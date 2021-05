Protestas en Colombia: ¿cuál es el significado de la bandera al revés en redes sociales?

(CNN Español) — Las protestas en Colombia no cesan. Desde hace una semana, Cali, Bogotá y diversas partes del país…

(CNN Español) — Las protestas en Colombia no cesan. Desde hace una semana, Cali, Bogotá y diversas partes del país se han manifestado contra el gobierno de Iván Duque, lo que ha dejado, según cifras oficiales, 19 muertos y cientos de heridos. Y estas movilizaciones llegan hasta el ámbito digital, con la bandera colombiana como una de las protagonistas.

¿Qué está pasando en Colombia? Reforma tributaria, protestas, militarización de ciudades y amenazas a la ONU

En redes sociales, personas difunden la situación que se vive en Colombia y muestran su rabia por la violencia empleada en las movilizaciones. Una de las formas de protesta digital que más se han replicado es la de publicar la bandera colombia al revés.

Figuras públicas como J Balvin han denunciado en sus redes la situación en el país. En un tuit, el cantante colombiano publicó la bandera al revés.

Colombia can’t take this no more @CNN also in my Instagram accounts theres plenty videos of what’s going on right now !!! pic.twitter.com/XnF99aRSSH

— J BALVIN (@JBALVIN) May 4, 2021

Otros mensajes en Twitter, por ejemplo, mencionan que poner la bandera al revés tiene un motivo: es una señal de auxilio para que organizaciones no gubernamentales vean la situación en el país y puedan intervenir de alguna forma.

Incluso, hubo quienes se aventuraron a decir que el significado de la bandera al revés está estipulado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

🆘🇨🇴 SE DEBE VIRALIZAR LA BANDERA DE COLOMBIA AL REVES DIFUNDAN❗️❗️❗️❗️ #ResistenciaColombia pic.twitter.com/mF2KTyM3SA

— lauracamila 🆘🇨🇴 (@lauracamilx) May 3, 2021

CNN buscó a un portavoz de los Centros de Información de Naciones Unidas (CINU) para confirmar esta aseveración.

“La ONU no estipula las reglas de la vexilología de las banderas ni interviene en la semiótica”, respondieron los CINU a la solicitud de comentarios.

Bandera de Colombia y sangre derramada

Entonces, ¿qué significado tiene poner la bandera de Colombia al revés en las redes sociales?

Richard Tamayo Nieto, doctor en Derecho por la Universidad del Rosario y maestro en Filosofía por la Universidad Javeriana, dijo que esto tiene que ver con una crítica de carácter simbólico, pues se contrapone al significado que enseñan las escuelas a los estudiantes.

“Cuando estamos en la escuela, nos dicen que el amarillo representa las riquezas de Colombia; el azul representa el agua, representa el hecho de que Colombia tiene tanto costa Pacífica como Atlántica; y el rojo representa la sangre de nuestros héroes patrios que se sacrificaron por la indenpedencia del país”, dijo Tamayo Nieto a CNN.

Artistas y usuarios en general, agregó el académico, “juegan simbólicamente” con el orden de la bandera para expresar la sangre derramada en las protestas en Colombia.

“Algunos vuelven más grande la franja roja, precisamente para hacer énfasis en la sangre que corre en el país.

“Y en este caso (de la bandera al revés que comienza con el color rojo) lo que está mostrando es que hay un baño de sangre en este momento. Es un modo de señalar que hay un baño de sangre”, finalizó.