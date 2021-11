NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game G Ct ReYd Ct Pg J.Sterns, W. Kentucky 10 111 1368 11.1 D.London, Southern Cal 8 88…

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg J.Sterns, W. Kentucky 10 111 1368 11.1 D.London, Southern Cal 8 88 1084 11.0 T.Knue, E. Michigan 2 17 182 8.5 D.Bell, Purdue 9 75 1106 8.3 J.Downs, North Carolina 10 82 1109 8.2 J.Dotson, Penn St. 10 80 993 8.0 M.Polk, Mississippi St. 10 79 781 7.9 T.McBride, Colorado St. 10 78 919 7.8 W.Robinson, Kentucky 10 77 886 7.7 D.Thompkins, Utah St. 10 77 1441 7.7 S.Moore, W. Michigan 9 66 860 7.3 H.Beydoun, E. Michigan 10 73 813 7.3 R.Doubs, Nevada 9 64 853 7.1 J.Marks, Mississippi St. 10 71 420 7.1 S.Berryhill, Arizona 10 68 595 6.8 X.Hutchinson, Iowa St. 10 68 798 6.8 C.Austin, Memphis 10 67 1026 6.7 J.Metchie, Alabama 10 67 722 6.7 J.Tolbert, South Alabama 10 65 1140 6.5 Z.Franklin, UTSA 9 58 750 6.4 B.Kemp, Virginia 10 64 616 6.4 C.Rambo, Miami 10 64 955 6.4 K.Shakir, Boise St. 10 64 927 6.4 K.Boutte, LSU 6 38 509 6.3 R.O’Keefe, UCF 10 63 626 6.3 J.Cropper, Fresno St. 11 69 751 6.3 J.Bobo, Duke 10 62 660 6.2 T.Harris, Washington St. 10 62 683 6.2 C.Turner, Nevada 9 55 618 6.1 S.Harris, Louisiana Tech 10 61 645 6.1 J.Sorenson, Miami (Ohio) 10 61 1098 6.1 J.Addison, Pittsburgh 10 60 1070 6.0 D.Cephas, Kent St. 10 60 907 6.0 J.Cephus, UTSA 10 59 682 5.9 M.Corley, W. Kentucky 10 59 557 5.9 C.Gammage, Marshall 10 59 697 5.9 J.Hall, Ball St. 10 59 606 5.9 T.Johnson, Troy 10 59 635 5.9 J.Johnson, Tulsa 10 59 682 5.9 J.Smith-Njigba, Ohio St. 10 59 1027 5.9 K.Thompson, Virginia 10 59 756 5.9 G.Wilson, Ohio St. 9 53 813 5.9 N.Dell, Houston 10 58 865 5.8 Q.Williams, Buffalo 10 58 788 5.8 M.Mayer, Notre Dame 9 52 577 5.8 Z.Kuntz, Old Dominion 10 57 583 5.7 K.Mumpfield, Akron 10 57 684 5.7 D.Demus, Maryland 5 28 507 5.6 T.Snead, East Carolina 10 56 632 5.6 C.Turner, Hawaii 11 61 692 5.5 E.Emezie, NC State 10 54 683 5.4 A.Osborne, Bowling Green 10 54 443 5.4 T.Harris, Syracuse 3 16 171 5.3 B.Melton, Rutgers 9 48 523 5.3 C.Jackson, Washington St. 10 53 754 5.3 M.Mathison, Akron 10 53 669 5.3 M.Tinsley, W. Kentucky 10 53 878 5.3 T.Martin, Oklahoma St. 9 47 635 5.2 K.Philips, UCLA 9 47 627 5.2 T.Burks, Arkansas 10 52 815 5.2 D.Drummond, E. Michigan 10 52 603 5.2 