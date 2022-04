Most Valuable Players

2022 — Ochai Agbaji, Kansas 2021 — Jared Butler, Baylor 2020 — No tournament 2019 — Kyle Guy, Virginia 2018…

2022 — Ochai Agbaji, Kansas

2021 — Jared Butler, Baylor

2020 — No tournament

2019 — Kyle Guy, Virginia

2018 — Donte DiVincenzo, Villanova

2017 — Joel Berry, North Carolina

2016 — Ryan Arcidiacono, Villanova

2015 — Tyus Jones, Duke

2014 — Shabazz Napier, UConn

2013 — Luke Hancock, Louisville

2012 — Anthony Davis, Kentucky

2011 — Kemba Walker, UConn

2010 — Kyle Singler, Duke

2009 — Wayne Ellington, North Carolina

2008 — Mario Chalmers, Kansas

2007 — Corey Brewer,Florida

2006 — Joakim Noah, Florida

2005 — Sean May, North Carolina

2004 — Emeka Okafor, UConn

2003 — Carmelo Anthony, Syracuse

2002 — Juan Dixon, Maryland

2001 — Shane Battier, Duke

2000 — Mateen Cleaves, Michigan St.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.