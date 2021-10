ANÁLISIS | Los recientes escándalos en torno a Facebook revelan dos verdades sobre las redes sociales

share via email

(CNN) — En los últimos días se han puesto de manifiesto dos cosas: que las redes sociales pueden ser excepcionalmente…

(CNN) — En los últimos días se han puesto de manifiesto dos cosas: que las redes sociales pueden ser excepcionalmente corrosivas para la sociedad y que la gente seguirá utilizando estos productos en cantidades impresionantes. Puede que la tormenta de titulares recientes esté empañando la reputación de Facebook y de algunos de los otros gigantes del sector, pero las cifras de ganancias que estas empresas presentan en sus informes de resultados demuestran que la gente seguirá utilizándolas a pesar de todo.

Sí, ahora mismo se habla mucho de lo peligrosos que son estos productos, de lo poco éticos que son, de cómo durante años han envenenado la conversación pública con odio y desinformación y con mentiras descaradas y teorías conspirativas. Y, sin embargo, hay que preguntarse: ¿ha obligado eso a un número considerable de usuarios a cerrar la sesión? ¿A apretar el botón de borrar cuenta? ¿Abandonar la toxicidad?

Todo indica que no. La gente sigue utilizando estas plataformas, pero también comprende lo destructivas que pueden ser. En serio, pregúntate: ¿sigues usando Facebook? ¿Viendo fotos en Instagram? ¿Videos en YouTube? Un apostador no sería prudente si creyera que has abandonado los universos online que estas empresas han construido.

Mira, por ejemplo, a YouTube: la empresa, junto con Snapchat y TikTok fue interrogada el martes en el Capitolio sobre la seguridad de los niños y sobre si hace lo suficiente para mantenerlos seguros cuando están en línea. Fue la única plataforma que el martes no se comprometió a publicar una investigación interna sobre cómo afecta al bienestar mental de los adolescentes. No es precisamente un gran titular para la empresa.

Pero este tipo de titulares negativos no parecen ser un obstáculo para que la empresa obtenga unos beneficios espectaculares. YouTube dijo el martes que en el tercer trimestre generó US$ 7.200 millones en ingresos publicitarios, lo que supone un aumento anual del 43%. Para contextualizar, Netflix obtuvo US$ 7.480 millones de ingresos en el tercer trimestre. Lo que sitúa a YouTube justo en los talones de los mayores servicios de transmisión del mundo en internet.

El tamaño de Twitter palidece en comparación con un mamut como YouTube, pero la compañía también informó el martes unos ingresos publicitarios de miles de millones. Twitter dijo que sus ingresos publicitarios del tercer trimestre ascendieron a US$ 1.280 millones, un 37% más que el año pasado. Y, aunque la compañía también informó de un cargo único por litigios de US$ 766 millones, dijo que había añadido 5 millones de usuarios activos diarios desde el segundo trimestre. También dijo que la función de privacidad de Apple no ha tenido un impacto “menor de lo esperado” en su negocio.

“¿Qué rayos pasa ahora?”

Esa es la pregunta que planteaba Charlie Warzel en su boletín del martes. Warzel escribía específicamente sobre Facebook y los “Facebook Papers”. Pero el punto que planteó es aplicable a la industria en general. “Las grandes empresas tecnológicas han logrado en gran medida reimaginar y rehacer partes de nuestra cultura, gobierno y economía”, escribió Warzel. “Pero estas grandes empresas no sólo actúan sobre estas instituciones/fuerzas, sino que todas están terriblemente entrelazadas, haciendo que cada nodo del enmarañado ecosistema sea ¿peor? ¿Más complicado? Puedes hacer que Facebook o YouTube sean más seguros. Pero no puedes cambiar necesariamente las formas en que toda esta m****da nos ha cambiado o las formas en que seguirá distribuyendo/redistribuyendo el dinero, el poder, la influencia, la cultura y la información. Probablemente se puedan encontrar formas de mejorar las desigualdades, pero ‘arreglar’ es una palabra pobre cuando se trata de Facebook. ¿Arreglar… qué exactamente? ¿Y cómo exactamente?”.

Warzel continuó escribiendo: “También estoy preocupado porque será difícil desacoplar Facebook y el resto de las plataformas de, bueno, todo lo demás, incluyendo la forma en que estas plataformas nos han cambiado – la forma en que la arquitectura y la naturaleza de estas plataformas actúan sobre nosotros y cómo, incluso a regañadientes o sin saberlo, absorbemos algunas de sus características. Ese ajuste de cuentas será particularmente doloroso y no estoy seguro de que tengamos el lenguaje o las instituciones compensatorias o la retrospectiva histórica para comenzar ese trabajo en serio ahora mismo”.

