Live Radio
Home » DC United » Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

February 20, 2026, 11:11 AM

Lafayette at Miami — ACCNX, ESPN Unlimited

Villanova at Lipscomb — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

CSU Bakersfield at Pittsburgh — FloSports

Lafayette at Miami — ACCNX, ESPN Unlimited

Notre Dame at Pittsburgh — ACCN, ESPN Unlimited

Penn State at Nebraska — BTN

Pennsylvania at Yale — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited

Duquesne at Dayton — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited

Wagner at St. Francis (PA) — NEC Front Row

UConn at Villanova — TNT, truTV, HBO Max, Sling TV, TNT WEB

Lafayette at American — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Bucknell at Holy Cross — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Robert Morris at Oakland — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Lehigh at Boston University — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Yale at Pennsylvania — NBCS Philadelphia +, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

St. Francis (PA) at Wagner — NEC Front Row

Saint Joseph’s at Saint Louis — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Ohio State at Penn State — BTN

Philadelphia at Toronto — NBCS Philadelphia, Fubo Sports, MLB.TV

MLS: Philadelphia Union vs. D.C. United — Apple TV

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

DC United | Sports | Washington, DC Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up