D.Drummond, Mississippi 9 46 707 5.1 J.Bailey, Rice 10 51 656 5.1 J.Cowing, UTEP 10 51 1097 5.1 D.Johnson, Mississippi St. 10 51 313 5.1 C.Olave, Ohio St. 10 51 708 5.1 R.Rice, SMU 10 51 599 5.1 J.Roberson, Wake Forest 10 51 860 5.1 M.Stovall, Nevada 10 51 583 5.1 J.Williams, Alabama 10 51 1028 5.1 W.Wright, West Virginia 10 51 576 5.1 T.Badie, Missouri 10 50 337 5.0 C.Sutton, Appalachian St. 10 50 745 5.0 R.Burns, North Texas 10 49 596 4.9 D.Gray, SMU 10 49 803 4.9 X.Worthy, Texas 10 49 831 4.9 E.Ezukanma, Texas Tech 9 44 685 4.9 T.Richie, N. Illinois 9 44 540 4.9 R.Jones, Temple 7 34 434 4.9 T.Hunt, Arkansas St. 10 48 716 4.8 C.Rucker, Arkansas St. 10 48 723 4.8 P.Durham, Purdue 8 38 361 4.8 G.Dubose, Charlotte 10 47 728 4.7 R.Jarrett, Maryland 10 47 638 4.7 A.Perry, Wake Forest 10 47 918 4.7 K.Pimpleton, Cent. Michigan 10 47 747 4.7 J.Ross, Clemson 10 47 524 4.7 P.Washington, Penn St. 10 47 590 4.7 D.Douglas, Liberty 9 42 623 4.7 E.Higgins, Stanford 8 37 449 4.6 N.Pau’u, BYU 10 46 526 4.6 T.Thornton, Baylor 10 46 763 4.6 C.Tillman, Tennessee 10 46 725 4.6 M.Williams, Appalachian St. 10 46 728 4.6 C.Kolar, Iowa St. 9 41 506 4.6 V.Tucker, Charlotte 9 41 571 4.6 T.Washington, Southern Cal 9 41 474 4.6 J.Calhoun, Duke 10 45 630 4.5 D.Gicinto, New Mexico St. 2 9 95 4.5 N.Johnson, Kent St. 10 45 491 4.5 J.Reed, Michigan St. 10 45 829 4.5 R.Roberson, SMU 10 45 567 4.5 L.Wester, FAU 10 45 560 4.5 T.Horton, Nevada 9 40 441 4.4 S.Robinson, Northwestern 9 40 569 4.4 K.Williams, UNLV 9 40 594 4.4 D.Wright, Colorado St. 7 31 361 4.4 V.Jones, Tennessee 10 44 597 4.4 K.Lassiter, Kansas 10 44 507 4.4 I.Likely, Coastal Carolina 10 44 733 4.4 J.Walley, Mississippi St. 10 44 523 4.4 D.Wicks, Virginia 10 44 1004 4.4 J.Sullivan, Cent. Michigan 8 35 490 4.4 J.Kelly, Fresno St. 11 48 742 4.4 D.Singer, Arizona 3 13 195 4.3 B.Singleton, FIU 9 39 754 4.3 T.Fryfogle, Indiana 10 43 496 4.3 J.Heiligh, Coastal Carolina 10 43 846 4.3 A.Jennings, Old Dominion 10 43 594 4.3 C.Pierce, Vanderbilt 10 43 496 4.3 T.Thomas, NC State 10 43 468 4.3 M.Wright, Purdue 10 43 466 4.3 J.Jackson, Ball St. 10 42 519 4.2 J.Wayne, South Alabama 10 42 464 4.2 J.Wyatt, New Mexico St. 10 42 486 4.2 R.Odunze, Washington 7 29 278 4.1 J.McMillan, Washington 8 33 422 4.1 J.Wayne, Pittsburgh 9 37 566 4.1 J.Anthrop, Purdue 10 41 382 4.1 D.Dixon, Cent. Michigan 10 41 669 4.1 M.Harley, Miami 10 41 382 4.1 