US-Best-Sellers-Books-PW

HARDCOVER FICTION
1. “Harvest Season” by Brynne Weaver (Slowburn)
2. “Whistler” by Ann Patchett (Harper)
3. “Yesteryear” by Caro Claire Burke (Knopf)
4. “Light Wielder” by Rachel Schneider (Saturday)
5. “The Calamity Club” by Kathryn Stockett (Spiegel & Grau)
6. “Rocket’s Red Glare” by Patterson/Eversmann (Little, Brown)
7. “Our Perfect Storm” by Carley Fortune (Berkley)
8. “Land” by Maggie O’Farrell (Knopf)
9. “The Midnight Train” by Matt Haig (Viking)
10. “Daughters of the Sun and Moon” by Lisa See (Scribner)
11. “The Ballad of Falling Dragons” by Sarah A. Parker (Avon)
12. “A Parade of Horribles” by Matt Dinniman (Ace)
13. “The Final Target” by Nora Roberts (St. Martin’s)
14. “Ironwood” by Michael Connelly (Little, Brown)
15. “Road Trip” by Mary Kay Andrews (St. Martin’s)
HARDCOVER NONFICTION
1. “Courage Can Save Us” by Rye Barcott (Bloomsbury)
2. “The Land and Its People” by David Sedaris (Little, Brown)
3. “Strangers” by Belle Burden (Dial)
4. “A Screaming Life” by Kim Thayil (Morrow)
5. “View from the East Wing” by Jill Biden (Gallery)
6. “The Courage to Commit” by Shawn Johnson (Portfolio)
7. “All American Patriotism Rachel Campos-Duffy Harper Influence)
8. “London Falling” by Patrick Radden Keefe (Doubleday)
9. “Market Wizards” by Jack D. Schwager (Harriman)
10. “The King Is Coming” by John Bevere (Thomas Nelson)
11. “Take Me to Your Leader” by Neil deGrasse Tyson (Simon Six)
12. “The Book of Birds” by Robert MacFarlane (Norton)
13. “The Case For America” by Bret Baier (Mariner)
14. “The Fix” by Barbara McQuade (Seven Stories)
15. “The Hero Next Door” by Martha Raddatz (Avid Reader)
TRADE PAPERBACK BESTSELLERS
1. “Theo of Golden” by Allen Levi (Atria)
2. “The Divorce” by Freida McFadden (Poisoned Pen)
3. “Dungeon Crawler Carl, Vol. 1 (graphic novel)” by Matt Dinniman (Ace)
4. “Atmosphere” by Taylor Jenkins Reid (Ballantine)
5. “Dolly All the Time” by Annabel Monaghan (Putnam)
6. “Jujutsu Kaisen, Vol. 30″ by Gege Akutami (Viz)
7. “Want to Know a Secret?” by Freida McFadden (Poisoned Pen)
8. “Murder Takes a Vacation” by Laura Lippman (Morrow)
9. “Field Guide for the Formerly Villainous” by Autumn K. England (Poisoned Pen)
10. “Dandadan, Vol. 19″ by Yukinobu Tatsu (Viz Media)
11. “Dear Debbie” by Freida McFadden (Poisoned Pen)
12. “Rules for the Summer” by Meghan Quinn (Bloom)
13. “Game On” by Navessa Allen (Slowburn)
14. “Murdoku” by Manuel Garand (Puzzlewright)
15. “Dungeon Crawler Carl, Vol. 1 (graphic novel)” by Matt Dinniman (Vault)
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