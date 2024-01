NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg I.Mahdi, Texas State 13 1331 275 0 563…

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg I.Mahdi, Texas State 13 1331 275 0 563 0 265 2169 166.85 A.Jeanty, Boise St. 12 1351 569 0 0 0 264 1920 160.00 D.Taylor, Minnesota 6 799 92 0 0 0 149 891 148.50 O.Gordon, Oklahoma St. 14 1732 330 0 0 0 325 2062 147.29 M.Washington, Virginia 12 7 1426 0 273 0 128 1748 145.67 C.Schrader, Missouri 13 1617 191 0 0 0 298 1808 139.08 M.Lukes, Cent. Michigan 12 737 300 0 581 0 201 1618 134.83 J.Ott, California 12 1303 157 0 144 0 271 1604 133.67 K.Vidal, Troy 14 1661 201 0 0 0 315 1862 133.00 O.Hampton, North Carolina 13 1504 222 0 0 0 283 1726 132.77 M.Carroll, Georgia St. 12 1350 234 0 0 0 298 1584 132.00 C.Lacy, South Alabama 12 0 1316 210 40 0 114 1566 130.50 R.Harvey, UCF 13 1416 238 0 41 0 248 1695 130.38 J.Brooks, Texas 11 1139 286 0 0 0 213 1425 129.55 J.Brown, UAB 12 803 416 0 331 0 214 1550 129.17 B.Tuten, Virginia Tech 13 863 239 0 550 0 221 1652 127.08 L.Wester, FAU 12 44 1168 278 30 0 133 1520 126.67 B.Watson, Memphis 13 1152 485 0 5 0 248 1646 126.62 P.Boone, Toledo 13 1400 216 0 0 0 209 1616 124.31 T.Brooks, Texas Tech 13 1542 69 0 0 0 318 1611 123.92 A.Estime, Notre Dame 12 1341 142 0 0 0 227 1483 123.58 J.De Jesus, UNLV 14 46 606 257 815 0 121 1724 123.14 E.Badger, Arizona St. 11 51 713 0 578 0 96 1342 122.00 M.Sherrod, Fresno St. 12 966 260 0 236 0 224 1462 121.83 X.Legette, South Carolina 12 -9 1255 0 213 0 90 1459 121.58 M.Nabers, LSU 13 1 1569 0 0 0 90 1570 120.77 D.Giddens, Kansas St. 13 1226 323 0 0 0 252 1549 119.15 G.Holani, Boise St. 8 744 199 8 0 0 152 951 118.88 R.Odunze, Washington 15 37 1640 87 17 0 99 1781 118.73 J.Cross, Arkansas St. 13 716 161 0 654 0 175 1531 117.77 J.Marshall, Colorado St. 3 311 23 0 14 0 60 348 116.00 E.Bailey, TCU 12 1209 180 0 0 0 247 1389 115.75 K.Robinson, San Jose St. 12 1191 198 0 0 0 187 1389 115.75 T.Henderson, Ohio St. 10 926 229 0 0 0 175 1155 115.50 T.Tracy, Purdue 11 716 132 14 408 0 151 1270 115.45 D.Neal, Kansas 13 1280 217 0 0 0 229 1497 115.15 B.Irving, Oregon 14 1180 413 0 17 0 245 1610 115.00 F.Gore, Southern Miss. 12 1131 221 0 0 0 258 1352 112.67 R.Ali, Marshall 12 1135 213 0 0 0 240 1348 112.33 R.Davis, Kentucky 13 1129 323 0 0 0 234 1452 111.69 J.Jordan, Louisville 13 1128 246 0 63 0 206 1437 110.54 D.Martinez, Oregon St. 12 1185 126 0 0 0 207 1311 109.25 T.McMillan, Arizona 13 3 1402 11 0 0 93 1416 108.92 J.Stuart, Toledo 12 574 143 0 582 0 143 1299 108.25 T.Horton, Colorado St. 12 0 1136 147 0 0 107 1283 106.92 T.Etienne, Florida 11 