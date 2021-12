College Football National Signings

Kentucky Alex Afari, db, 6-2, 195, Lakota West, West Chester, Ohio Ja’Kobi Albert, ath, 5-11, 175, Fairfield Preparatory School, Fairfield,…

Kentucky

Alex Afari, db, 6-2, 195, Lakota West, West Chester, Ohio

Ja’Kobi Albert, ath, 5-11, 175, Fairfield Preparatory School, Fairfield, Ala.

Jordan Anthony, wr, 5-9, 160, Tylertown, Tylertown, Miss.

Grant Bingham, ol, 6-6, 302, Johnson Central, Paintsville, Ky.

Tomiwa Durojaiye, dl, 6-4, 255, Middletown, Middletown, Del.

Tyreese Fearbry, olb, 6-5, 225, Perry Traditional Academy, Pittsburgh, Pa.

Nik Hall, ol, 6-6, 320, Akin, Austin, Texas

Quentel Jones, dl, 6-2, 315, Peach County, Fort Valley, Ga.

Josh Kattus, te, 6-4, 235, Archbishop Moeller, Cincinnati, Ohio

Elijah Reed, cb, 6-3, 180, Pleasure Ridge Park, Louisville, Ky.

Tayvion Robinson, wr, 5-11, 185, Virginia Tech, Blacksburg, Va.

Jackson Smith, k, 5-11, 170, Boyle County, Danville, Ky.

Andre Stewart, cb, 6-0, 169, North Cobb, Kennesaw, Ga.

Deone Walker, dt, 6-6, 350, Cass Technical, Detroit, Mich.

Brandon White, wr, 5-9, 165, Archbishop Moeller, Cincinnati, Ohio

Louisiana Tech

Cyrus Allen, wr, 6-1, 180, Landry-Walker, New Orleans, La.

Buck Buchanan, k, 5-10, 170, Marshall, Marshall, Texas

Zyion Claville, wr, 6-1, 175, Huntington, Shreveport, La.

Zy Ford, lb, 6-1, 210, East Webster, Maben, Miss.

Keshlon Jackson, wr, 6-0, 170, Lake Charles College Prep, Lake Charles, La.

O’Ryan James, wr, 6-0, 170, Ellender Memorial, Houma, La.

Landry Lyddy, qb, 6-0, 190, Calvary Baptist Academy, Shreveport, La.

Kendrick Rucker, wr, 6-5, 210, Calvary Baptist, Shreveport, La.

Jhamal Shelby, cb, 6-1, 180, Saint Augustine, New Orleans, La.

Louisville

Chris Bell, wr, 6-2, 220, Greenville Christian School, Yazoo City, Miss.

Selah Brown, dl, 6-2, 250, Louisville Male, Louisville, Ky.

Max Cabana, ot, 6-5, 285, The Williston Northampton School, Easthampton, Mass.

Titon Evans, rb, 5-11, 220, Hartsville, Hartsville S.C.

MJ Griffin, s, 6-1, 200, Saline, Ypsilanti Mich.

Makhete Gueye, ot, 6-7, 270, Venice Senior, Bradenton, Fla.

D’Angelo Hutchinson, db, 6-3, 185, Northeast, Saint Petersburg, Fla.

Khalib Johnson, qb, 6-2, 220, Clay-Chalkville, Pinson, Ala.

Nate Kurisky, te, 6-3, 225, Gonzaga, Washington, DC

Chance Morrow, wr, 6-6, 200, West Charlotte, Charlotte, N.C.

Devaughn MortimerFutah, wr, 5-11, 178, Dillard, Fort Lauderdale, Fla.

Izaiah Reed, og, 6-6, 295, Jackson North Side, Jackson, Tenn.

Momo Sanogo, lb, 6-2, 240, Plano West, Plano TX

Tawfiq Thomas, dl, 6-4, 325, Gaither, Tampa, Fla.

Maurice Turner, rb, 5-10, 180, Coffee, Douglas, Ga.

Dee Wiggins, wr, 6-3, 195, Miami Southridge, Miami, Fla.

Popeye Williams, dog, 6-3, 230, Westfield, Westfield, Ind.

LSU

Bo Bordelon, ot, 6-5, 265, Isidore Newman, New Orleans, La.

