Rule 5 Draft List

Selections from the Rule 5 draft listed by team: name: position: and team selected from:

Major League Phase

Round 1

1. White Sox: Shane Smith, RHP (from Brewers)

2. Marlins: Liam Hicks, C (Tigers)

3. Angels: Garrett McDaniels, LHP (Dodgers)

4. Athletics: Noah Murdock, RHP (Royals)

5. Nationals: Evan Reifert, RHP (Rays)

6. Blue Jays: Angel Bastardo, RHP (Red Sox)

7. Reds: Cooper Bowman, 2B (A’s)

8. Rays: Nathan Lavender, LHP (Mets)

9. Twins: Eiberson Castellano, RHP (Phillies)

10. Cubs: Gage Workman, SS (Tigers)

11. Braves: Anderson Pillar, RHP (Marlins)

12. Padres: Juan Nunez, RHP (Orioles)

13. Brewers: Connor Thomas, LHP (Cardinals)

14. Phillies: Mike Vasil, RHP (Mets)

Round 2

15. Braves: Christian Caro, SS (Guardians)

Triple A Phase

Round 1

1. White Sox: Joseph Yabbour, RHP (Mets Single-A)

2. Rockies: Tyler Burch, RHP (Orioles Double-A)

3. Marlins: Ricky DeVito, RHP (Rangers Double-A)

4. Angels: Gustavo Rodriguez, RHP (A’s Double-A)

5. Athletics: Henry Gomez, RHP (Cardinals Single-A)

6. Nationals: Hyun-il Choi, RHP (Dodgers Double-A)

7. Blue Jays: Richard Gallardo, RHP (Cubs Double-A)

8. Pirates: Franck De La Rosa, RHP (Athletics Double-A)

9. Reds: Joel Valdez, LHP (Yankees High-A)

10. Giants: CJ Widger, LHP (Padres Double-A)

11. Rays: Dan Hammer, RHP (Orioles Double-A)

12. Red Sox: Hobie Harris, RHP (Mets Double-A)

13. Twins: Trent Baker, RHP (Cardinals Double-A)

14. Cardinals: Oddanier Mosqueda, LHP (Yankees Double-A)

15. Cubs: William Jensen, RHP (Giants Double-A)

16. Mariners: Cesar Quintas, OF (Giants Double-A)

17. Royals: Bryan Gonzalez, OF (Red Sox Double-A)

18. Tigers: Junior Tilien, SS (Mets High-A)

19. Astros: Julio Rodriguez, RHP (Giants Double-A)

20. Mets: Michael Hobbs, RHP (Dodgers Double-A)

21. D-backs: Drake Osborn, C (Mets Double-A)

22. Blane Abeyta, RHP (Yankees High-A)

23. Guardians: Will Wilson, SS (Giants Double-A)

24. Padres: Eiker Huizi, RHP (Tigers High-A)

25. Brewers: Garrett Spain, OF (Blue Jays Double-A)

26. Yankees: Luis Durango, OF (Guardians Single-A)

27. Phillies: Eduardo Lopez, OF (Red Sox High-A)

28. Dodgers: John Rhodes, OF (Orioles Double-A)

Round 2

29. Rockies: Jose Torres, SS (Reds Double-A)

30. Marlins: Jack Winkler, SS (Athletics Double-A)

31. Angels: Josh Crouch, C (Tigers Double-A)

32. Blue Jays: Jacob Wetzel, OF (Cubs High-A)

33. Pirates: Aaron McKeithan, C (Cardinals Double-A)

34. Reds: Brandon Komar, RHP (Cardinals Double-A)

35. Giants: Sadrac Franco, RHP (Tigers Single-A)

36. Red Sox: Darvin Garcia, RHP (Pirates High-A)

37.Twins: Miguel Briceno, SS (Brewers Double-A)

38. Cardinals: Angel Gonzalez, RHP (Cubs High-A)

39. Cubs: Nolan Clenney, RHP (Mets Double-A)

40. Mariners: Taylor Floyd, RHP (Twins Double-A)

41. Royals: Landon Marceaux, RHP (Mets Single-A)

42. Astros: Jean Pinto, RHP (Orioles Double-A)

43. Braves: Samuel Mejia, RHP (Rays Single-A)

44. Padres: Jake Snider, OF (Rockies High-A)

45. Brewers: Zachary Peek, RHP (Orioles Double-A)

46. Phillies: Enmanuel Mejia, RHP (Rays Double-A)

Round 3

47. Orlando Ortiz-Mayr, RHP (Dodgers Double-A)

48. Pirates: Randy Labaut, LHP (Guardians Double-A)

49. Red Sox: Manuel Medina, LHP (Marlins Single-A)

50. Twins: Jefferson Valladares, C (Dodgers Complex League)

51. Cardinals: Jawilme Ramirez, RHP (Mets High-A)

52. Cubs: Robert Kwiatkowski, RHP (Red Sox Double-A)

53. Mariners: Adam Leverett, RHP (Rays Double-A)

54. Astros: Anderson Bido, RHP (Rockies Double-A)

55. Braves: Lizandro Espinoza, SS (Cardinals Single-A)

56. Padres: Andy Thomas, C (Giants Double-A)

57. Phillies: Agusto Calderon, RHP (Cardinals Single-A)

Round 4

58. Pirates: Steve Hajjar, LHP (Guardians Double-A)

59. Red Sox: Jack Anderson, RHP (Tigers Double-A)

60. Cardinals: Miguel Ugueto, OF (Red Sox High-A)

61. Mariners: Matt Cronin, LHP (Nationals Double-A)

62. Astros: Jack Blomgren, SS (Rockies High-A)

63. Braves: Dylan Shockley, C (Pirates Double-A)

64: Phillies: Elio Prado, OF (Orioles High-A)

Round 5

65: Pirates: Joel Mendez, OF (Yankees Complex League)

66. Astros: Nick Swiney, LHP (Giants Double-A)

67. Phillies: Gabriel Barbosa, RHP (Yankees Single-A)

Round 6

68. Phillies: Isaias Dipre, INF (Pirates DSL)

