NCAA Championship Scores

2021 — Baylor 86, Gonzaga 70

2019 — Virginia 85, Texas Tech 77, OT

2018 — Villanova 79, Michigan 62

2017 — North Carolina 71, Gonzaga 65

2016 — Villanova 77, North Carolina 74

2015 — Duke 68, Wisconsin 63

2014 — UConn 60, Kentucky 54

2013 — Louisville 82, Michigan 76

2012 — Kentucky 67, Kansas 59

2011 — UConn 53, Butler 41

2010 — Duke 61, Butler 59

2009 — North Carolina 89, Michigan State 72

2008 — Kansas 75, Memphis 68, OT

2007 — Florida 84, Ohio State 75

2006 — Florida 73, UCLA 57

2005 — North Carolina 75, Illinois 70

2004 — UConn 82, Georgia Tech 73

2003 — Syracuse 81, Kansas 78

2002 — Maryland 64, Indiana 52

2001 — Duke 82, Arizona 72

2000 — Michigan State 89, Florida 76

1999 — UConn 77, Duke 74

1998 — Kentucky 78, Utah 69

1997 — Arizona 84, Kentucky 79, OT

1996 — Kentucky 76, Syracuse 67

1995 — UCLA 89, Arkansas 78

1994 — Arkansas 76, Duke 72

1993 — North Carolina 77, Michigan 71

1992 — Duke 71, Michigan 51

1991 — Duke 72, Kansas 65

1990 — UNLV 103, Duke 73

1989 — Michigan 80, Seton Hall 79, OT

1988 — Kansas 83, Oklahoma 79

1987 — Indiana 74, Syracuse 73

1986 — Louisville 72, Duke 69

1985 — Villanova 66, Georgetown 64

1984 — Georgetown 84, Houston 75

1983 — N.C. State 54, Houston 52

1982 — North Carolina 63, Georgetown 62

1981 — Indiana 63, North Carolina 50

1980 — Louisville 59, UCLA 54

1979 — Michigan State 75, Indiana State 64

1978 — Kentucky 94, Duke 88

1977 — Marquette 67, North Carolina 59

1976 — Indiana 86, Michigan 68

1975 — UCLA 92, Kentucky 85

1974 — N.C. State 76, Marquette 64

1973 — UCLA 87, Memphis State 66

1972 — UCLA 81, Florida State 76

1971 — UCLA 68, Villanova 62

1970 — UCLA 80, Jacksonville 69

1969 — UCLA 92, Purdue 72

1968 — UCLA 78, North Carolina 55

1967 — UCLA 79, Dayton 64

1966 — Texas Western 72, Kentucky 65

1965 — UCLA 91, Michigan 80

1964 — UCLA 98, Duke 83

1963 — Loyola of Chicago 60, Cincinnati 58, OT

1962 — Cincinnati 71, Ohio State 59

1961 — Cincinnati 70, Ohio State 65, OT

1960 — Ohio State 75, California 55

1959 — California 71, West Virginia 70

1958 — Kentucky 84, Seattle 72

1957 — North Carolina 54, Kansas 53, 3OT

1956 — San Francisco 83, Iowa 71

1955 — San Francisco 77, La Salle 63

1954 — La Salle 92, Bradley 76

1953 — Indiana 69, Kansas 68

1952 — Kansas 80, St. John’s 63

1951 — Kentucky 68, Kansas State 58

1950 — CCNY 71, Bradley 68

1949 — Kentucky 46, Oklahoma A&M 36

1948 — Kentucky 58, Baylor 42

1947 — Holy Cross 58, Oklahoma 47

1946 — Oklahoma A&M 43, North Carolina 40

1945 — Oklahoma A&M 49, NYU 45

1944 — Utah 42, Dartmouth 40, OT

1943 — Wyoming 46, Georgetown 34

1942 — Stanford 53, Dartmouth 38

1941 — Wisconsin 39, Washington State 34

1940 — Indiana 60, Kansas 42

1939 — Oregon 46, Ohio State 34