Will Campbell, ot, 6-6, 300, Neville, Monroe, La.

Nathan Dibert, k, 5-11, 195, Hartland, Hartland, Mich.

Tygee Hill, dl, 6-2, 280, Edna Karr, New Orleans, La.

Walker Howard, qb, 6-1, 195, St. Thomas More, Lafayette, La.

Landon Ibieta, wr, 6-0, 185, Mandeville, Mandeville, La.

Emery Jones, iol, 6-4, 341, Catholic, Baton Rouge, La.

JaDarian Rhym, cb, 6-1, 170, Valdosta, Valdosta, Ga.

DeMario Tolan, lb, 6-2, 205, Dr. Phillips, Orlando, Fla.

Fitzgerald West, dl, 6-2, 325, Lafayette Christian Academy, Lafayette, La.

Quency Wiggins, dl, 6-6, 274, Madison Prep Academy, Baton Rouge, La.

Marshall

Anthony Dunn Jr., dl, 6-4, 250, Seminole, Sanford, Fla.

Trent Fraley, iol, 6-2, 280, Moon Area, Coraopolis, Pa.

Isaiah Gordon, ath, 6-0, 214, Mainland, Daytona Beach, Fla.

Winston Griffin, edge, 6-5, 215, Edgewater, Orlando, Fla.

Gabriel Grubbs, s, 6-0, 188, Dallas Christian School, Dallas, Texas

Chase Harrison, qb, 6-2, 205, Centerville, Dayton, Ohio

Leon Hart, lb, 6-2, 190, Edison, Miami, Fla.

Jacobie Henderson, s, 5-10, 183, Catawba Ridge, Fort Mill, S.C.

Dyoni Hill, cb, 5-11, 165, Gainesville, Gainesville, Fla.

Maurice Jones, rb, 5-9, 185, Killian, Miami, Fla.

Alsethony McGhee, cb, 5-9, 175, Chipley, Chipley, Fla.

Tariq Montgomery, ot, 6-5, 310, St. Vincent-St. Mary, Akron, Ohio

Andrew Morris, lb, 6-2, 215, Mesquite, Gilbert, Ariz.

Toby Payne, te, 6-5, 225, Poca, Poca, W.Va.

Cam Pedro, wr, 5-11, 165, Collins Hill, Suwanee, Ga.

Cole Pennington, qb, 6-2.25, 196, Sayre School, Lexington, Ky.

Sean Sallis, te, 6-4, 220, Creekview, Carrollton, Texas

Jalen Slappy, ol, 6-5, 280, Eastmoor, Columbus, Ohio

James Smyre, lb, 6-2, 220, Central, Phoenix City, Ala.

Anthony Turner, rb, 6-1, 190, Life Christian Academy, Hampton, Va.

Matthew Yuschak, iol, 6-7, 275, River Ridge, Woodstock, Ga.

Peter Zamora, qb, 6-0, 200, Westside, Anderson, S.C.

Maryland

Jaishawn Barham, lb, 6-3, 230, St. Frances Academy, District Heights, Md.

Andrew Booker, lb, 6-3, 238, Winton Woods, Forest Park, Ohio

Coltin Deery, iol, 6-3, 275, Malvern Prep, Malvern, Pa.

Perry Fisher, ath, 6-2, 185, Lincoln, Tallahassee, Fla.

Gavin Gibson, s, 5-11, 175, William Amos Hough, Hickory, N.C.

Preston Howard, ath, 6-5, 220, McDonogh School, Owings Mills, Md.

Keon Kindred, ot, 6-5, 290, Glades Central, Belle Glade, Fla.

Shaleak Knotts, wr, 6-1, 184, Monroe, Monroe, N.C.

Maximus McCree, ot, 6-6, 290, Iowa Central CC, Fort Dodge, Iowa

Ja’Kavion Nonar, ot, 6-7, 285, Glades Central, Belle Glade, Fla.

Daniel Owens, dl, 6-2, 245, Calvert Hall College, Towson, Md.

Andre Roye, ot, 6-6, 320, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Jayden Sauray, qb, 6-0, 205, Dr. Henry Wise, Upper Marlboro, Md.

Lavain Scruggs, ath, 6-2, 190, Archbishop Spalding, Severn, Md.

