Nueva York (CNN Business) — Un cohete construido por Blue Origin de Jeff Bezos llevó a su quinto grupo de pasajeros al borde del espacio, incluida la primera mujer nacida en México en hacer este tipo de travesía.

El cohete suborbital de 18 metros de altura despegó de las instalaciones de Blue Origin en el oeste de Texas a las 9:26 a.m. ET, y llevó a un grupo de seis personas a más de 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra —lo que se considera ampliamente como el límite del espacio exterior— y darles unos minutos de ingravidez antes de lanzarse en paracaídas para aterrizar.

La mayoría de los pasajeros pagaron una suma no revelada por sus asientos. Pero Katya Echazarreta, ingeniera y comunicadora científica de Guadalajara, México, fue seleccionada por una organización sin fines de lucro llamada Space for Humanity para unirse a esta misión entre miles de solicitantes. El objetivo de la organización es enviar “líderes excepcionales” al espacio y permitirles experimentar el efecto de visión de conjunto, un fenómeno frecuentemente informado por los astronautas que dicen que ver la Tierra desde el espacio les da un profundo cambio de perspectiva.

Katya Echazarreta, la primera latina nacida en México en ir al espacio

“Esto todavía se siente como un sueño. Todavía me despierto y pienso, ‘Wow, ese fue un sueño tan genial’, solo para recordar que en realidad está sucediendo”, escribió Echazarreta en una carta en el sitio web de Space for Humanity. “¡Todavía me encuentro revisando mi correo electrónico para asegurarme de que todo es real!”

Echazarreta es la primera mujer nacida en México en viajar al espacio y la segunda mexicana después de Rodolfo Neri Vela, científico que se unió a una de las misiones del transbordador espacial de la NASA en 1985.

El sábado por la madrugada, antes del despegue del cohete de Blue Origin, Echazarreta le dedicó su vuelo a México. Mensaje que fue reconocido y aplaudido por los funcionarios del gobierno Olga Sánchez Cordero y Jesús Ramírez Cuevas.

Este vuelo te lo dedico a ti, Mexico🇲🇽

I dedicate this flight to you, Mexico🇲🇽 pic.twitter.com/VMCr5NgHEM

— Kat Echazarreta (@katvoltage) June 4, 2022

De Guadalajara al espacio

Se mudó a los Estados Unidos con su familia a la edad de siete años y recuerda sentirse abrumada en un nuevo lugar donde no hablaba el idioma, y ​​un maestro le advirtió que tal vez tendría que ser repetir curso.

“Realmente me motivó y creo que desde entonces, desde el tercer grado, simplemente arranqué y no he parado”, recordó Echazarreta en una entrevista de Instagram.

Cuando tenía 17 y 18 años, Echazarreta dijo que también era el principal sostén de su familia con un salario de McDonald’s.

“A veces tenía hasta cuatro [trabajos] al mismo tiempo, solo para tratar de terminar la universidad porque era muy importante para mí”, dijo.

En estos días, Echazarreta está trabajando en su maestría en ingeniería en la Universidad Johns Hopkins. Anteriormente trabajó en el famoso Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California. También cuenta con más de 330.000 seguidores en TikTok, presenta una serie de YouTube centrada en la ciencia y es presentadora del programa de fin de semana de CBS “Mission Unstoppable”.

Space for Humanity —que fue fundada en 2017 por Dylan Taylor, un inversionista espacial que recientemente se unió a un vuelo de Blue Origin— la eligió por sus impresionantes contribuciones. “Estábamos buscando personas que fueran líderes en sus comunidades, que tuvieran una esfera de influencia; personas que ya están haciendo un gran trabajo en el mundo y personas apasionadas por lo que sea”, dijo Rachel Lyons, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro, a CNN Business.

Echazarreta dijo que estaba motivada para convertirse en una figura pública después de trabajar en JPL y no ver a otros ingenieros parecidos a ella.

“Hay tantas personas en este mundo que sueñan con las mismas cosas que yo estaba soñando. Y, sin embargo, no las veo aquí. Entonces, ¿qué está pasando?” ella dijo. “No fue suficiente para mí haberlo logrado y estar allí. También necesitaba ayudar a traer a otros conmigo”.

En su vuelo de Blue Origin el sábado, Echazarreta voló junto a Evan Dick, un inversionista que ya había volado con Blue Origin en un vuelo de diciembre y se convirtió en el primero en convertirse en un viajero repetido. Los otros pasajeros incluían a Hamish Harding, que vive en los Emiratos Árabes Unidos y es presidente de una empresa de corretaje de aviones; Jaison Robinson, el fundador de una empresa de bienes raíces comerciales; Victor Vescovo, cofundador de una firma de inversión de capital privado; y Victor Correa Hespanha, un joven de 28 años que aseguró su asiento después de comprar un NFT de un grupo llamado The Crypto Space Agency.

A su regreso a tierra, la mexicoamericana escribió en Twitter sobre su experiencia en el espacio: “¡El espacio es hermoso y el planeta Tierra es la mejor vista de todas!”

Space is beautiful and planet Earth is the greatest view of all!

¡El espacio es hermoso y el planeta Tierra es la mejor vista de todas! pic.twitter.com/Q5nKE8ZLUi

— Kat Echazarreta (@katvoltage) June 4, 2022