A.Williams, Mississippi St. 10 41 444 4.1 S.Cobbs, Boise St. 7 28 381 4.0 D.Deese, San Jose St. 11 44 687 4.0 D.Deveney, Georgia Tech 1 4 16 4.0 Z.Flowers, Boston College 10 40 653 4.0 J.Garrett, UTEP 10 40 542 4.0 M.Hippenhammer, Miami (Ohio) 10 40 633 4.0 P.Johnson, New Mexico St. 2 8 60 4.0 C.Kelly, Mississippi 4 16 141 4.0 T.Knox, Arkansas 3 12 73 4.0 W.Kommer, Nevada 1 4 22 4.0 J.Marshall, Middle Tennessee 10 40 477 4.0 K.Mendiola-Jensen, UNLV 2 8 67 4.0 C.Okonkwo, Maryland 10 40 374 4.0 C.Ross, Uconn 2 8 60 4.0 T.Rudolph, N. Illinois 10 40 747 4.0 W.Sheppard, Vanderbilt 9 36 466 4.0 A.Smith, Texas A&M 10 40 468 4.0 B.Tremayne, Stanford 5 20 245 4.0 D.Vaughn, Kansas St. 10 40 427 4.0 J.Whittington, Texas 6 24 359 4.0 J.Hall, W. Michigan 10 39 640 3.9 P.Hendershot, Indiana 10 39 486 3.9 T.Hennigan, Appalachian St. 10 39 509 3.9 S.Jenkins, UNLV 10 39 507 3.9 T.Robinson, Virginia Tech 10 39 445 3.9 T.Turner, Virginia Tech 9 35 631 3.9 J.Nailor, Michigan St. 8 31 587 3.9 C.Tucker, N. Illinois 6 23 369 3.8 M.Barbee, Texas State 10 38 482 3.8 B.Kirtz, Northwestern 5 19 203 3.8 J.Knight, Louisiana-Monroe 10 38 484 3.8 I.Williams, Illinois 10 38 376 3.8 P.Nacua, BYU 9 34 671 3.8 C.Sims, Bowling Green 9 34 367 3.8 R.White, Arizona St. 9 34 339 3.8 J.Ali, Kentucky 8 30 389 3.8 G.Bryant, Southern Cal 8 30 362 3.8 I.Garcia-Castaneda, New Mexico St. 8 30 467 3.8 J.Mingo, Mississippi 4 15 290 3.8 G.Romney, BYU 7 26 452 3.7 J.Bech, LSU 10 37 432 3.7 G.Calcaterra, SMU 10 37 451 3.7 T.Chambers, FIU 10 37 849 3.7 C.Crooms, W. Michigan 10 37 609 3.7 M.Ford, Louisville 10 37 402 3.7 B.Ford-Wheaton, West Virginia 10 37 502 3.7 K.Hudson, Auburn 10 37 490 3.7 S.LaPorta, Iowa 10 37 425 3.7 A.Pierce, Cincinnati 10 37 627 3.7 R.Sneed, Baylor 10 37 529 3.7 X.Weaver, South Florida 10 37 640 3.7 Q.Johnston, TCU 9 33 634 3.7 A.Pitre, Rice 6 22 361 3.7 C.Autman-Bell, Minnesota 8 29 409 3.6 M.Woods, Oklahoma 8 29 347 3.6 J.Banks, Texas State 10 36 548 3.6 J.Brownlee, Southern Miss. 10 36 478 3.6 B.Covey, Utah 10 36 300 3.6 S.Dykes, Memphis 10 36 548 3.6 C.Lacy, South Alabama 10 36 274 3.6 R.Pearsall, Arizona St. 10 36 421 3.6 J.Pierce, Middle Tennessee 10 36 386 3.6 J.Pirtle, North Texas 10 36 320 3.6 J.Vann, South Carolina 10 36 604 3.6 K.Williams, Notre Dame 10 36 308 3.6 O.Evans, Boise St. 9 32 397 3.6 K.McGowan, Georgia Tech 9 32 440 3.6 K.Smith, Miami 9 32 399 3.6

