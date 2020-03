Saturday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL= VHSL= Class 6= Region C= Final= South County 83, Lake Braddock 62 VISAA Playoffs= Division I= Final=…

BOYS PREP BASKETBALL=

VHSL=

Class 6=

Region C=

Final=

South County 83, Lake Braddock 62

VISAA Playoffs=

Division I=

Final=

Paul VI Catholic High School 67, St. Stephens-St. Agnes 59

Division II=

Final=

Blue Ridge School 78, Norfolk Collegiate 68

Division III=

Final=

Life Christian 70, Eastern Mennonite 41

Class 3=

Region A=

Semifinal=

Lakeland 61, Hopewell 58

Petersburg 59, Phoebus 57

Region B=

Final=

Woodstock Central 47, Armstrong 37

Region D=

Final=

Cave Spring 63, Northside 59

Class 2=

Region B=

Final=

East Rockingham 106, Stuarts Draft 95

Region D=

Final=

Gate City 46, Central – Wise 45

Class 1=

Region A=

Final=

Mathews 78, Colonial Beach 61

Region B=

Final=

Riverheads 46, Sussex Central 40

Region C=

Final=

Parry McCluer 44, Auburn 42

Region D=

Final=

Eastside 43, Grundy 42

GIRLS PREP BASKETBALL=

VACA State Championship=

Faith Christian-Roanoke 42, Mt. Carmel Christian 38

Consolation=

Stuart Hall 54, Timberlake Christian 31

VHSL=

Class 6=

Region C=

Final=

West Springfield 50, Edison 33

Class 3=

Region A=

Semifinal=

Booker T. Washington 48, Hopewell 46

Lakeland 76, Park View-South Hill 45

Region B=

Final=

George Mason 39, Brentsville 31

Region D=

Final=

Lord Botetourt 57, Abingdon 42

Class 2=

Region B=

Final=

Luray 59, Strasburg 58

Region D=

Final=

Union 49, Gate City 34

Class 1=

Region C=

Final=

George Wythe-Wytheville 48, Galax 31

Region D=

Final=

Patrick Henry-Glade Spring 48, Honaker 44

VISAA Playoffs=

Division I=

Championship=

Paul VI Catholic High School 52, Bishop O’Connell 43

Division II=

Championship=

Steward School 54, Nansemond-Suffolk 45

Division III=

Championship=

Life Christian 55, Veritas Collegiate Academy 52