753 172 26 224 0 163 1175 106.82 T.Franklin, Oregon 13 0 1383 0 0 0 81 1383 106.38 K.Lynch-Adams, Umass 12 1157 118 0 0 0 257 1275 106.25 B.Presley, Oklahoma St. 14 41 991 42 411 0 143 1485 106.07 R.White, UNLV 14 1 1483 0 0 0 90 1484 106.00 W.Shipley, Clemson 12 827 244 0 200 0 207 1271 105.92 J.Buckley, W. Michigan 11 1003 161 0 0 0 207 1164 105.82 N.Singleton, Penn St. 13 752 308 0 313 0 210 1373 105.62 J.Croskey-Merritt, New Mexico 12 1190 72 0 0 0 196 1262 105.17 L.Allen, Syracuse 13 1064 210 91 0 0 289 1365 105.00 R.Cook, Buffalo 12 609 220 55 375 0 207 1259 104.92 L.Webb, South Alabama 11 1007 144 0 0 0 210 1151 104.64 A.Brown, N. Illinois 13 1296 52 0 0 0 224 1348 103.69 M.Hughes, Tulane 14 1378 67 0 0 0 269 1445 103.21 Q.Cooley, Liberty 14 1401 43 0 0 0 227 1444 103.14 M.Harrison, Ohio St. 12 26 1211 0 0 0 69 1237 103.08 K.Monangai, Rutgers 13 1262 78 0 0 0 250 1340 103.08 L.Burden, Missouri 13 31 1212 70 23 0 103 1336 102.77 S.Bolden, Oregon St. 13 84 746 105 392 0 85 1327 102.08 I.Williams, Illinois 12 38 1055 127 0 0 105 1220 101.67 B.Allen, Wisconsin 11 984 132 0 0 0 209 1116 101.45 T.Burgess, UTEP 11 620 227 67 202 0 154 1116 101.45 X.Worthy, Texas 14 35 1014 371 0 0 103 1420 101.43 H.Waylee, Wyoming 10 947 66 0 0 0 176 1013 101.30 B.Brown, Kentucky 13 147 539 51 576 0 75 1313 101.00 A.Smith, Texas A&M 12 21 795 285 103 0 92 1207 100.58 Q.Judkins, Mississippi 13 1158 149 0 0 0 295 1307 100.54 M.Cooper, Ball St. 12 1043 163 0 0 0 245 1206 100.50 S.Harris, Louisiana Tech 12 1 796 234 170 0 128 1201 100.08 D.Johnson, Washington 14 1195 190 0 0 0 258 1385 98.93 G.Desrosiers, Umass 11 301 185 0 597 0 84 1086 98.73 J.Noel, Iowa St. 12 -1 820 119 245 0 91 1183 98.58 T.Johnson, Oregon 14 0 1182 190 0 0 109 1372 98.00 Z.Branch, Southern Cal 12 70 320 332 442 0 81 1164 97.00 E.McAlister, Boise St. 9 0 873 0 0 0 47 873 97.00 J.Haynes, Georgia Tech 13 1059 151 0 47 0 197 1257 96.69 X.Weaver, Colorado 11 15 908 132 8 0 79 1063 96.64 J.Wright, Tennessee 12 1013 141 0 0 0 159 1154 96.17 R.Pearsall, Florida 12 62 965 126 0 0 79 1153 96.08 M.Lloyd, Southern Cal 11 820 232 0 0 0 130 1052 95.64 J.Daniels, LSU 12 1134 0 0 0 0 136 1134 94.50 J.Jackson, E. Michigan 13 576 234 0 405 0 179 1215 93.46 K.Mitchell, FIU 12 0 1118 0 0 0 65 1118 93.17 J.Farooq, Oklahoma 13 95 694 0 422 0 81 1211 93.15 J.Lucas, Indiana 12 275 247 14 572 0 133 1108 92.33 C.McCray, Kent St. 9 22 610 0 196 0 54 828 92.00 D.Connors, Rice 13 771 403 0 15 0 167 1193 91.77 E.Sarratt, James Madison 13 1 1191 0 0 0 84 1192 91.69 C.Kiner, Cincinnati 12 1047 49 0 0 0 204 1096 91.33 B.Corum, Michigan 15 1245 117 0 0 0 275 1362 90.80 D.Claiborne, Wake Forest 10 586 35 0 284 0 151 905 90.50 