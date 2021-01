Los Red Sox contrataron a Bianca Smith, la primera mujer negra en entrenar en la historia del béisbol profesional

(CNN) – Los Red Sox de Boston hicieron historia al contratar a Bianca Smith, la primera mujer negra en entrenar…

(CNN) – Los Red Sox de Boston hicieron historia al contratar a Bianca Smith, la primera mujer negra en entrenar en la historia del béisbol profesional.

Smith se desempeñará como entrenadora de ligas menores dentro de la organización, con sede en las instalaciones de desarrollo de jugadores del club en Fort Myers, Florida.

Bianca Smith will be joining the #RedSox organization this season, making her the first Black woman to coach in professional baseball history. pic.twitter.com/ZQsHd8iprD

«Creo que también es una gran oportunidad para inspirar a otras mujeres interesadas en este juego. Esto no es algo en lo que pensaba cuando era más joven y me enamoré de ser un atleta, así que estoy emocionada de tener la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer», dijo en MLB Network.

Más recientemente, Smith fue entrenadora asistente de béisbol y coordinadora de bateo en la Universidad de Carroll en Waukesha, Wisconsin.

Su experiencia laboral anterior incluye roles en academias juveniles de los Reds de Cincinnati y los Rangers de Texas Rangers, además de una pasantía en la oficina corporativa de la Major League Baseball, según su página de LinkedIn.

Smith se graduó con una maestría en administración de empresas en gestión deportiva con énfasis en comportamiento organizacional de la Weatherhead School of Management de la Case Western Reserve University en Cleveland, Ohio. También tiene un doctorado en jurisprudencia con énfasis en derecho deportivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Case Western Reserve obtenido en mayo de 2017, según la biografía de su perfil.

«Ella era una gran candidata al entrar», dijo el vicepresidente de desarrollo de jugadores de los Medias Rojas, Ben Crockett, quien ayudó a encabezar la contratación, según el Globe, «Ella ha tenido algunas experiencias realmente interesantes y ha sido una apasionada de desarrollar sus habilidades».

Smith se une a un pequeño grupo de mujeres pioneras en el deporte. La temporada pasada, por primera vez en la historia del béisbol profesional, Alyssa Nakken se convirtió en la primera mujer en entrenar en el campo durante un juego de las Grandes Ligas. Nakken fue entrenador de primera base de los Gigantes de San Francisco durante un juego de exhibición en julio.

En noviembre, los Marlins de Miami contrataron a Kim Ng para ser la nueva gerente general del equipo, convirtiéndola en la primera gerente general mujer y la primera gerente general asiático-estadounidense en la historia de las Grandes Ligas.

Faltan solo dos meses para los entrenamientos de primavera, que comenzarán el 27 de febrero.