2022 World Cup Scoring Leaders

Three Kylian Mbappe, France Enner Valencia, Ecuador Lionel Messi, Argentina Two Cody Gakpo, Netherlands Olivier Giroud, France Andrej Kramaric, Croatia…

Three

Kylian Mbappe, France

Enner Valencia, Ecuador

Lionel Messi, Argentina

Two

Cody Gakpo, Netherlands

Olivier Giroud, France

Andrej Kramaric, Croatia

Alvaro Morata, Spain

Richarlison, Brazil

Bukayo Saka, England

Mehdi Taremi, Iran

Ferran Torres, Spain

One

Zakaria Aboukhlal, Morocco

Salem Aldawsari, Saudi Arabia

Saleh Alshehri, Saudi Arabia

Takuma Asano, Japan

Andre Ayew, Ghana

Marco Asensio, Spain

Gareth Bale, Wales

Michy Batshuayi, Belgium

Jude Bellingham, England

Osman Bukari, Ghana

Rouzbeh Cheshmi, Iran

Andreas Christensen, Denmark

Alphonso Davies, Canada

Amadou Dia, Senegal

Farmara Diedhiou, Senegal

Bamba Dieng, Senegal

Ritsu Doan, Japan

Mitchell Duke, Australia

Breel Embolo, Switzerland

Niclas Fullkrug, Germany

Gavi, Spain

Joao Felix, Portugal

Craig Goodwin, Australia

Jack Grealish, England

Ilkay Gundogan, Germany

Davy Klaassen, Netherlands

Rafael Leao, Portugal

Robert Lewandowski, Poland

Marko Livaja, Croatia

Lovro Majer, Croatia

Mohammed Muntari, Qatar

Abdelhamid Sabiri, Morocco

Dani Olmo, Spain

Adrien Rabiot, France

Marcus Rashford, England

Ramin Rezaeian, Iran

Cristiano Ronaldo, Portugal

Carlos Soler, Spain

Keysher Fuller Spence, Costa Rica

Raheem Sterling, England

Timothy Weah, United States

Piotr Zielinski, Poland

