’s open int 3,172, up 18 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1699¼ 1732¾ 1692¼ 1729¼ +30 Aug 1635¼ 1661¼ 1630 1655 +19¼ Sep 1561¾ 1584½ 1558¼ 1576½ +13 Nov 1533¼ 1554 1528¼ 1548½ +15 Jan 1537¾ 1558½ 1535¾ 1552¾ +14½ Mar 1528¾ 1548 1527¼ 1542½ +12¼ May 1526¾ 1545½ 1526¾ 1540 +10¾ Jul 1526½ 1541½ 1523½ 1536¾ +9¾ Sep 1449½ 1449½ 1449½ 1449½ +3¾ Nov 1403 1417 1402 1413½ +9¼ Est. sales 212,360. Mon.’s sales 158,564 Mon.’s open int 759,394, up 2,324

