Argentina 2, Mexico 0

Mexico 0 0 — 0 Argentina 0 2 — 2

First Half_None.

Second Half_1, Argentina, Messi, (Di Maria), 64th minute; 2, Argentina, Fernandez, (Messi), 87th.

Goalies_Mexico, Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota, Alfredo Talavera; Argentina, Emilano Martinez, Geronimo Rulli, Franco Armani.

Yellow Cards_Araujo, Mexico, 22nd; Montiel, Argentina, 43rd; Gutierrez, Mexico, 50th; Herrera, Mexico, 66th; Alvarado, Mexico, 89th.

Referee_Daniele Orsato. Assistant Referees_Ciro Carbone, Alesandro Giallatini, Massimiliano Irrati. 4th Official_Istvan Kovacs.

A_88,966.