Octavian Smith Jr., ath, 6-0, 170, Paint Branch, Burtonsville, Md.

Caleb Wheatland, lb, 6-1½, 220, Westfield, Chantilly, Va.

Kellan Wyatt, lb, 6-2, 212, Archbishop Spalding, Severn, Md.

Memphis

Antwain Barham, lb, 6-2, 210, Milan, Milan, Tenn.

Dredrick Bell, s, 6-2½, 178, Pensacola, Pensacola, Fla.

Tevin Carter, qb, 6-3, 230, PURE Youth, Memphis, Tenn.

Eric Gaston, dl, 6-5, 270, Cane Ridge, Antioch, Tenn.

Trevor Hardy, s, 6-2, 175, Thompson, Alabaster, Ala.

Kyndall McKenzie, iol, 6-2, 305, Parkview Magnet, Little Rock, Ark.

AJ Odom, lb, 6-3, 210, Oakman, Oakman, Ala.

James Quinnelly, dl, 6-5, 275, Daphne, Daphne, Ala.

Sutton Smith, rb, 5-10, 180, Walton, Marietta, Ga.

Joshua White, dl, 6-4, 275, Cedar Grove, Decatur, Ga.

Miami

Wesley Bissainthe, lb, 6-1, 205, Miami Central, Miami, Fla.

Jacurri Brown, qb, 6-4, 205, Lowndes, Valdosta, Ga.

Chris Graves, ath, 6-1, 175, Bishop Verot, Fort Myers, Fla.

Jaden Harris, cb, 5-11, 180, Riverwood, Atlanta, Ga.

Isaiah Horton, wr, 6-3, 190, Oakland, Murfreesboro, Tenn.

Nyjalik Kelly, dl, 6-4, 240, Dillard, Fort Lauderdale, Fla.

Khamauri Rogers, cb, 6-0, 165, Holmes County, Madison, Miss.

Markeith Williams, s, 6-1, 170, Evans, Orlando, Fla.

Michigan

Zeke Berry, s, 6-0, 195, De La Salle, Concord, Calif.

Darrius Clemons, wr, 6-3, 205, Westview, Portland, Ore.

Damani Dent, s, 6-0, 190, Terry Parker, Jacksonville, Fla.

Mason Graham, dl, 6-4, 295, Servite, Anaheim, Calif.

Connor Jones, ot, 6-7, 285, Palmer Ridge, Monument, Colo.

Marlin Klein, te, 6-6, 215, Rabun Gap-Nacoochee School, Rabun Gap, Ga.

Alessandro Lorenzetti, ot, 6-6, 285, The Loomis Chaffee School, WINDSOR, Conn.

Colston Loveland, te, 6-5, 230, Gooding, Gooding, Idaho

Tyler Morris, wr, 6-0, 175, Nazareth Academy, Bolingbrook, Ill.

Alex Orji, qb, 6-2, 226, Sachse, Sachse, Texas

Micah Pollard, lb, 6-3, 200, Bartram Trail, Jacksonville, Fla.

Myles Pollard, cb, 6-2, 185, Ravenwood, Brentwood, Tenn.

Jimmy Rolder, lb, 6-2, 220, Marist, Chicago, Ill.

Keon Sabb, s, 6-2, 200, IMG Academy, Bradenton, Fla.

CJ Stokes, rb, 5-11, 190, Hammond School, Columbia, S.C.

Amorion Walker, ath, 6-4, 175, Ponchatoula, Ponchatoula, La.

Michigan St.

Gavin Broscious, iol, 6-5, 305, Desert Edge, Goodyear, Ariz.

Chase Carter, edge, 6-6, 225, Minnehaha Academy, Minneapolis, Minn.

Quavian Carter, s, 6-4, 200, Lee County, Leesburg, Ga.

Caleb Coley, cb, 5-11, 166, Houston County, Warner Robins, Ga.

Antonio Gates Jr., wr, 6-1, 185, Fordson, Dearborn, Mich.

Jaron Glover, wr, 6-3, 195, Riverview, Sarasota, Fla.

Tyrell Henry, ath, 6-1, 170, Roseville, Roseville, Mich.

Katin Houser, qb, 6-3, 200, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Malcolm Jones, s, 6-1, 185, Lee County, Leesburg, Ga.

