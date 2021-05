Costa Rica estrena radar que detecta basura espacial de hasta 2 centímetros

(CNN Español) — El paisaje cambió en una pequeña localidad de Carillo, Guanacaste, en el pacífico norte de Costa Rica, a…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — El paisaje cambió en una pequeña localidad de Carillo, Guanacaste, en el pacífico norte de Costa Rica, a unos 250 kilómetros de San José, la capital.

En medio de extensos terrenos agrícolas y con una población dedicada a este tipo de labores y al turismo, empezó a operar un radar espacial que Franklin R. Chang Díaz, exastronauta costarricense y presidente de Ad-Astra Rocket —firma que participa en el proyecto— no duda en calificar como el más avanzado del planeta, capaz de identificar basura orbital de hasta dos centímetros a cientos de kilómetros de distancia.

“Es como identificar una bolita de golf en la Ciudad de México desde Costa Rica, ese nivel de precisión no se había logrado hasta el momento y eso es una gran ventaja que le da a la empresa esa capacidad de resolución de objetos”.

Según la compañía de Sillicon Valley LeoLabs, gestora principal de la iniciativa, se trata de un radar comercial de monitoreo y mapeo de la órbita baja de la tierra, Low Earth Orbit (LEO por sus siglas en inglés) que proporciona cobertura de la zona ecuatorial, con lo que la firma cubre por completo esta órbita.

Nave de SpaceX con cuatro astronautas de la NASA a bordo llega a la Estación Espacial Internacional

“A solo nueve meses del inicio de los trabajos en Costa Rica, es muy gratificante anunciar el estado totalmente operacional del radar espacial comercial más avanzado de su clase en cualquier lugar del planeta”, dijo Dan Ceperley, cofundador y CEO de LeoLabs, durante su inauguración el jueves pasado. La compañía tiene radares en Alaska, Texas y Nueva Zelanda.

El presidente de Costa Rica Carlos Alvarado, dijo en la misma actividad, que el radar construido por costarricenses, representa una señal de esperanza de que “el país es capaz de hacer las cosas bien y salir adelante a pesar de las adversidades.”

La instalación de este tipo de instrumentos permite detectar escombros espaciales en las órbitas más cercanas a la tierra, protegiendo la operación de satélites activos.

Chang explicó a CNN que estos desechos también representan una amenaza para los astronautas en la estación espacial internacional. «Yo hice varias caminatas espaciales y cuando estaba fuera de la nave me preocupaba de que una tuerca, un tornillo me pegara a esas velocidades; es como una bala, puede perforar el traje espacial y la integridad de la nave”.

Edward Lu, también exastronauta de la NASA y cofundador de LeoLabs, resaltó durante la actividad, que el lanzamiento del radar refuerza la prevención de colisiones a partir de datos adicionales que fluyen desde Costa Rica, “lo que es una contribución importante a la sostenibilidad del espacio y a la seguridad de los vuelos”.

1 de 13

| La misión Crew-2 de SpaceX y la NASA será el segundo vuelo operativo con una tripulación de cuatro astronautas dentro de la nave Crew Dragon, con destino a la Estación Espacial Internacional, como parte del programa comercial de tripulación de la NASA.

2 de 13

| El lanzamiento es este viernes 23 de abril a las 5:49 A.M., hora de Miami. Pero, si las condiciones climáticas no son favorables, el lanzamiento se pospondrá para el lunes 26 de abril a las 4:38 A.M., hora de Miami. (Crédito: Gianrigo MARLETTA / AFP vía Getty Images)

3 de 13

| El Falcon 9 —que lanzará la nave Dragon — es el primer cohete reutilizable que le permite a SpaceX volver a usar las partes más caras del cohete reduciendo el costo del “acceso al espacio”. (Crédito: Patrick T. FALLON / AFP vía Getty Images)

4 de 13

| Al Falcon 9 se le pueden integrar dos tipos de cápsulas o naves: la “fairing” en caso de cargas como satélites e insumos para la Estación Espacial Internacional, y la Dragon, para el transporte de personas. (Crédito: Red Huber/Getty Images)

