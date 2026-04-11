NCAA Hockey Champions

2026 — Denver
2025 — Western Michigan
2024 — Denver
2023 — Quinnipiac
2022 — Denver
2021 — UMass
2020 — Canceled
2019 — Minnesota Duluth
2018 — Minnesota-Duluth
2017 — Denver
2016 — North Dakota
2015 — Providence
2014 — Union (N.Y.)
2013 — Yale
2012 — Boston College
2011 — Minnesota-Duluth
2010 — Boston College
2009 — Boston University
2008 — Boston College
2007 — Michigan State
2006 — Wisconsin
2005 — Denver
2004 — Denver
2003 — Minnesota
2002 — Minnesota
2001 — Boston College
2000 — North Dakota
1999 — Maine
1998 — Michigan
1997 — North Dakota
1996 — Michigan
1995 — Boston University
1994 — Lake Superior State
1993 — Maine
1992 — Lake Superior State
1991 — Northern Michigan
1990 — Wisconsin
1989 — Harvard
1988 — Lake Superior State
1987 — North Dakota
1986 — Michigan State
1985 — RPI
1984 — Bowling Green
1983 — Wisconsin
1982 — North Dakota
1981 — Wisconsin
1980 — North Dakota
1979 — Minnesota
1978 — Boston University
1977 — Wisconsin
1976 — Minnesota
1975 — Michigan Tech
1974 — Minnesota
1973 — Wisconsin
1972 — Boston University
1971 — Boston University
1970 — Cornell
1969 — Denver
1968 — Denver
1967 — Cornell
1966 — Michigan State
1965 — Michigan Tech
1964 — Michigan
1963 — North Dakota
1962 — Michigan Tech
1961 — Denver
1960 — Denver
1959 — North Dakota
1958 — Denver
1957 — Colorado College
1956 — Michigan
1955 — Michigan
1954 — RPI
1953 — Michigan
1952 — Michigan
1951 — Michigan
1950 — Colorado College
1949 — Boston College
1948 — Michigan
