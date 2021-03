2020-21 AP Women’s All-America Teams

Paige Bueckers, UConn, 5-11, freshman, Hopkins, Minn., 19.7 ppg, 53.9 fg pct, 6.1 apg, 2.29 steals (28 of 30 first-place…

Paige Bueckers, UConn, 5-11, freshman, Hopkins, Minn., 19.7 ppg, 53.9 fg pct, 6.1 apg, 2.29 steals (28 of 30 first-place votes, 146 points)

Dana Evans, Louisville, 5-6, senior, Gary, Ind., 20 ppg, 43.2 fg pct, 4.2 apg, (25, 140)

Aliyah Boston, South Carolina, 6-5, sophomore, St. Thomas, U.S. Virgin Islands, 13.69 ppg, 11.7 rpg, 50.2 fg pct, 1.6 apg, 2.9 blocks (21, 127)

Rhyne Howard, Kentucky, 6-2, junior, Cleveland, Tenn., 20.7 ppg, 44.8 fg pct, 3.5 apg, 2.32 steals (16, 117)

NaLyssa Smith, Baylor, 6-2, junior, Converse, Texas, 18.1 ppg, 54.3 fg pct (16, 114)

Second Team

Elissa Cunane, NC State, 6-5, junior, Summerfield, N.C., 16.8 ppg, 57.0 fg pct (13, 107)

Naz Hillmon, Michigan, 6-2, junior, Cleveland, Ohio, 25.1 ppg, 63.7 fg pct (11, 97)

Aari McDonald, Arizona, 5-7, senior, Fresno, Calif., 19.3 ppg, 38.9 fg pct, 4.5 apg, 2.71 steals (8, 96)

Caitlin Clark, Iowa, 6-0, freshman, West Des Moines, Iowa, 26.7 ppg, 47.0 fg pct, 7.2 apg (3, 70)

Charli Collier, Texas, 6-5, junior, Mont Belvieu, Texas, 20.1 ppg, 51.3 fg pct, 1.2 blocks (3, 58)

Third Team

Natasha Mack, Oklahoma State, 6-4, senior, Lufkin, Texas, 19.8 ppg, 12.3 rpg, 53.1 fg pct, 4.1 blocks, 2.04 steals (0, 53)

Ashley Owusu, Maryland, 6-0, sophomore, Woodbridge, Va., 18.3 ppg, 48.5 fg pct, 5.8 apg (0, 44)

Michaela Onyenwere, UCLA, 5-11, senior, Aurora, Colo., 18.7 ppg, 41.8 fg pct (0, 42)

Kiana Williams, Stanford, 5-8, senior, San Antonio, Texas, 14.3 ppg, 42 fg pct (2, 31)

Chelsea Dungee, Arkansas, 5-11, senior, Sapulpa, Okla., 22.2 ppg, 42.7 fg pct, (1, 26)

Honorable Mention: Kierstan Bell, Florida Gulf Coast; Katie Benzan, Maryland; Jakia Brown-Turner, NC State; Rennia Davis, Tennessee; Kysre Gondrezick, West Virginia; Arella Guirantes, Rutgers; Lauren Gustin, BYU; Mackenzie Holmes, Indiana; Cece Hooks, Ohio; Ashley Joens, Iowa State; Haley Jones, Stanford; N’dea Jones, Texas AM; Olivia Nelson-Ododa, UConn; Aisha Shepherd, Virginia Tech; Jill Townsend, Gonzaga; Christyn Williams, UConn; Aaliyah Wilson, Texas A&M; Jen Wirth, Gonzaga.

