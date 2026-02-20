Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Lafayette at Miami — ACCNX, ESPN Unlimited
Villanova at Lipscomb — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
CSU Bakersfield at Pittsburgh — FloSports
Lafayette at Miami — ACCNX, ESPN Unlimited
Notre Dame at Pittsburgh — ACCN, ESPN Unlimited
Penn State at Nebraska — BTN
Pennsylvania at Yale — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited
Duquesne at Dayton — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited
Wagner at St. Francis (PA) — NEC Front Row
UConn at Villanova — TNT, truTV, HBO Max, Sling TV, TNT WEB
Lafayette at American — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Bucknell at Holy Cross — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Robert Morris at Oakland — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Lehigh at Boston University — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Yale at Pennsylvania — NBCS Philadelphia +, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
St. Francis (PA) at Wagner — NEC Front Row
Saint Joseph’s at Saint Louis — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Ohio State at Penn State — BTN
Philadelphia at Toronto — NBCS Philadelphia, Fubo Sports, MLB.TV
MLS: Philadelphia Union vs. D.C. United — Apple TV
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.