J.White, West Virginia 12 842 125 0 119 0 121 1086 90.50 S.Atkins, South Florida 13 52 1054 70 0 0 116 1176 90.46 D.Walker, North Carolina 8 23 699 0 0 0 45 722 90.25 B.Thomas, LSU 13 -6 1177 0 0 0 70 1171 90.08 D.Edwards, Georgia 12 880 197 0 0 0 185 1077 89.75 I.Guerendo, Louisville 14 810 234 0 211 0 165 1255 89.64 C.Skattebo, Arizona St. 12 788 286 0 0 0 189 1074 89.50 T.Vaughn, Utah St. 13 3 933 0 227 0 102 1163 89.46 J.Coleman, Arizona 13 871 283 0 0 0 154 1160 89.23 K.Concepcion, NC State 13 320 839 0 0 0 113 1159 89.15 A.Adeyi, North Texas 12 1017 52 0 0 0 151 1069 89.08 J.Cephus, UTSA 13 -9 1149 16 0 0 90 1156 88.92 K.Wilson, Texas State 13 -7 747 47 367 0 80 1154 88.77 K.Hood, Georgia Southern 13 23 948 182 0 0 129 1153 88.69 J.Brown, Coastal Carolina 12 252 740 69 0 0 81 1061 88.42 L.Lingard, Akron 12 641 368 0 52 0 186 1061 88.42 X.Restrepo, Miami 13 0 1092 39 18 0 95 1149 88.38 A.Bedgood, Liberty 14 552 220 0 463 0 105 1235 88.21 M.Johnson, Florida 12 817 236 0 0 0 182 1053 87.75 J.Baker, UCF 13 0 1140 0 0 0 52 1140 87.69 T.Stewart, Bowling Green 9 762 27 0 0 0 126 789 87.67 M.Davis, Utah St. 11 0 628 250 83 0 69 961 87.36 L.Victor, Washington St. 11 21 860 0 80 0 96 961 87.36 J.Hunter, Auburn 12 909 118 0 20 0 178 1047 87.25 J.White, Georgia Southern 11 889 69 0 0 0 177 958 87.09 T.Benson, Florida St. 13 905 227 0 0 0 177 1132 87.08 R.Lewis, Georgia St. 12 0 881 0 163 0 78 1044 87.00 K.Akharaiyi, UTEP 12 7 1033 0 0 0 49 1040 86.67 L.Griffin, Mississippi St. 12 74 658 0 307 0 81 1039 86.58 E.Michel, Air Force 11 950 0 0 0 0 204 950 86.36 J.Harrison, Marshall 13 8 410 0 704 0 52 1122 86.31 L.McCaffrey, Rice 13 117 992 3 0 0 87 1112 85.54 Q.Conley, San Jose St. 13 842 269 0 0 0 158 1111 85.46 D.Mockobee, Purdue 12 807 180 0 38 0 194 1025 85.42 R.Browne, Purdue 1 85 0 0 0 0 21 85 85.00 T.Castellanos, Boston College 13 1113 -11 0 0 0 219 1102 84.77 K.Johnson, Colorado St. 4 128 32 0 179 0 54 339 84.75 E.Ayomanor, Stanford 12 0 1013 0 0 0 62 1013 84.42 J.Hobert, Texas State 11 -1 895 32 0 0 86 926 84.18 C.Steele, UCLA 12 847 163 0 0 0 184 1010 84.17 S.McBride, Hawaii 13 0 1024 69 0 0 76 1093 84.08 J.Maclin, North Texas 12 0 1004 0 0 0 57 1004 83.67 N.Noel, Appalachian St. 11 834 86 0 0 0 189 920 83.64 R.Taylor, Memphis 13 2 1083 0 0 0 71 1085 83.46 C.Edwards, Uconn 9 618 132 0 0 0 138 750 83.33 T.Keith, Bowling Green 12 390 457 -1 154 0 119 1000 83.33 J.Royals, Utah St. 13 0 1080 0 0 0 71 1080 83.08 R.O’Keefe, Boston College 5 40 235 0 140 0 36 415 83.00 Z.Perry, Louisiana-Lafayette 13 213 25 0 840 0 91 1078 82.92 M.Corley, W. Kentucky 12 11 984 0 0 0 84 995 82.92 J.Gill, Fresno St. 13 24 516 10 527 0 86 1077 82.85 X.Henderson, Cincinnati 12 