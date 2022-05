CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1098½ 1098½ 1098½ 1098½ +2½ Jul 1102 1127½ 1087¾ 1107¾ +1¼ Sep 1103½ 1128½ 1089¼ 1109 +1¾ Dec 1102½ 1129½ 1090½ 1111 +3 Mar 1105½ 1128 1091 1111½ +3½ May 1087¼ 1113¾ 1083½ 1100 +¾ Jul 1049 1051¼ 1034 1044 —8¼ Sep 1032¾ 1034½ 1021 1029½ —9¼ Dec 1023½ 1029¼ 1017¼ 1027¾ —8¼ Jul 924 938¼ 920 934 —4¼ Est. sales 62,550. Thu.’s sales 86,788 Thu.’s open int 318,168 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 800 800 784¼ 786¼ —17½ Jul 796¼ 796¾ 776½ 780¼ —17¼ Sep 754½ 754½ 735¾ 737 —19¼ Dec 736½ 736¾ 715 716 —22½ Mar 738 740¼ 719 719¾ —22½ May 737¾ 741 720 720¾ —22½ Jul 737¼ 737¼ 716¼ 717 —22½ Sep 677¼ 677½ 665¾ 666¾ —16¾ Dec 662 662 646½ 648 —14¼ Mar 661½ 661¾ 654 654 —14¼ May 658 658 658 658 —11¾ Jul 657¼ 657¼ 657 657 —10 Dec 586¾ 588 575¼ 581½ —7¾ Jul 590 590 590 590 —8½ Dec 562½ 567½ 557¾ 567½ +¼ Est. sales 238,424. Thu.’s sales 191,487 Thu.’s open int 1,514,368, up 2,823 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 657½ 670 622¼ 627¾ —31¾ Sep 589¾ 591 575 575 —11 Dec 587¼ 587¼ 569¼ 569¼ —14¼ Est. sales 278. Thu.’s sales 328 Thu.’s open int 3,162 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1671 1674 1654 1655¾ —22¾ Jul 1649½ 1650 1618 1623 —24 Aug 1598¼ 1598¼ 1568¼ 1572½ —24¼ Sep 1527¾ 1527¾ 1500½ 1506¾ —20¾ Nov 1493 1493 1466 1471½ —20¼ Jan 1494¾ 1494¾ 1469¼ 1474¼ —20½ Mar 1482 1482 1457½ 1463½ —19½ May 1483 1483 1457½ 1462½ —20½ Jul 1472½ 1476 1458 1463¼ —20 Aug 1453 1453 1453 1453 —15¼ Nov 1411½ 1411½ 1392¾ 1394½ —19 Jul 1384¾ 1384¾ 1384¾ 1384¾ —15¾ Nov 1343 1345 1335 1338 —19 Nov 1314 1315 1303½ 1315 —12½ Est. sales 98,330. Thu.’s sales 130,704 Thu.’s open int 704,163, up 1,363

