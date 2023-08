Nigeria 3, Australia 2

Nigeria 1 2 — 3 Australia 1 1 — 2 First Half_1, Australia, Van Egmond, (Foord), 45th+1 minute; 2, Nigeria,…

Nigeria 1 2 — 3 Australia 1 1 — 2

First Half_1, Australia, Van Egmond, (Foord), 45th+1 minute; 2, Nigeria, Kanu, 45th+6.

Second Half_3, Nigeria, Ohale, 65th; 4, Nigeria, Oshoala, 72nd; 5, Australia, Kennedy, (Cooney-Cross), 90th+10.

Goalies_Nigeria, Chiamaka Nnadozie, Tochukwu Oluehi, Yewande Balogun; Australia, Mackenzie Arnold, Lydia Williams, Teagan Micah.

Yellow Cards_Alozie, Nigeria, 21st; Foord, Australia, 45th+3; Oshoala, Nigeria, 73rd.

Referee_Esther Staubli. Assistant Referees_Katrin Rafalski, Susanne Kueng, Marco Fritz. 4th Official_Lina Lehtovaara.

A_6,645.

___

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.