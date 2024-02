BOYS PREP BASKETBALL= Atlantic Shores Christian 66, Greenbrier Christian 36 Catholic 57, Peninsula Catholic 51 Chelsea Academy 58, Eukarya Christian…

BOYS PREP BASKETBALL=

Atlantic Shores Christian 66, Greenbrier Christian 36

Catholic 57, Peninsula Catholic 51

Chelsea Academy 58, Eukarya Christian 27

Hampton Christian 78, Denbigh Baptist 54

Jenkins, Ky. 85, Abingdon ACTS 75

Norfolk Collegiate 67, Steward School 47

South Lakes 64, James Madison 26

St. Annes-Belfield 90, Woodberry Forest 74

Wakefield School 56, Randolph-Macon Academy 27

VHSL Playoffs=

Class 5=

Region A=

Regional Final=

Green Run 59, Kempsville 43

Region B=

Regional Final=

Woodside 53, Maury 37

Region C=

Regional Final=

Lloyd Bird 75, Albemarle 64

Region D=

Regional Final=

Potomac Falls 53, Massaponax 51

Class 4=

Region A=

Regional Final=

Hampton 60, Churchland 48

Region B=

Regional Final=

Varina 91, Dinwiddie 51

Region D=

Regional Final=

Charlottesville 65, Jefferson Forest 54

Class 3=

Region B=

Regional Final=

James Monroe 63, Meridian High School 56

Region C=

Regional Final=

Western Albemarle 50, Spotswood 47

Region D=

Regional Semifinal=

Northside 77, Abingdon 42

Tunstall 60, Cave Spring 45

Class 2=

Region A=

Regional Final=

John Marshall 97, Bruton 50

Regional Semifinal=

Luray 51, Madison County 48

Region B=

Regional Semifinal=

Clarke County 43, Strasburg 33

Region C=

Regional Final=

Gretna 41, Martinsville 33

Class 1=

Region C=

Regional Semifinal=

Auburn 61, Grayson County 40

George Wythe 77, Parry McCluer High School 70

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.