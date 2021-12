Muere Joan Didion, la escritora estadounidense que rompió esquemas, a los 87 años, confirma su publicista

(CNN) –– Joan Didion, escritora estadounidense aclamada a nivel nacional y quien rompió esquemas con su prosa y sus ensayos,…

Listen now to WTOP News

(CNN) –– Joan Didion, escritora estadounidense aclamada a nivel nacional y quien rompió esquemas con su prosa y sus ensayos, murió a los 87 años en Nueva York este jueves, según confirmó su publicista a CNN.

“Nos entristece profundamente informar que Joan Didion murió esta mañana en su casa en Nueva York, debido a complicaciones de la enfermedad de Parkinson”, señaló Paul Bogaards en un comunicado.

FOTOS | Famosos que han muerto en 2021

Didion, originaria de Sacramento, se mudó a Nueva York después de graduarse de la Universidad de California, Berkeley. Allí comenzó a trabajar para Vogue, según Bogaards. Luego se convirtió en periodista y escritora, publicando múltiples volúmenes de ensayos, libros de no ficción, memorias, novelas y guiones.

Las obras de Didion incluyen El año del pensamiento mágico, publicada en 2005, sobre la muerte de su esposo John Gregory Dunne, la cual también fue adaptada a una obra de teatro. Este relato profundo, en el que cuenta su duelo, su matrimonio, la idea de familia que formaban y la devastación, ganó varios premios. Años después, Didion escribió Noches azules, publicada en 2011, sobre la enfermedad y el fallecimiento de su única hija Quintana Roo.

Dunne y Quintana Roo murieron con menos de dos años de diferencia.

En 2021, se publicó el libro Let Me Tell You What I Mean, una compilación de piezas que escribió Didion de 1968 a 2000.

Entre los muchos premios que ganó Didion se encuentran la Medalla de Contribución Distinguida a las Letras Estadounidenses de la National Book Foundation en 2007, la Medalla de Oro de la Academia Estadounidense de Artes y Letras en 2005, y la Medalla Nacional de Artes y Humanidades que le otorgó el entonces presidente Barack Obama en 2013, según el comunicado.

Su vida también inspiró el documental Joan Didion: The Center Will Not Hold (2017).

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.