5 de 13

| La misión Crew-2 de SpaceX es la primera que lleva tanto astronautas en un Falcon 9 y en un Dragon que han sido utilizados con anterioridad, pero SpaceX prefiere el término “flight-proven” que significa “probada en vuelo”. (Crédito: Bill Ingalls/NASA vía Getty Images)

6 de 13

| El Falcon 9 fue utilizado por primera vez en la misión Crew-1 en noviembre de 2020, y la nave Dragon voló previamente a Robert Behnken y a Douglas Hurley hacia —y desde— la Estación Espacial Internacional durante la misión Demo-2 de SpaceX en 2020. (Crédito: Bill Ingalls/NASA vía Getty Images)

7 de 13

| Después de que la nave Dragon se separe del Falcon 9, el cohete aterrizará en la plataforma marítima llamada Of Course I Still Love You (Ocisly) que opera en el océano Atlántico. (Crédito: NASA vía Getty Images)

8 de 13

| Tanto la plataforma Of Course I Still Love You y la plataforma Just Read the Instructions (JRTI) —que opera en el océano Pacífico— fueron nombradas por Elon Musk en honor a dos naves estelares que aparecen en la novela de ciencia ficción “The Player of Games” de Iain M. Banks. (Crédito: Britta Pedersen / POOL / AFP vía Getty Images)

9 de 13

| Tras separarse del Falcon 9, la nave Dragon llegará a la Estación Espacial Internacional el sábado 24 de abril, aproximadamente a las 5:10 A.M., hora de Miami. (Crédito: NASA)

10 de 13

| Durante su estancia en la Estación Espacial Internacional, los astronautas trabajarán en cientos de experimentos científicos, incluyendo la continuación de la iniciativa Tissue Chips in Space, la cual estudia la función de la microgravedad en la salud y enfermedad humana para —en un futuro— mejorar la salud de los seres humanos en la Tierra.

11 de 13

| La nave Dragon es capaz de transportar hasta siete pasajeros desde y hacia la órbita terrestre. De hecho, es la única nave espacial que actualmente es capaz de regresar a la Tierra cantidades significativas de carga, y es la primera nave espacial privada en llevar humanos a la estación espacial. (Crédito: GREGG NEWTON/AFP vía Getty Images)

12 de 13

| Además, esta será la primera vez que Dragon volará con dos astronautas internacionales y también será la primera vez que dos naves Dragon se unan simultáneamente al laboratorio en órbita. (Crédito: Aubrey Gemignani/NASA vía Getty Images)

13 de 13

| Después de una estadía de aproximadamente seis meses, los astronautas de Dragon y de la misión Crew-2 dejarán la estación espacial —no antes del 31 de octubre— para regresar a la Tierra y amerizar en el océano Atlántico. (Crédito: NASA vía Getty Images)

end div.modal

Tecnología espacial en zonas agrícolas

La estructura de acero del radar se levanta en medio de cañales y cerca de pequeñas comunidades que poco a poco se familiarizan con la tecnología espacial. En esta misma provincia está ubicada desde 2006, una subsidiaria de Ad Astra Rocket, con sede en Texas, empresa de ingeniería aeroespacial que se dedica al desarrollo de tecnologías de propulsión avanzadas a partir de plasma.

Para Chang, la instalación del radar en la zona, con mano de obra costarricense, es una evidencia del potencial que tiene el país y Latinoamérica en este campo, además de que constata que la tecnología espacial puede desarrollarse en regiones agrícolas de forma armoniosa, “como ocurrió en California con Silicon Valley”, hoy sede de gigantes tecnológicos como Google, Apple y Facebook.

El helicóptero Ingenuity comparte la primera foto aérea a color y se prepara para volar el domingo en Marte

El exastronauta destacó además que iniciativas como esta permiten a los jóvenes de la zona soñar. “Tenemos todas las de ganar: el espacio, un aeropuerto de primera línea, un colegio científico y el talento, hay que aprovechar todo eso”.

Con esto coincide Valery Sánchez, estudiante de Administración de negocios de un poblado aledaño al terreno donde se ubica el radar espacial, quien asegura que ahora más jóvenes piensan que el sueño de una carrera que los vincule a la tecnología espacial puede convertirse en realidad. “Nos acerca a metas que creíamos imposibles”.