Ashton Lepo, ot, 6-8, 280, Grand Haven, Grand Haven, Mich.

Jaden Mangham, ath, 6-3, 185, Wylie E. Groves, Franklin, Mich.

Michael Masunas, te, 6-5, 235, Hamilton, Chandler, Ariz.

Braden Miller, ot, 6-7, 290, Eaglecrest, Aurora, Colo.

Jack Nickel, te, 6-4, 235, Milton, Alpharetta, Ga.

Kristian Phillips, iol, 6-6, 340, Salem, Conyers, Ga.

James Schott, edge, 6-4, 215, Center Grove, Greenwood, Ind.

Malik Spencer, s, 6-2, 193, Buford, Buford, Ga.

Jack Stone, k, 6-0, 186, Highland Park, Dallas, Texas

Dillon Tatum, ath, 5-11, 190, West Bloomfield, West Bloomfield, Mich.

Alex VanSumeren, dl, 6-3, 300, Garber, Essexville, Mich.

Ade Willie, cb, 6-2, 185, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Zion Young, dl, 6-5½, 230, Westlake, Atlanta, Ga.

Middle Tennessee

Brandon Connard, rb, 5-10, 175, Pearl-Cohn, Nashville, Tenn.

Seth Falley, ol, 6-3, 305, Wichita, Kan.

Mateo Guevara, ol, 6-4, 260, Cherokee, Canton, Ga.

Kyle Lowe, qb, 5-11, 170, Fayette Ware Comprehensive, Memphis, Tenn.

Devin Riles, ath, 6-0, 190, Carver, Columbus, Ga.

Keylan Rutledge, ol, 6-4, 270, Franklin County, Carnesville, Ga.

Jaylen Ward, wr, 6-2, 190, Thompson, Alabaster, Ala.

Minnesota

Spencer Alvarez, ot, 6-7, 255, Columbia Heights, Minneapolis, Minn.

Maverick Baranowski, lb, 6-3, 210, Spruce Creek, Port Orange, Fla.

Ashton Beers, iol, 6-5, 295, Slinger, Slinger, Wis.

Trey Bixby, dl, 6-5, 255, Eden Prairie, Minneapolis, Minn.

Coleman Bryson, s, 6-2, 190, Rabun Gap-Nacoochee School, Rabun Gap, Ga.

Zach Evans, rb, 5-9, 200, Rockwall-Heath, Rockwall, Texas

Joey Gerlach, lb, 6-3, 195, Woodbury, Saint Paul, Minn.

Aidan Gousby, ath, 6-2, 185, Lehigh Senior, Lehigh Acres, Fla.

Kristen Hoskins, wr, 5-9, 160, Alexandria Area, Alexandria, Minn.

Nathan Jones, te, 6-5, 240, Brock, Brock, Texas

Rhyland Kelly, cb, 6-2, 185, Clearwater Academy International, Clearwater, Fla.

Jacob Knuth, qb, 6-4, 207, Harrisburg, Harrisburg, S.D.

Cade McConnell, iol, 6-5, 300, Choctaw, Choctaw, Okla.

Tony Nelson, ot, 6-6, 265, Tracy, Tracy, Minn.

Hayden Schwartz, dl, 6-4, 244, The Bolles School, Jacksonville, Fla.

Anthony Smith, dl, 6-5, 280, Shippensburg Area, Shippensburg, Pa.

Tariq Watson, cb, 5-10, 165, Helen Cox, Harvey, La.

Ike White, wr, 5-11, 185, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Mississippi

Tyler Banks, ath, 6-3, 235, Nottoway, Crewe, Va.

Falentha Carswell, ot, 6-7, 275, Washington County, Sandersville, Ga.

Nick Cull, cb, 5-11, 175, Seminole County, Donalsonville, Ga.

Preston Cushman, ot, 6-5, 285, Calvary Christian, Clearwater, Fla.

Jeremiah Dillon, wr, 6-2, 180, Tylertown, Tylertown, Miss.

Cam East, ot, 6-7, 280, St. Augustine, New Orleans, La.

Taylor Groves, s, 6-2, 182, East Robertson, Cross Plains, Tenn.

Kyirin Heath, te, 6-4, 232, Mansfield Legacy, Mansfield, Texas

Quinshon Judkins, rb, 5-11, 200, Pike Road, Pike Road, Ala.

