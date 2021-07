Premios BET 2021: estos son los ganadores

(CNN) — Los premios BET, que honran la excelencia de la comunidad negra en entretenimiento y deportes, se entregaron el…

(CNN) — Los premios BET, que honran la excelencia de la comunidad negra en entretenimiento y deportes, se entregaron el domingo.

Mira la lista completa de nominados con los ganadores indicados en negrita.

DISCO DEL AÑO

After Hours – The Weeknd

Blame It on Baby – DaBaby

Good News – Megan Thee Stallion

Heaux Tales – Jazmine Sullivan *GANADOR

King’s Disease – Nas

Ungodly Hour – Chloe X Halle

MEJOR ARTISTA FEMENINO R&B / ARTISTA POP

H.E.R. acepta el premio a la Mejor Artista Femenina de R & B / Pop en el escenario de los Premios BET el domingo.

Beyoncé

H.E.R. *GANADOR

Jazmine Sullivan

Jhené Aiko

Summer Walker

SZA

MEJOR ARTISTA MASCULINO R&B / ARTISTA POP

6lack

Anderson .Paak

Chris Brown *GANADOR

Giveon

Tank

The Weeknd

MEJOR ARTISTA FEMENINO HIP HOP

Cardi B

Coi Leray

Doja Cat

Megan Thee Stallion *GANADOR

Latto

Saweetie

MEJOR ARTISTA MASCULINO HIP HOP

DaBaby

Drake

J. Cole

Jack Harlow

Lil Baby *GANADOR

Pop Smoke

MEJOR NUEVO ARTISTA

Coi Leray

Flo Milli

Giveon *GANADOR

Jack Harlow

Latto

Pooh Shiesty

MEJOR COLABORACIÓN

Cardi B featuring Megan Thee Stallion — «WAP» *GANADOR

DaBaby featuring Roddy Ricch — «Rockstar»

DJ Khaled featuring Drake — «Popstar»

Jack Harlow featuring DaBaby, Tory Lanez & Lil Wayne — «Whats Poppin (Remix)»

Megan Thee Stallion featuring DaBaby — «Cry Baby»

Pop Smoke featuring Lil Baby & DaBaby — «For the Night»

MEJOR GRUPO

21 Savage & Metro Boomin

Chloe X Halle

Chris Brown & Young Thug

City Girls

Migos

Silk Sonic *GANADOR

PREMIO DR. BOBBY JONES AL MEJOR GOSPEL/INSPIRACIONAL

Bebe Winans – «In Jesus Name»

CeCe Winans – «Never Lost»

H.E.R. – «Hold Us Together»

Kirk Franklin – «Strong God» *GANADOR

Marvin Sapp – «Thank You for It All»

Tamela Mann — «Touch From You»

PREMIO BET HER

Alicia Keys featuring Khalid — «So Done»

Brandy featuring Chance the Rapper — «Baby Mama»

Bri Steves — «Anti Queen»

Chloe X Halle — «Baby Girl»

Ciara featuring Ester Dean — «Rooted»

SZA — «Good Days» *GANADOR

PREMIO SELECCIÓN DEL PÚBLICO

Cardi B featuring Megan Thee Stallion — «WAP»

Chris Brown & Young Thug — «Go Crazy»

DaBaby featuring Roddy Ricch — «Rockstar»

DJ Khaled featuring Drake — «Popstar»

Drake featuring Lil Durk — «Laugh Now Cry Later»

Lil Baby — «The Bigger Picture»

Megan Thee Stallion featuring Beyoncé — «Savage (Remix)» *GANADOR

Silk Sonic — «Leave the Door Open»

VIDEO DEL AÑO

Cardi B — «Up»

Cardi B featuring Megan Thee Stallion — «WAP» *GANADOR

Chloe X Halle — «Do It»

Chris Brown & Young Thug — «Go Crazy»

Drake featuring Lil Durk — «Laugh Now Cry Later»

Silk Sonic — «Leave the Door Open»

DIRECTOR DE VIDEO DEL AÑO

Benny Boom

Bruno Mars & Florent Déchard *GANADOR

Cole Bennett

Colin Tilley

Dave Meyers

Hype Williams

MEJOR ACTO INTERNACIONAL

Aya Nakamura (France)

Burna Boy (Nigeria) *GANADOR

Diamond Platnumz (Tanzania)

Emicida (Brazil)

Headie One (Uk)

Wizkid (Nigeria)

Young T & Bugsey (Uk)

Youssoupha (France)

MEJOR PELÍCULA

«Coming 2 America»

«Judas and the Black Messiah» *GANADOR

«Ma Rainey’s Black Bottom»

«One Night in Miami»

«Soul»

«The United States Vs. Billie Holiday»

MEJOR ACTRIZ

Andra Day *GANADORA

Angela Bassett

Issa Rae

Jurnee Smollett

Viola Davis

Zendaya

MEJOR ACTOR

Aldis Hodge

Chadwick Boseman *GANADOR

Damson Idris

Daniel Kaluuya

Eddie Murphy

Lakeith Stanfield

PREMIO ESTRELLAS JÓVENES

Alex R. Hibbert

Ethan Hutchison

Lonnie Chavis

Marsai Martin *GANADOR

Michael Epps

Storm Reid

MUJER DEPORTISTA DEL AÑO

A’ja Wilson

Candace Parker

Claressa Shields

Naomi Osaka *GANADORA

Serena Williams

Skylar Diggins-Smith

HOMBRE DEPORTISTA DEL AÑO

Kyrie Irving

Lebron James *GANADOR

Patrick Mahomes

Russell Westbrook

Russell Wilson

Stephen Curry

