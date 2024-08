PREP FOOTBALL= Alabama Christian Academy 30, Escambia County 26 Aliceville 21, Pickens County 13 Appalachian 28, Holly Pond 18 Ardmore…

PREP FOOTBALL=

Alabama Christian Academy 30, Escambia County 26

Aliceville 21, Pickens County 13

Appalachian 28, Holly Pond 18

Ardmore 55, Tanner 7

Athens 21, Mae Jemison 6

Auburn 49, North Miami Beach, Fla. 0

Austin 35, Hartselle 34, 2OT

B.T. Washington 18, Eufaula 10

Baker 33, Theodore 23

Belgreen 20, Shoals Christian 6

Bessemer City 19, Center Point 16

Beulah 39, Abbeville 14

Bibb County 29, Chilton County 21

Billingsley 46, Greensboro 20

Boaz 47, Madison County 7

Brilliant 28, Waterloo 6

Buckhorn 33, Decatur 19

Carver-Montgomery 41, Vestavia Hills 19

Central – Clay County 40, Handley 7

Central-Florence 28, Colbert County 7

Central-Phenix City 61, Pinson Valley 14

Central-Tuscaloosa 31, Tuscaloosa County 28

Charles Henderson 6, Pike County 0

Chelsea 24, Mobile Christian 3

Choctaw County High School 40, Sumter Central High School 26

Choctawhatchee, Fla. 31, Gulf Shores 7

Citronelle 28, Millry 25

Clay-Chalkville 28, Hueytown 7

Cleveland 18, Whitesburg Christian 16

Colbert Heights 39, Cherokee 20

Cold Springs 48, Hanceville 30

Cottonwood 22, Randolph-Clay, Ga. 0

DAR 22, Brindlee Mountain 8

Daleville 13, Samson 0

Dallas County 28, Francis Marion 14

Danville 68, Tharptown 0

Daphne 34, McGill-Toolen 16

Davidson 36, Murphy 24

Decatur Heritage 42, Sheffield 22

Dothan 27, Chiles, Fla. 7

Elkmont 22, St. John Paul II Catholic High School 20

Elmore County High School 28, Dadeville 7

Enterprise 35, Andalusia 7

Evangel Christian 28, Abbeville Christian Academy 7

Fairfield 21, John LeFlore Magnet High School 20

Fayetteville 14, Childersburg 6

Florala 31, Monroe County 25

Foley 39, Baldwin County High School 25

Fort Dale Academy 27, Crenshaw Christian Academy 0

Fyffe 28, Good Hope 0

Gaston 32, Asbury 0

Gaylesville 42, Donoho 28

Geneva County 54, Pleasant Home 12

Glencoe 31, Southeastern 12

Glenwood 21, Valley 20

Grissom 41, Lee-Huntsville 6

Guntersville 35, Southside-Gadsden 13

Hale County 33, Pickens Academy 20

Haleyville 27, West Point 24

Hayden 30, Brewer High School 16

Headland 19, Dale County 10

Hewitt-Trussville 50, ohnson Abernathy Graetz (JAG) High School 6

Highland Home 38, Straughn 9

Hillcrest 32, Florence 20

Hillcrest-Evergreen 16, B.C. Rain 14

Homewood 35, John Carroll Catholic 6

Horseshoe Bend 22, Saks 8

Houston Academy 45, G.W. Long 12

Huntsville 27, Hazel Green 0

J.U. Blacksher 32, Marengo 8

Jacksonville 43, Etowah 33

James Clemens 17, Gardendale 10

Jasper 48, Brookwood 7

Keith 10, Calhoun 8

Lamar County High School 12, South Lamar 6

Lanett 14, Bullock County High School 13

Lauderdale County 41, Lexington 0

Lawrence County 52, East Lawrence 12

Lee-Scott Academy 33, Excel 16

Leeds 42, Mortimer Jordan 20

Lillie B. Willamson 52, Booker T. Washington (Pensacola), Fla. 0

Locust Fork 45, Oneonta 14

Lynn 33, Meek 20

Mars Hill Bible 34, Madison Academy 7

McAdory 38, Pleasant Grove 35

McKenzie High School 47, Wilcox Central 12

Midfield 28, Huffman 26

Minor 47, Dora 15

Mountain Brook 28, Demopolis 0

Mt. Zion-Carrollton, Ga. 43, Ranburne 36

North Jackson 14, Sylvania 6

Northridge 30, Calera 27

Northside 35, West Blocton 33

Oak Grove 50, Weaver 6

Oak Mountain 38, Briarwood 28

Ohatchee 76, New Hope 71

Opelika 28, Benjamin Russell 14

Opp 31, Brantley 29

Orange Beach 27, Elberta 21, OT

Oxford 56, Central-Carrollton, Ga. 46

Pace, Fla. 17, Mary Montgomery 14, OT

Pataula Charter, Ga. 20, Northside Methodist Academy 11

Pell City 35, Pelham 7

Pennington 55, Susan Moore 18

Piedmont 34, Cherokee County 27

Pierce County, Ga. 41, Coosa Christian 7

Pike Liberal Arts 35, New Brockton 6

Pleasant Valley 28, West End 12

Prattville Christian Academy 14, Autaugaville 0

Providence Christian 33, Wicksburg 7

Randolph County 34, Woodland 6

Rehobeth 36, Ashford 29, OT

Robertsdale 31, Chickasaw 0

Rocky Bayou Christian, Fla. 42, Snook Christian 6

Rogers 42, Wilson 17

Russell County High School 32, Carroll-Ozark 0

Russellville 35, Deshler 21

Saraland 35, Jackson 27

Satsuma 43, McIntosh High School 6

Scottsboro 31, Fort Payne 6

Section 20, Ider 6

Shades Valley 41, Woodlawn 20

Shaw, Ga. 15, Smiths Station 6

Shelby County 57, Lincoln 10

Slocomb 39, Houston County 30

South Choctaw Academy 48, Bessemer Academy 44

Spain Park 38, Sparkman 7

St Clair County High School 44, Jemison 8

St. Paul’s 10, UMS-Wright 3, OT

Stanhope Elmore 28, Marbury 13

Starkville Aca., Miss. 35, Chambers Academy 31

Sulligent 42, Marion County 22

Sweet Water 27, Southeast Lauderdale, Miss. 7

The Montgomery Academy 22, Tallassee 16

Thomasville 35, Leroy 0

Trinity Presbyterian 21, Holtville 10

Valley Head 34, Cedar Bluff 13

Verbena 30, Holy Spirit 12

Victory Chr. 51, Sumiton Christian 7

Vincent 19, Winterboro 6

Vinemont 16, Falkville 14

Wadley 34, B.B. Comer 6

Washington County 26, Cottage Hill 20

Wenonah 23, P. D. Jackson-Olin High School 14

West Limestone 48, Clements 7

West Morgan 31, Randolph School 0

Westminster Christian Academy 42, East Limestone 20

Wetumpka 19, Beauregard 14

Winston County 48, Addison 13

Zion Chapel 27, Kinston 20

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Ellwood Christian Academy vs. LaFayette, ccd.

___

Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.