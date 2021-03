Sismo en Nueva Zelandia: degradan alerta de tsunami el tras el temblor de 8,1

(CNN) — La agencia de emergencias de Nueva Zelandia degradó la alerta de tsunami después de pedirles a los residentes…

(CNN) — La agencia de emergencias de Nueva Zelandia degradó la alerta de tsunami después de pedirles a los residentes en algunas áreas que se dirigieran a terrenos más altos, tras de que un poderoso terremoto de magnitud 8,1 sacudiera la región de las islas Kermadec este viernes.

El sismo de 8,1 fue el tercero en afectar el área en la mañana de este viernes, hora local. Así lo indicó la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias de Nueva Zelandia.

El viernes por la tarde, la agencia rebajó su advertencia de «amenaza terrestre y marina» a «amenaza marina y de playa», lo que significa que todos los residentes que fueron evacuados ahora pueden regresar a sus hogares.

Agregó que las fuertes corrientes y las marejadas impredecibles pueden continuar durante varias horas, y que las personas deben mantenerse alejadas de las playas, costas y ríos.

A las personas que se encontraban cerca a la costa se les pidió «trasladarse inmediatamente al terreno elevado más cercano, fuera de todas las zonas de evacuación del tsunami, o lo más tierra adentro posible. No se queden en casa», afirmó la agencia en su sitio web.

Las islas Kermadec se encuentran a 804-997 kilómetros al noreste de la Isla Norte de Nueva Zelandia. La costa este de la Isla Norte desde Bay of Islands hasta Whangarei, desde Matata hasta Tolaga Bay, incluyendo Whakatane y Opotiki y Great Barrier Island, están todas incluidas en la alerta de tsunami.

«Es posible que el terremoto no se haya sentido en algunas de estas zonas. Pero, la evacuación debería ser inmediata ya que es posible que se produzca un tsunami dañino», se lee en el comunicado de la agencia.

¿Qué hacer durante un terremoto?

«Las personas en todas las demás áreas que sintieron un terremoto prolongado o fuerte que les dificulte ponerse de pie, o que duró más de un minuto, deben trasladarse inmediatamente al terreno elevado más cercano, fuera de todas las zonas de evacuación del tsunami o lo más tierra adentro posible», añadió el pronunciamiento.

La agencia agregó que el aviso de evacuación anula los avisos de covid-19.

El terremoto también provocó advertencias en Hawai y Samoa, que luego se cancelaron.

Este sismo es el más fuerte que se registra en el mundo desde agosto de 2018. En esa fecha un terremoto de magnitud 8,2 golpeó mucho más profundo bajo tierra, también en el Pacífico Sur, cerca de Fiji.

Cerca de uno o menos terremotos de magnitud 8 o mayor ocurren cada año.