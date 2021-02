BOYS PREP BASKETBALL= Christian Heritage Academy 55, Eukarya Christian 50 Norfolk Collegiate 54, Baltimore Catholic, Md. 50 Tabernacle Baptist 59,…

BOYS PREP BASKETBALL=

Christian Heritage Academy 55, Eukarya Christian 50

Norfolk Collegiate 54, Baltimore Catholic, Md. 50

Tabernacle Baptist 59, Great Hope Baptist 37

Veritas Collegiate Academy 71, TEACH Homeschool 45

Wichita Sunrise, Kan. 67, Oak Hill Academy 56

VHSL=

Class 1=

Region D=

Semifinal=

J.I. Burton 64, Grundy 41

Class 2=

Region D=

Semifinal=

Gate City 62, Graham 44

Union 71, Ridgeview 33

Class 3=

Region B=

Final=

Independence 107, Skyline 102, 3OT

Class 4=

Region A=

Final=

Smithfield 55, Grafton 48

Class 5=

Region C=

Final=

Stone Bridge 88, Potomac Falls 61

Class 6=

Region C=

Final=

Hayfield 64, South County 60

Region D=

Final=

Centreville 50, James Madison 42

GIRLS PREP BASKETBALL=

Broadwater Academy 45, Gateway Christian 24

Heritage Academy, Md. 56, Eukarya Christian 11

VHSL=

Class 2=

Region C=

Final=

Glenvar 53, Radford 43

Region D=

Final=

Gate City 58, Ridgeview 41

Class 5=

Region C=

Final=

Potomac Falls 32, Stone Bridge 28

Class 6=

Region C=

Final=

West Potomac 60, West Springfield 44

Region D=

Final=

James Madison 56, South Lakes 35

___

