Argentina 2, Poland 0

Argentina 0 2 — 2 Poland 0 0 — 0 First Half_None. Second Half_1, Argentina, MacAllister, (Molina), 46th minute; 2,…

Argentina 0 2 — 2 Poland 0 0 — 0

First Half_None.

Second Half_1, Argentina, MacAllister, (Molina), 46th minute; 2, Argentina, Alvarez, (Fernandez), 67th.

Goalies_Argentina, Emilano Martinez, Geronimo Rulli, Franco Armani; Poland, Wojciech Szczesny, Kamil Grabara, Lukasz Skorupski.

Yellow Cards_Acuna, Argentina, 49th; Krychowiak, Poland, 78th.

Referee_Danny Makkelie. Assistant Referees_Hessel Steegstra, Jan de Vries, Pol van Boekel. 4th Official_Said Martinez.

A_44,089.

___

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.