0 782 0 212 0 71 994 82.83 C.Allen, Louisiana Tech 11 -8 778 0 141 0 57 911 82.82 J.Barber, Troy 14 16 999 83 58 0 98 1156 82.57 P.Mafah, Clemson 13 965 108 0 0 0 203 1073 82.54 T.Washington, Southern Cal 13 10 1062 0 0 0 60 1072 82.46 J.McGowan, Vanderbilt 12 109 383 34 461 0 78 987 82.25 J.Marks, Mississippi St. 9 573 167 0 0 0 144 740 82.22 T.Ward, Kansas St. 11 643 129 0 132 0 148 904 82.18 T.Harris, Mississippi 12 0 985 0 0 0 54 985 82.08 B.Daily, Army 11 901 0 0 0 0 215 901 81.91 M.Jackson, Jacksonville St. 12 897 82 0 0 0 161 979 81.58 B.Smith, Miami 12 132 263 5 579 0 52 979 81.58 B.McReynolds, South Alabama 5 232 141 0 34 0 67 407 81.40 Z.Thomas, Mississippi St. 11 23 503 163 202 0 73 891 81.00 R.Hemby, Maryland 13 680 349 0 18 0 183 1051 80.85 S.Bangura, Ohio 12 811 159 0 0 0 196 970 80.83 K.Robichaux, Boston College 11 780 108 0 0 0 178 888 80.73 M.Golden, Houston 9 0 404 0 321 0 47 725 80.56 L.McCammon, FAU 11 681 205 0 0 0 174 886 80.55 F.Brock, Georgia St. 4 307 15 0 0 0 32 322 80.50 R.Brown, James Madison 13 0 1045 0 0 0 53 1045 80.38 H.Rutledge, Charlotte 10 174 19 143 467 0 53 803 80.30 K.Coleman, Florida St. 12 2 658 300 0 0 77 960 80.00 S.Pinckney, Coastal Carolina 13 7 1027 0 2 0 74 1036 79.69 C.Mellusi, Wisconsin 4 306 12 0 0 0 54 318 79.50 R.Amos, Miami (Ohio) 14 1075 37 0 0 0 217 1112 79.43 J.Polk, Washington 15 32 1159 0 0 0 73 1191 79.40 G.Larvadain, Miami (Ohio) 10 59 679 55 0 0 52 793 79.30 T.Hunter, Colorado 9 0 721 0 0 -10 60 711 79.00 R.Love, Illinois 8 567 58 0 7 0 126 632 79.00 A.Watkins, Tulsa 12 889 57 0 0 0 206 946 78.83 D.Cobb, Georgia Southern 12 51 601 0 284 0 60 936 78.00 J.Kelly, Washington St. 12 3 923 0 8 0 63 934 77.83 K.Salter, Liberty 14 1089 0 0 0 0 163 1089 77.79 C.Daniels, Liberty 14 0 1067 17 0 0 57 1084 77.43 A.Henning, Northwestern 12 110 418 69 330 0 99 927 77.25 A.Gould, Oregon St. 11 22 718 105 0 0 55 845 76.82 E.Brooks, Fresno St. 13 0 788 174 35 0 81 997 76.69 K.Christon, San Diego St. 12 378 201 0 331 0 140 910 75.83 N.Smith, Sam Houston St. 12 102 783 24 0 0 114 909 75.75 K.Allen, Penn St. 13 902 81 0 0 0 188 983 75.62 J.Higgins, Iowa St. 13 0 983 0 0 0 53 983 75.62 D.Stoops, Oklahoma 13 8 962 0 0 0 88 970 74.62 N.Carter, Michigan St. 12 792 103 0 0 0 209 895 74.58 A.Simpson, Umass 12 93 792 0 10 0 69 895 74.58 K.Calloway, Old Dominion 9 623 48 0 0 0 96 671 74.56 B.Bowers, Georgia 10 28 714 0 0 0 62 742 74.20 T.Harden, UCLA 13 827 136 0 0 0 174 963 74.08 T.Shelton, Louisiana Tech 8 551 40 0 0 0 106 591 73.88 S.Smith, Memphis 13 305 144 0 509 0 101 958 73.69 J.Waters, Duke 13 819 139 0 0 0 162 958 73.69 D.Hankins, UTEP 12 812 71 0 0 0 164 883 73.58 L.Diggs, LSU 10 653 82 0 0 0 127 735 73.50

