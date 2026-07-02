US-Best-Sellers-Books-PW

HARDCOVER FICTION
1. “Yesteryear” by Caro Claire Burke (Knopf)
2. “Whistler” by Ann Patchett (Harper)
3. “The Calamity Club” by Kathryn Stockett (Spiegel & Grau)
4. “Weddings” by Danielle Steel (Delacorte)
5. “It Could Have Been Her” by Lisa Jewell (Atria)
6. “Our Perfect Storm” by Carley Fortune (Berkley)
7. “Rocket’s Red Glare” by Patterson/Eversmann (Little, Brown)
8. “A Parade of Horribles” by Matt Dinniman (Ace)
9. “Land” by Maggie O’Farrell (Knopf)
10. “This Inevitable Ruin” by Matt Dinniman (Ace)
11. “Judge Stone” by James Patterson (Little, Brown)
12. “The Ballad of Falling Dragons” by Sarah A. Parker (Avon)
13. “Once upon a Demon’s Heart” by K.M. Moronova (Bloom)
14. “Thrilling Tales of Modern Men” by Danny McBride (Random House)
15. “Starside (deluxe ed.)” by Alex Aster (Avon)
HARDCOVER NONFICTION
1. “Regime Change” by Haberman/Swan (Simon & Schuster)
2. “Communion” by JD Vance (Harper)
3. “Shift Your Life” by Joshua Giles (Waterbrook)
4. “Revolution” by Eric Metaxas (Odysseus)
5. “Strangers” by Belle Burden (Dial)
6. “The Land and Its People” by David Sedaris (Little, Brown)
7. “Courage Can Save Us” by Rye Barcott (Bloomsbury)
8. “Stripped Down” by Bunnie Xo (Dey Street)
9. “The King Is Coming” by John Bevere (Thomas Nelson)
10. “The Way of the Wildflower” by Ruth Chou Simons (Thomas Nelson)
11. “London Falling” by Patrick Radden Keefe (Doubleday)
12. “Infinite” by Brian Solis (Wiley)
13. “The Crooked Places Made Straight” by Raphael G. Warnock (Penguin Press)
14. “The Greatest Sentence Ever Written” by Walter Isaacson (Simon & Schuster)
15. “Skinnytaste High Protein” by Gina Homolka (Clarkson Potter)
TRADE PAPERBACK BESTSELLERS
1. “Theo of Golden” by Allen Levi (Atria)
2. “Dungeon Crawler Carl, Vol. 1 (graphic novel)” by Matt Dinniman (Ace)
3. “The Divorce” by Freida McFadden (Poisoned Pen)
4. “The Housemaid’s Wedding” by Freida McFadden (Poisoned Pen)
5. “Want to Know a Secret?” by Freida McFadden (Poisoned Pen)
6. “Atmosphere” by Taylor Jenkins Reid (Ballantine)
7. “Night Witch” by Jaymin Eve (Mira)
8. “The Someday Garden” by Ashley Poston (Berkley)
9. “Murdoku” by Manuel Garand (Puzzlewright)
10. “Dolly All the Time” by Annabel Monaghan (Putnam)
11. “Dear Debbie” by Freida McFadden (Poisoned Pen)
12. “Murder Takes a Vacation” by Laura Lippman (Morrow)
13. “Dungeon Crawler Carl, Vol. 1 (graphic novel)” by Matt Dinniman (Vault)
14. “Jujutsu Kaisen, Vol. 30″ by Gege Akutami (Viz)
15. “Game On” by Navessa Allen (Slowburn)
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