Fraser Masin, k, 6-6, 215, ProKick Australia, Melbourne, Aus.

Larry Simmons, wr, 6-2, 175, Moss Point, Moss Point, Miss.

Jarell Stinson, cb, 5-10, 160, Opelika, Opelika, Ala.

Jaylon White, lb, 6-3, 201, Parkview Magnet, Little Rock, Ark.

Jaron Willis, lb, 6-2, 228, Lee County, Leesburg, Ga.

Mississippi St.

Jackson Cannon, ot, 6-5, 310, Ola, McDonough, Ga.

Audavion Collins, cb, 6-0, 165, Newton, Covington, Ga.

Kalvin Dinkins, dl, 6-3, 310, Lake High School, Lake, Miss.

Marquez Dortch, wr, 6-0, 175, George County, Lucedale, Miss.

Javae Gilmore, lb, 6-4, 200, Amite, Amite, La.

Jarnorris Hopson, wr, 5-11, 175, Horn Lake, Horn Lake, Miss.

Jakson LaHue, ot, 6-5, 285, Azle, Azle, Texas

Braedyn Locke, qb, 6-1, 195, Rockwall, Rockwall, Texas

Wesley Miller, s, 5-10½, 184, Heritage Academy, Columbus, Miss.

Khalid Moore, lb, 6-2, 206, Poplarville, Poplarville, Miss.

Donterry Russell, edge, 6-4, 200, Provine, Jackson, Miss.

Trent Singleton, ath, 6-0, 190, Raymond, Edwards, Miss.

Avery Sledge, edge, 6-4, 210, Forrest County Agricultural, Brooklyn, Miss.

Lucas Taylor, iol, 6-5, 310, St. Paul’s Episcopal, Mobile, Ala.

Trevion Williams, dl, 6-4½, 254, Crystal Springs, Crystal Springs, Miss.

Missouri

Luther Burden, wr, 6-0, 200, East St. Louis, East Saint Louis, Ill.

Marquis Gracial, dl, 6-4, 310, St. Charles, Saint Charles, Mo.

Sam Horn, qb, 6-4, 190, Collins Hill, Suwanee, Ga.

Marcus Scott II, db, 6-2, 170, Conroe, Conroe, Texas

Tavorus Jones, rb, 5-10, 195, Burges, El Paso, Texas

Jalen Marshall, dl, 6-5, 275, St. Thomas Aquinas, Overland Park, Kan.

Armand Membou, ol, 6-4, 320, Lee’s Summit North, Lees Summit, Mo.

Mekhi Miller, wr, 6-1, 185, Blue Valley North, Topeka, Kan.

Xavier Simmons, lb, 6-3, 235, Northwest Guilford, Greensboro, N.C.

Isaac Thompson, db, 6-2, 205, St. Louis University, Saint Louis, Mo.

Ja’Marion Wayne, wr, 6-3, 180, West, Ballwin, Mo.

Max Whisner, te, 6-6, 240, Lee’s Summit, Lees Summit, Mo.

Tristan Wilson, ol, 6-5, 295, Lebanon, Lebanon, Mo.

NC State

Michael Allen, rb, 5-11, 186, J.H. Rose, Greenville, N.C.

Nick Campbell, de, 6-3, 270, Lake Minneola, Lake Minneola, Fla.

Brandon Cleveland, de, 6-3, 265, Carrollwood Day, Tampa, Fla.

Isaiah Crowell, db, 5-11, 175, East Forsyth, Kernersville, N.C.

DJ Jackson, dt, 6-2, 275, Sumter, Sumter, S.C.

MJ Morris, qb, 6-1, 192, Carrollton, Carrollton, Ga.

Jacarrius Peak, ot, 6-6, 300, Valdosta, Valdosta, Ga.

Daejuan Thompson, lb, 6-3, 200, Whiteville, Whiteville, N.C.

Terrell Timmons Jr., wr, 6-2, 180, Northern Guilford, Greensboro, N.C.

Rylan Vann, ol, 6-1, 270, Cary, Cary, N.C.

Jackson Vick, db, 6-0, 175, Southern Nash, Bailey, N.C.

Torren Wright, lb, 6-3, 215, A L Brown, Kannapolis, N.C.

